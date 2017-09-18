«Они наконец-то сделали это». Невилл о важном решении Венгера и прорыве команды
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил игру лондонского «Арсенала» в матче против «Челси» (0:0).
По словам эксперта Sky Sports, «пушкари» вышли на новый уровень, а их многолетний наставник нашел новый путь для своей команды.
«Венгер пошел на кардинальные меры, сделав ставку на большой объем работы. Арсен проигнорировал талант, и поступил правильно. Вот почему Алексис остался в запасе. Озил, как известно, пропустил матч из-за проблем со здоровьем.
В составе появились Алекс Ивоби и Дэнни Уэлбек, которые сделали то, что Санчес и Озил не умеют или не хотят. По крайней мере, они не шли в отбор в матче с «Ливерпулем».
И Уэлбек, и Алекс «привязались» к центральным полузащитникам «Челси». Признаюсь, когда я увидел в основе Джаку и Рэмзи, то подумал, что именно эти парни выполнят роль «бульдозера», однако, Дэнни и Алекс справились с этим куда лучше. Их игра привела к расколу «синих» в центральной линии.
Арсен нашел новую формулу успешной игры. Они наконец-то сделали то, что от них требовалось в последние годы. Думаю, Санчес и Озил должны пересмотреть этот матч несколько раз, потому что о голах забывать тоже не стоит. Все-таки, без этих парней сделать это непросто. С другой стороны, если им не нравится подобный футбол, пусть сядут на скамейку, а на поле выходят те, кто хочет выполнять важную роль.
Никто не имеет права оставаться на чужой половине поле. Единственный игрок за последние 20 лет, который пользовался такой роскошью – это Криштиану Роналду.
Я считаю, что Санчес выполняет свою работу неплохо, но у Озила нет никаких аргументов в свою пользу. Он обязан возвращаться назад и помогать в отборе мяча.
То, что «Арсенал» сотворил на «Стэмфорд Бридж» заслуживает уважения. Очень рад увидеть настоящую команду, потому что в последние месяцы ее игра вызывала сплошное разочарование», – приводит слова эксперта Sky Sports.
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Матч
Состав
Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)
Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)
Предупреждения:
Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90
Удаления:
Луис, 87 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция