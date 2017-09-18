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«В чем вина Карреры?» Мостовой – о проблемах «Спартака» и поведении тренера

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой
Александр МостовойФото: «Советский спорт»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча с «Тосно» (2:2).

– На поле выходят футболисты, а не тренер, – говорит эксперт. – Они уже взрослые люди, и должны понимать, что нужно играть повнимательнее. Поэтому, за исход любого матча отвечают именно игроки. Наставник может помочь, что-то объяснить, научить чему-то новому. Основная работа делается во время тренировочного процесса. Но если футболисты допускают такие грубые ошибки в конце матча, то в чем вина тренера? Я ее просто не вижу.

– Как оценивать Петковича?
– Если говорить о чемпионате России, то он подходит команде. Серб сыграл нормально. К нему нет никаких претензий. Сейчас в команде идет активная ротация, поэтому и нет стабильности. Другое дело, что красно-белые сталкиваются с плотным графиком. Одна игра за другой. К тому же, не стоит забывать про травму Зе Луиша. Это серьезно сказывается на игре.

– Что случилось с Фернандо? В этом сезоне у него огромной процент брака.
– Смотря с какой позиции посмотреть. В прошлом сезоне его было меньше. Он был одним из лучших. Я заметил, что у него есть лишний вес, что очень сказывается на игре. Это касается не только скорости, но и резкости. Фернандо должен поработать над своей физической формой. Но не стоит забывать, что он старается обострять игру, выполняя очень сложные передачи. Такое не под силу многим игрокам его амплуа. 

– О чем говорит интервью Карреры?
– Его можно понять, поскольку это уже не первый матч, когда «Спартак» ведет в счете, но в итоге упускает победу. Не может быть, чтобы этого человека «сливали» игроки. Еще два месяца назад его носили на руках. Я просто в это не верю, и даже не хочу рассуждать на эту тему. Конечно, в коллективе может что-то поменяться. Когда нет результата, это просто неизбежно. С другой стороны, Каррера будет так себя вести. Это нормально. Сложно сдержать свои эмоции после таких матчей.

– Почему футболисты «Спартака» упускают концовку?
– Не согласен. Они просто допускают много ошибок. Такое случается. Скорее всего, этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Хотя, если вспомнить прошлый сезон, «Спартак» выиграл много матчей именно в концовке.

– Можно связать нынешнее состояние команды с потерей Зобнина?
– Роман очень хороший игрок. Настоящий работяга. Возможно, это сказывается, но ведь в «Спартаке» есть коллектив. Есть футболисты, которые могут заменить его.

– Говорят Пашалич – замена Роману. Справляется Марио?
– Мы уже говорили об этом. Играет он нормально, но качества у него другие.

– Чего ждать от матча с «Ливерпулем»?
– Конечно, будет непросто. С другой стороны, как играет английский клуб? Проиграли с разгромным со счетом «Манчестер Сити». И тут дело не в том, что удалили Садьо Мане. Такой клуб, как «Ливерпуль» не имеет права пропускать пять мячей. В последнем матче разошлись миром с «Суонси». Поэтому, при огромном желании можно задать вопросы и атакующим футболистам. Надежда будет. Посмотрим, время для подготовки еще есть, но тревоги хватает.

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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