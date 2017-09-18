Первый всероссийский фестиваль «Россия любит футбол!» собрал 10 000 игроков

Мероприятие прошло в субботу, 16 сентября, на территории ОК «Лужники».

Официальный старт празднику дали руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, со-учредитель общественного движения «Россия любит футбол!», руководитель издательского дома «Советский спорт» Сергей Колушев и директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

Сергей Колушев и Микаэль Вине Фото: «Советский спорт»

В рамках праздника состоялся любительский турнир, в котором приняли участие рекордное количество юношеских и молодежных команд из Москвы и других городов России. Около 10 000 футболистов в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше соревновались с самого утра на одиннадцати полях одновременно. Золотые медали завоевали «Костоломы», «Возяныч» и «Ала-Тоо» соответственно. В соревнованиях среди женщин победу праздновала команда «Феникс-2».

После окончания турнира всех участники смогли восстановить силы в зоне реабилитации и получить консультацию по технике кинезиотейпирования.

Одним из центральных событий фестиваля стал турнир «Звезды любят футбол» с участием команд, составленных из журналистов, официальных лиц и представителей крупных компаний. Участие в соревнованиях приняла и команда РФС, в составе которой выступили генеральный директор РФС Александр Алаев, офицер по борьбе с дискриминацией в футболе, посол движения «Россия любит футбол!» Алексей Смертин, профессиональные футболисты Дмитрий Сенников, Роман Заикин, Максим Притуманов, Андрей Мельников, а также руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев и олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

На предварительном этапе РФС уверенно разобрался с «Кефир-КВН» (5:1) одержал волевую победу над Russia Today (4:2), на классе переиграл «Спорт ФМ» (3:1) и в упорной борьбе одолел сборную Оргкомитета ЧМ-2018 (3:2).

Таким образом, РФС выиграл свою группу и по регламенту турнира встретился в финале с лучшим коллективом из параллельной пятерки, которым стала команда Министерства спорта России. Победу со счетом 6:5 одержала команда РФС. Бронза по итогам турнира досталась команде «Газпром». Лучшим игроком турнира организаторы признали Александра Алаева. Награждение проводил первый вице-президентом РФС, легенда советского футбола, Никита Симонян.

Тем, кто не заявился для участия в футбольном турнире, скучать тоже не пришлось. Возле главного поля фестиваля было установлено несколько надувных аттракционов с футбольной тематикой. На одном из них гости могли попробовать не упасть с раскачивающегося в стороны футбольного мяча, на другом – загнать мяч в импровизированную лузу, имитируя игру в бильярд.

Особым интересом гостей фестиваля пользовалась площадка панна-футбола и киберфутбола. На последней участники соревновались друг с другом, играя в FIFA-2017, за ходом встреч можно было следить на огромном экране. Победителем турнира стал Давлят Сагитов, обыгравший в финале Даниила Феоктистова. Главным призом стала приставка PS4, серебряному призеру вручили геймпад. Участники также сыграли в новинку от Electronic Arts FIFA 18 еще до ее официального релиза в РФ.

В течение дня на главной сцене, обустроенной на центральной аллее комплекса, выступали популярные исполнители. Музыкальную программу открыла восходящая звезда эстрады Саша Жулина с песней Макса Фадеева «Я влюбилась», певица Анна Ворфоломеева, группа MurMur и многие другие. Ведущим развлекательной программы стал известный телекомментатор Виктор Гусев.

Кульминацией праздника стало выступление хедлайнеров. Тысячи зрителей собрались у центральной сцены фестиваля «Россия любит футбол!», чтобы увидеть эпатажного российского видеоблогера и рэпера Big Russian Boss, под обаяние которого попали даже некоторые скептически настроенные зрители, потанцевать под любимые хиты Дельфина и послушать в живом исполнении Noize MС, буквально взорвавшего толпу поклонников. В заключительной части концерта небо над Лужниками озарил красочный салют, дополнивший и без того праздничную атмосферу этого фееричного дня. В любви футболу признавались абсолютно все - артисты и гости, доказав, что футбол в России — это больше, чем спорт.

Организаторы фестиваля «Россия любит футбол!» - Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий», общественное движение «Россия любит футбол!». Оператор проекта – международное коммуникационное агентство Eventica. Главный информационный партнер фестиваля – ИД «Советский Спорт». Партнерами фестиваля выступили ОАО «РЖД», Coca-Cola, АО «Лайса», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ПАО «Мегафон».