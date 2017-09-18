«Они наконец-то сделали это». Невилл о важном решении Венгера и прорыве команды

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил игру лондонского «Арсенала» в матче против «Челси» (0:0).

По словам эксперта Sky Sports, «пушкари» вышли на новый уровень, а их многолетний наставник нашел новый путь для своей команды.

«Венгер пошел на кардинальные меры, сделав ставку на большой объем работы. Арсен проигнорировал талант, и поступил правильно. Вот почему Алексис остался в запасе. Озил, как известно, пропустил матч из-за проблем со здоровьем.

В составе появились Алекс Ивоби и Дэнни Уэлбек, которые сделали то, что Санчес и Озил не умеют или не хотят. По крайней мере, они не шли в отбор в матче с «Ливерпулем».

И Уэлбек, и Алекс «привязались» к центральным полузащитникам «Челси». Признаюсь, когда я увидел в основе Джаку и Рэмзи, то подумал, что именно эти парни выполнят роль «бульдозера», однако, Дэнни и Алекс справились с этим куда лучше. Их игра привела к расколу «синих» в центральной линии.

Арсен нашел новую формулу успешной игры. Они наконец-то сделали то, что от них требовалось в последние годы. Думаю, Санчес и Озил должны пересмотреть этот матч несколько раз, потому что о голах забывать тоже не стоит. Все-таки, без этих парней сделать это непросто. С другой стороны, если им не нравится подобный футбол, пусть сядут на скамейку, а на поле выходят те, кто хочет выполнять важную роль.

Никто не имеет права оставаться на чужой половине поле. Единственный игрок за последние 20 лет, который пользовался такой роскошью – это Криштиану Роналду.

Я считаю, что Санчес выполняет свою работу неплохо, но у Озила нет никаких аргументов в свою пользу. Он обязан возвращаться назад и помогать в отборе мяча.

То, что «Арсенал» сотворил на «Стэмфорд Бридж» заслуживает уважения. Очень рад увидеть настоящую команду, потому что в последние месяцы ее игра вызывала сплошное разочарование», – приводит слова эксперта Sky Sports.

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