Антон Чупков: Мама Юрия Дудя учила меня химии. С любовью ставила двойки (видео)

В гостях у «Советского спорта» побывал известный пловец Антон Чупков, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

Чупков приехал к нам на Китай-город на метро. Обычный парнишка с рюкзаком-сменкой за спиной. Вот только там, в рюкзаке – три бесценные медали.

- Не боитесь, что украдут? – ахнули мы.

- Ни в коем случае! Я аккуратно. И никто ничего не знает.

Антон достал три коробки: «А вот самая дорогая. Бронза из Бразилии».



- Дороже золота Будапешта?

- Сложный вопрос. Олимпийская медаль по весу тяжелее. И далась трудно. Всю сборную могли не пустить в Рио. Да и в финале я не попал в касание, не пробил бортик. Так могло быть и золото. Но я его упустил. Не хватило одного гребка.

- Какие выводы?

- Теперь отрабатываю касание еще больше!

- Вас в метро узнают?

- Пока нет. Может, стоит в очках и шапочке проехать?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Антон ЧУПКОВ

Родился 22 февраля 1997 года в Москве

Рост 188 см. Вес 71 кг.

Бронза Олимпиады-2016 (200 м брасс). Золото (200 м брасс) и бронза (эстафета комплексом 4х100 м) ЧМ-2017.

Клубы: «Юность Москвы», ЦСКА.

Тренер: Александр Немтырев.

* * *



- Сборная России очень удивила, завоевав три золота в один день на чемпионате мира. Совпадение?

- Только в том, что три основные для нас дистанции выпали на пятницу. И у всех получилось выстрелить. Но мы этого ждали! Как три семерки выскочили в игровом автомате, и посыпалось золото.

- У вас было предчувствие, что победите?

- Было. Полуфинал показал, что я готов к высокому результату. Установил личный рекорд. Плыл легко, как и надо. И понимал: если в финале не будет психологического клина, то стану первым. Но меня тренер, как всегда, хорошо настроил.

- У вас с Александром Немтыревым когда-нибудь возникают конфликты?

- Никогда. Мы даже не ругались. Бывало, пару раз на меня прикрикнул. Но сейчас я подробностей даже не вспомню.

- Британец Адам Пити доминирует на 50 и 100 м брассом. Почему он не выступает на 200 м?

- Пробовал отбираться, но без успеха. Он большой, тяжелый. Идеален для спринта. А самый ад начинается после сотки. Даже после 150 м. Побеждают самые выносливые и терпеливые.

* * *



- Правда, что вы служили в спортроте?

- Так точно. Присягу принимал в холодном Сочи.

- Какое звание?

- Рядовой.

- За победу на чемпионате мира не дали младшего лейтенанта?

- Нет, это не влияет. У меня ведь и возраст не тот, и высшего образования пока нет.

- Правда, что вместо чемпионата Европы вы едете на Игры военнослужащих?

- Да, они тоже пройдут в Рио-де-Жанейро. Почему такой выбор? Надеюсь, это не последний мой чемпионат Европы по короткой воде.

- Наконец-то возьмете золото в Рио.

- Представляете, есть шанс! Я только год выступаю за ЦСКА. Да, Игры военнослужащих и чемпионат Европы, пусть даже на короткой воде – турниры разного калибра. Но посоревноваться в Бразилии мне тоже интересно.

- Там у вас будут конкуренты?

- Я знаю, что у бразильцев есть сильная армия пловцов. У французов тоже.

* * *



- Вы ходите на футбол?

- Всю жизнь, с детства болел за армейцев. Но еще ни разу не был на новом стадионе. Очень хочу. И мог нанести первый удар по мячу перед игрой с «Рубином».

- Что ж не сделали?

- Уехал на этап Кубка мира. Вместо меня ударил фигурист Никита Кацалапов.

- Я слышал, пловцам нельзя играть в футбол – летят голеностопы.

- Вот я два раза подворачивал – и правую, и левую стопы. Тренер мне говорит: «Что ж ты делаешь?» А я снова иду играть.

- Вот вам перед Олимпиадой в Токио дадут по ноге – и что тогда?

- Ну что вы, мы играем очень аккуратно – в компании таких же спортсменов. Уважаем друг друга.

* * *



- Вы – типичный 20-летний парень? Любите рэп-баттлы?

- Версус? Да, смотрю иногда. Не могу сказать, что нравятся Оксимирон и Гнойный. Но уважаю рэпера ST – он еще болеет за «Спартак». Могу по приколу включить Хованского, посмеяться над ним.

- Какие любите сериалы?

- Недавно на этапе Кубка мира с Кириллом Пригодой смотрели «Физрука». Еще неплохой сериал «Отбросы».

- Что включите на YouTube?

- Например, «Лев против». Это движение за то, чтобы везде был порядок – не курили в общественных местах, не распивали алкоголь на улицах. Также смотрю футбольные обзоры.

- Что любите читать?

- О Великой Отечественной войне. Бориса Васильева и других авторов. У меня прабабушка дожила до 101 года. Все детство провел с ней, много разных историй слышал. Героическое время было. Я даже ЕГЭ по русскому языку писал, и один из примеров у меня был на военную тему.

* * *



- Вы отличник?

- Нет, хорошист на грани тройки.

- Где учились?

- С первого по четвертый класс – немецкая школа №1269 в Перово. Ее и моя мама, и две тети окончили. Потом перешел в спортшколу №1032, рядом с бассейном. Там учился с пятого по седьмой классы.

А дальше – училище олимпийского резерва №3. Прямая дорога в спорт. Спокойно ездил на сборы, брал задания. Привозил не всегда, поэтому бывали тройки. Но сдал все нормально. Учился с фехтовальщиками, пловцами, ватерполистами. Все дружили, хорошо общались. Хулиганили, как и все школьники.



- Где учитесь сейчас?

- В МПГУ на Юго-Западной.

- Получаете образование педагога?

- Физрука, - смеется Антон.

- Ах, вот откуда любовь к сериалу. А почему в РГУФК не пошли?

- Не успел сдать биологию в ЕГЭ... Хватает ли времени на учебу? Его мало, постоянно сборы. Но я стараюсь появляться в университете как можно чаще.

* * *



- Зачем нужны этапы Кубка мира сразу после чемпионата мира?

- Получить практику, подзаработать. Тяжелее всего был первый этап – в Москве. Я выложился полностью, но результат был так себе. Зато разогнался в Эйндховене. Проплыл на 1,5 секунды быстрее, улучшил личный рекорд. Для меня это стало неожиданностью.

- На что вы потратили свои первые деньги?

- У нас проходили детские соревнования в «Юности Москвы». Я выиграл пять золотых медалей, за каждую давали по 500 рублей. И купил маме подарок – электромясорубку. Стоит дома, работает до сих пор.

- Можно ли разбогатеть на плавании?

- В будущем не знаю, а для 20 лет – знаете, хватает.

- У вас есть олимпийский BMW. Что с ним сейчас?

- Получаю права. Машина стоит целый год, мама только съездила получить номера.

Выучусь – сам буду кататься. Затонирую полностью. Никому не продам. Такой автомобиль нужен самому!



* * *



- Насколько российских спортсменов мучают пробами на допинг?

- Перед Олимпиадой и чемпионатом мира ко мне приезжали трижды за две недели. В принципе это нормально. Неожиданности? Вот недавно я поставил в системе АДАМС, что буду дома. Но поехал на базу «Озеро Круглое», поменял местоположение. А допинг-офицеры видимо не посмотрели и приехали ко мне домой. Мама их увидела утром и даже испугалась: «Антона нет…» Бывают такие накладки, но в них нет ничего страшного.

- Что вам дал бы старт против Юлии Ефимовой? Что могли бы почерпнуть у пятикратной чемпионки мира?

- Мы никогда не плавали вместе. Но мне интересны ее финалы. Как Юля плыла в Будапеште – 150 м немного впереди, а на последнем полтиннике всех порвала. Она умеет накатывать на финиш, но и я так делаю. У нас с ней одинаковая тактика.

- Где вы отдохнули после Будапешта?

- Съездил со своей девушкой Катей на океан – в Доминикану. Посмотрел разные варианты, выбрал место, где все как в рекламе «Баунти». Причем цены были нормальными.

- Как вы познакомились с Катей?

- По фотографии. Написал ей в инстаграме полтора года назад, начали общаться…

Катя тоже занималась плаванием, мастер спорта по брассу. Живет в Санкт-Петербурге. Часто на выходных ездим друг к другу.



- Вот реальная польза от соцсетей!

! Полное интервью Антона Чупкова смотрите на видео на Sovsport.ru

ФОТО НА ПАМЯТЬ



«ТРИ ГОДА НАЗАД Я СДЕЛАЛ СЕЛФИ С ПУТИНЫМ»



- Юрий Дудь? Его мама Анна Степановна преподает химию в моем училище олимпийского резерва, - сказал Чупков, когда речь снова зашла о YouTube. – Мне рассказывают о Юре, что он стал популярным блогером. Я пока не видел ни одной передачи, но надо посмотреть.



- Что у вас по химии?

- Сначала были двойки, потом исправлял на пятерки. Очень хорошая учительница, меня любила.

- Если вы окажитесь рядом с Путиным, что ему скажете?

- «Спасибо за поддержку спорта». А еще: «Пусть отремонтируют мой бассейн, пожалуйста, где я тренируюсь». Он в аварийном состоянии. Был построен еще к московской Олимпиаде. Видите шрам на руке? Я плыл, коснулся бортика – и плитка отвалилась. Тумбочек нет.

По уму – снести там все и отстроить новый плавательный центр, который будет лучшим в России. Территория огромная. И надо, чтобы кто-то загорелся этой идеей.



- Трудно было сделать селфи с Путиным?

- Охранники пытались остановить, но Владимир Владимирович сказал: «Это же дети!» Встреча была в октябре 2014 года, когда мы выиграли юношеские Олимпийские игры в Нанкине.