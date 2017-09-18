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Вот это Словения! Сенсационный победитель Евробаскета

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вот это Словения! Сенсационный победитель Евробаскета
Фото: FIBA

ЧЕ-2017 завершился сенсацией: новым чемпионом континента стала сборная Словении, в финальном матче обыгравшая сербов - 93:85.

Напомним, что в полуфинале словенцы, до этого никогда не становившиеся призерами ЧЕ, с разницей «+20» разгромили прежних чемпионов Европы и главных фаворитов нынешнего первенства - сборную Испании. Победа в финале далась им куда сложнее, хотя словенская команда и тут вела в счете практически весь матч. В первой половине встречи ее преимущество несколько раз достигало отметки «+12».

Главным «виновником» этого был ГоранДрагич. Разыгрывающий клуба НБА «Майами Хит» провел чемпионат просто блестяще и по праву был признан его MVP. Только в первой половине финала Драгич набрал 26 очков! А его итоговые 35 стали окончательным рекордом турнира по результативности в одном матче. Правда, отобрать у нашего Алексея Шведа первенство на турнире по средней результативности словенцу не удалось. Но чемпионский титул стал для Драгичаболее чем достойной компенсацией.

Другая звезда сборной Словении - 18-летний «вундеркинд» Лука Дончич из мадридского «Реала» - в третьей четверти подвернул голеностоп и больше на площадку не выходил. Зато прекрасный матч провели натурализованный американский форвард Энтони Рэндольф, знакомый нашим болельщикам по краснодарскому «Локомотиву»-2015/16, и защитник-снайпер КлеменПрепелич.

Тем не менее, сербам все-таки удалось организовать погоню. В четвертом периоде они сначала сравняли счет, а затем и ненадолго вышли вперед - 82:80 за 3.37 до финальной сирены. Но словенцы тут же ответили сокрушительным рывком12:0 - и завоевали чемпионский титул!

Матч

Словения - Сербия - 93:85

Состав

Словения: Драгич (35), Препелич (21), Рэндольф (11)

Сербия: Богданович (22), Мачван (18)

Место и дата

17 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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