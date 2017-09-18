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Массимо, спросите с себя! Колонка Николая Роганова

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: Gettyimages.ru

Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов после ничьей с «Тосно» жестко критикует главного тренера красно-белых.

После позорных ничьих с «Марибором» и «Тосно» стало окончательно понятно, что Массимо Каррера – так себе тренер. Каждое его следующее решение хуже предыдущего, и этой комедии ошибок не видно конца. После 1:1 в Лиге чемпионов болельщики задали тренеру несколько вполне логичных вопросов, главный из которых: как можно было по ошибке заменить Квинси Промеса?

После 2:2 в Санкт-Петербурге вопросов еще больше. С какой целью схему с тремя защитниками поменяли на расстановку с двумя? Зачем выпускать Промеса по ходу первого тайма? Почему играет Фернандо, у которого процент брака в передачах один из самых высоких?

У «Спартака» совершенно нет игры, и красивые, умные комбинации встречаются все реже. В клубе собраны неплохие футболисты, но их мастерство никак не переходит в осмысленные командные взаимодействия. Тренер не может их наладить, хотя работает с этими парнями второй сезон.

Игровых проблем выше крыши, но еще серьезнее то, что атмосфера внутри команды испортилась. Яркой поставленной игры не было и в прошлом сезоне, выезжали за счет самоотдачи и самоотверженной борьбы, когда один за всех и все за одного. Теперь этого нет – уходя с поля, Таски и Луис Адриано не пожимают руку тренеру.

Каррера не железный, он тоже психанул – впервые в России на вопросы журналистов он отвечает: «Спросите у игроков». Никогда ранее он не переводил стрелки на подопечных, теперь поступил именно так. Правильно говорят – у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Легко было сохранять единство в команде в прошлом сезоне, когда «Спартак» лидировал. Как только стал проигрывать, тренеры и футболисты начали обвинять друг друга. А со старта чемпионата России прошло всего-то 10 туров. Быстро же спартаковцы начали друг друга предавать!

Не знаю, с чем это связано, но удивляет количество травм – Зобнин, Тимофеев, Тигиев, Глушаков. Перед матчем с «Тосно» на тренировке повредили мышцы Мельгарехо и Давыдов. Совпадение или системная проблема врачей, физиотерапевтов и тренеров по физподготовке?

И все же главная проблема команды – тренер. Болельщики «Спартака» вообразили, будто именно он главный творец чемпионства, и кричат: «Руки прочь от Массимо!» Хотя слабость игры красно-белых многие отмечали и в прошлом сезоне. Но болельщики приняли тренера в свою секту, и для них он теперь – священная корова. Они на чем свет костерят Леонида Федуна и селекционный отдел, после каждого матча жестко критикуют крайних защитников, будь то Комбаров, Петкович или Ещенко. У них виноват кто угодно, только не Каррера, который за полтора сезона так и не поставил «Спартаку» игру.

Тогда не удивляйтесь ничьим вроде той, что была в последнем туре. И ответьте на такой вопрос – зачем было менять расстановку? Два матча подряд, действуя по схеме 3-5-2, «Спартак» не пропускал. Выиграл у «Рубина» и по случайности не одолел «СКА-Хабаровск». Зачем было в первом тайме с «Тосно», ведя в счете, все ломать? Только из-за того, что соперник остался в меньшинстве? Массимо, вы опять ошиблись, а журналистам сказали: «Спросите у игроков, почему провалили концовку». Это ваша вина, и спрашивать надо с вас.

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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