Стыд и срам «Спартака» в Петербурге и падение Бердыева (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» в кризисе?

Московский «Спартак» снова удивляет. На этот раз действующий чемпион страны не может победить новичков премьер-лиги из «Тосно».

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И ведь это не банальная ничья на выезде. «Спартак» вновь умудрился упустить победу, которая, казалось, была уже в руках у команды Массимо Карреры. В первом тайме «Тосно» остался в меньшинстве, а к середине второго тайма чемпион вел в счете 2:0. Как можно было пропустить два мяча, не забив ни одного? Неизвестно.

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Однако «Спартак» работает над собой, через не могу, но все же работает. К журналистам, даже несмотря на неудачи, вышли футболисты – даже Квинси Промес явил себя народу. Голландец лишь приоткрыл завесу тайны, рассказав, как вел себя Каррера в раздевалке после такого позора. Наверняка игрок рассказал далеко не все. Интересно было бы это увидеть…

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А пока главный тренер красно-белых оправдывается за результат и пытается объяснить, что же не так в «Спартаке», эксперты уже во всю гонят его из клуба и советуют руководству красно-белых начать подыскивать себе нового наставника.

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Мы в свою очередь попытались рационально объяснить, почему у «Спартака» не получилось в матче с «Тосно», разложив игру по полочкам в тактическом анализе поединка.

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Не обошлось, конечно, и без эмоций и сравнений действующего чемпиона России и предыдущего чемпиона Англии, «Лестер», который к победе тоже привел итальянский тренер, уволенный вскоре после старта следующего сезона и провала.

«Спартак» по пути «Лестера»?

Бердыев и все-все-все

Игра «Спартака» с «Тосно» в воскресенье была не единственной. Команда, которую «Спартак» до этого обыграл, казанский «Рубин», принимала на своем поле екатеринбургский «Урал». В этом матче все же выяснилось, что это не «Спартак» был так хорош неделю назад – плох был «Рубин», который продолжает колбасить. На этот раз казанский клуб проиграл на своем поле середняку.

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Курбану Бердыеву придется принимать срочные меры, ведь скоро в кабинетах повыше могут принять решение… Пока же наставник «Рубина» списывает большую часть проблем на большое количество травм в клубе.

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Состоялся в воскресенье и третий матч дня, который, правда, по времени шел первым – «СКА-Хабаровск» на своем поле принимал «Ахмат». Счет – тот же, что и в игре «Спартака», только шуму меньше. Но матч получился веселым. Правда, это вряд ли может подбодрить Олега Кононова, который пока не может нащупать нити игры в грозненском клубе.

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На понедельник намечено два поединка чемпионата России – играть будут участники Лиги Европы от России, «Зенит» и «Локомотив». Не пропустите, «Советский Спорт» проведет текстовые онлайн трансляции и матча питерского клуба с «Уфой», и игры красно-зеленых с «Амкаром».

Чем черт не шутит, может в игре пермского клуба мы увидим еще один шедевр, вроде того, который выдал футболист молодежной команды «Амкара», забив гол со своей половины поля.

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