«Это будет не бригада, а атомная бомба!» Радулов и чудо-звено «Далласа» (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. ЗВЕНО РАДУЛОВА

Один только твит, а сколько сразу простора для фантазии!

«Даллас» на тренировке отрабатывал большинство в таком составе: Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Александр Радулов, Джейсон Спецца, Джон Клингберг».

Вау-вау, полегче, ребята! Нет, я с самого начала говорил, когда Радулов только переехал в Техас, что именно так и случится. Но когда видишь, что Кен Хичкок реализует проект в дело, это вызывает совсем другие чувства. «Это будет не звено, а атомная бомба!» - уже в восторге болельщики.

Как я вижу, это звено может стать сильнейшей бригадой большинства в лиге. Назовите, какие клубы НХЛ смогут это перебить. «Питтсбург» с Сидни Кросби и Евгением Малкиным, Крисом Летангом на синей линии – а кто еще? Тут же собраны форварды, каждый из которых может набрать 70+ очков, да еще шведский защитник, играющий в духе Эрика Карлссона.

Многие говорили, что Радулов ушел из «Монреаля», который давал те же деньги, только из-за разницы в налогах. Но очень важный фактор в том, что у Радулова в «Канадиенс» настолько крутых партнеров не было.

Я хотел бы сделать прогноз, что если не подкачает здоровье, Александр наберет больше, чем 54 (18+36) очка, как случилось в «Монреале». А его тройка с Бенном и Сегином будет по ходу регулярки всех рвать.

Radulov, Methot and Bishop. The newest additions to the Dallas Stars roster give their thoughts on this year's team and expectations. pic.twitter.com/L0Mh1XBxTr — Dallas Stars (@DallasStars) 16 сентября 2017 г.

2. ВАРЛАМОВ ВЕРНУЛСЯ

Вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел первый матч за последние восемь месяцев. Как вы помните, вторую половину прошлого сезона он пропустил из-за проблем с ногами, пришлось перенести две операции на бедрах с интервалом в месяц. Это было связано с тем, что Семен травмировал пах на протяжении всей карьеры. И теперь по идее должны были уйти хронические боли.

И вот Варламов вышел на двусторонку «Эвеланш», в которой пропустил пять голов после 28 бросков. Очень хорошо, что Варли вернулся на орбиту. Хотя тут две стороны медали. Во-первых, он из-за травм и нестабильной игры многое упустил. Семен уже не считается ведущим вратарем даже в России. Если бы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду, то в бригаду голкиперов попали бы Бобровский, Василевский, Сорокин, а шансы Варли были бы ничтожны. По меркам НХЛ тоже произошел серьезный откат. Все это теперь надо возвращать.

Во-вторых, защита у «Колорадо» сейчас просто адовая. Есть Джонсон и Бэрри на больших контрактах, есть Задоров и Барберио на не очень больших. В основу должен пробиться экс-динамовец Миронов, но кто еще? Так что у Варламова будет туча работы, и в каждом матче, как я думаю, его будут расстреливать. Вопрос в том, сколько Семен будет пропускать шайб, когда по его воротам каждый раз станут наносить по 35-40 бросков. «Колорадо» же без здорового Варламова не светит вообще ничего.

3. ПЕРВЫЙ МАТЧ «ВЕГАСА»

Ну да, новый клуб из Лас-Вегаса провел свою первую игру. И одержал первую победу. Запишем для истории.

Правда, это была предсезонка, на выезде и без хоккеистов основного состава. Но все же, все же.

Впечатляет, что резервисты «Вегаса» заколотили дублю «Ванкувера» аж девять шайб. Вонг оформил хет-трик, Гласс и Сузуки набрали по два очка. В целом дебют удался. Но я все жду, когда смогу увидеть в деле Вадима Шипачева и его тройку с Джеймсом Нилом на фланге. Что сможет сделать в лиге 30-летний классный форвард Шипачев – для меня это одна из главных интриг сезона.



СТАТИСТИКА

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Джон Таварес сделал дубль и забил в овертайме. Матч проходил на старом стадионе «Айлендерс» в «Нассау Колизеум» на Лонг-Айленде.

«Ванкувер» – «Вегас» – 4:9 (2:4, 0:1, 2:4)

Хет-трик сделал новичок «Вегаса» Тайлер Вонг, которого не выбирали на драфте. Ему же принадлежит первый в истории предсезонный гол клуба-новичка из Лас-Вегаса. Из россиян в этом матче сыграл только форвард «Ванкувера» Николай Голдобин, получивший «-2» за полезность.