«В чем вина Карреры?» Мостовой – о проблемах «Спартака» и поведении тренера

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча с «Тосно» (2:2).



– На поле выходят футболисты, а не тренер, – говорит эксперт. – Они уже взрослые люди, и должны понимать, что нужно играть повнимательнее. Поэтому, за исход любого матча отвечают именно игроки. Наставник может помочь, что-то объяснить, научить чему-то новому. Основная работа делается во время тренировочного процесса. Но если футболисты допускают такие грубые ошибки в конце матча, то в чем вина тренера? Я ее просто не вижу.

– Как оценивать Петковича?

– Если говорить о чемпионате России, то он подходит команде. Серб сыграл нормально. К нему нет никаких претензий. Сейчас в команде идет активная ротация, поэтому и нет стабильности. Другое дело, что красно-белые сталкиваются с плотным графиком. Одна игра за другой. К тому же, не стоит забывать про травму Зе Луиша. Это серьезно сказывается на игре.

– Что случилось с Фернандо? В этом сезоне у него огромной процент брака.

– Смотря с какой позиции посмотреть. В прошлом сезоне его было меньше. Он был одним из лучших. Я заметил, что у него есть лишний вес, что очень сказывается на игре. Это касается не только скорости, но и резкости. Фернандо должен поработать над своей физической формой. Но не стоит забывать, что он старается обострять игру, выполняя очень сложные передачи. Такое не под силу многим игрокам его амплуа.

– О чем говорит интервью Карреры?

– Его можно понять, поскольку это уже не первый матч, когда «Спартак» ведет в счете, но в итоге упускает победу. Не может быть, чтобы этого человека «сливали» игроки. Еще два месяца назад его носили на руках. Я просто в это не верю, и даже не хочу рассуждать на эту тему. Конечно, в коллективе может что-то поменяться. Когда нет результата, это просто неизбежно. С другой стороны, Каррера будет так себя вести. Это нормально. Сложно сдержать свои эмоции после таких матчей.

– Почему футболисты «Спартака» упускают концовку?

– Не согласен. Они просто допускают много ошибок. Такое случается. Скорее всего, этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Хотя, если вспомнить прошлый сезон, «Спартак» выиграл много матчей именно в концовке.

– Можно связать нынешнее состояние команды с потерей Зобнина?

– Роман очень хороший игрок. Настоящий работяга. Возможно, это сказывается, но ведь в «Спартаке» есть коллектив. Есть футболисты, которые могут заменить его.

– Говорят Пашалич – замена Роману. Справляется Марио?

– Мы уже говорили об этом. Играет он нормально, но качества у него другие.

– Чего ждать от матча с «Ливерпулем»?

– Конечно, будет непросто. С другой стороны, как играет английский клуб? Проиграли с разгромным со счетом «Манчестер Сити». И тут дело не в том, что удалили Садьо Мане. Такой клуб, как «Ливерпуль» не имеет права пропускать пять мячей. В последнем матче разошлись миром с «Суонси». Поэтому, при огромном желании можно задать вопросы и атакующим футболистам. Надежда будет. Посмотрим, время для подготовки еще есть, но тревоги хватает.