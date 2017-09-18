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Лучший боец будет дисквалифицирован. Главные события в мире ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джон Джонс
Джон Джонс

Джон Джонс будет дисквалифицирован, Валентина Шевченко уйдет в другую весовую категорию, и Люк Рокхолд победил Дэвида Бранча. «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.

Шевченко подаст апелляцию и спустится в наилегчайший вес

Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что собирается подать протест на результат поединка против бразильянки Аманды Нуньес.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой Нуньес раздельным решением судей. Бразильянка сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

«Готова провести с Амандой еще один поединок. Я не согласна с решением судей. Я выиграла этот поединок. Буду просить реванш. Собираюсь направить апелляцию. Но сомневаюсь, что ее одобрят», - сказала Шевченко.

Также Валентина заявила, что собирается поменять весовую категорию и спуститься в наилегчайший вес.

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Ньюэлл возвращается в бои

Американец Ник Ньюэлл объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт на несколько боев с промоушеном LFA.

31-летний Ньюэлл родился с врожденной ампутацией – у него отсутствует часть левой руки. Несмотря на это он стал бойцом MMA и в 14 боях одержал 13 побед. В 2012 году он стал чемпионом организации XFC в легком весе, выиграв все восемь поединков. После этого он перешел в промоушен WSOF, где потерпел свое первое и единственное поражение в титульном бою против непобежденного Джастина Гэтджи. В 2015 году после еще двух побед Ньюэлл приостановил карьеру бойца MMA.

Дата боя и соперник Ньюэлла будут объявлены позднее.


Джонс будет дисквалифицирован

Допинг-проба «Б» чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса показала положительный результат на наличие запрещенного препарата.

Бойцу грозит дисквалификация сроком до четырех лет. Чемпионский пояс вернется американцу Даниэлю Кормье. UFC уже исключил Джонса из своих рейтингов. Ранее он был лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категрий. Это неофициальное звание вернулось Деметриусу Джонсону.

Напомним, что 30-летний Джонс сдал положительную допинг-пробу 28 июля перед титульным боем с Даниэлем Кормье. Бой завершился победой Джона нокаутом в третьем раунде.Позднее в крови чемпиона был обнаружен препарат туринабол. Отметим, ранее Джонс уже отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Боец набросился на судью

Австрийский боец смешанного стиля Вильгельм Отт остался недоволен работой арбитра во время поединка с представителем Черногории Нихадом Насуфовичем в рамках турнира Aggrelin 19.

Насуфович провел удушающий прием, который вынудил Отта сигнализировать о поражении, но судья этого не заметил.

В результате сам Насуфович прекратил удушение соперника. После этого австриец вскочил и нанес несколько ударов арбитру.


Рокхолд одолел Бранча

16 сентября состоялся очередной турнир UFC Fight Night 116, который прошел в Питтсбурге.

Бывший чемпион в среднем весе Люк Рокхолд победил техническим нокаутом Дэвида Бранча. Американец перевел оппонента в партер и стал забивать его, после чего рефери остановил поединок.

В других боях победителями вышли: Майк Перри (победа нокаутом над Алексом Рейсом), Юрайя Холл (победа техническим нокаутом над Кшитофом Джотко), Грегор Гиллеспи (победил Джейсона Гонсалеса удушающим приемом).

Добавим, что Энтон Смит техническим нокаутом в третьем раунде победил экс-чемпионома Bellator в среднем весе Гектора Ломбардо.

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