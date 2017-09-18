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«Это будет не бригада, а атомная бомба!» Радулов и чудо-звено «Далласа» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр РадуловФото: Twitter.com

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. ЗВЕНО РАДУЛОВА

Один только твит, а сколько сразу простора для фантазии!

«Даллас» на тренировке отрабатывал большинство в таком составе: Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Александр Радулов, Джейсон Спецца, Джон Клингберг».

Вау-вау, полегче, ребята! Нет, я с самого начала говорил, когда Радулов только переехал в Техас, что именно так и случится. Но когда видишь, что Кен Хичкок реализует проект в дело, это вызывает совсем другие чувства. «Это будет не звено, а атомная бомба!» - уже в восторге болельщики.

Как я вижу, это звено может стать сильнейшей бригадой большинства в лиге. Назовите, какие клубы НХЛ смогут это перебить. «Питтсбург» с Сидни Кросби и Евгением Малкиным, Крисом Летангом на синей линии – а кто еще? Тут же собраны форварды, каждый из которых может набрать 70+ очков, да еще шведский защитник, играющий в духе Эрика Карлссона.

Многие говорили, что Радулов ушел из «Монреаля», который давал те же деньги, только из-за разницы в налогах. Но очень важный фактор в том, что у Радулова в «Канадиенс» настолько крутых партнеров не было.

Я хотел бы сделать прогноз, что если не подкачает здоровье, Александр наберет больше, чем 54 (18+36) очка, как случилось в «Монреале». А его тройка с Бенном и Сегином будет по ходу регулярки всех рвать.

2. ВАРЛАМОВ ВЕРНУЛСЯ

Вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел первый матч за последние восемь месяцев. Как вы помните, вторую половину прошлого сезона он пропустил из-за проблем с ногами, пришлось перенести две операции на бедрах с интервалом в месяц. Это было связано с тем, что Семен травмировал пах на протяжении всей карьеры. И теперь по идее должны были уйти хронические боли.

И вот Варламов вышел на двусторонку «Эвеланш», в которой пропустил пять голов после 28 бросков. Очень хорошо, что Варли вернулся на орбиту. Хотя тут две стороны медали. Во-первых, он из-за травм и нестабильной игры многое упустил. Семен уже не считается ведущим вратарем даже в России. Если бы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду, то в бригаду голкиперов попали бы Бобровский, Василевский, Сорокин, а шансы Варли были бы ничтожны. По меркам НХЛ тоже произошел серьезный откат. Все это теперь надо возвращать.

Во-вторых, защита у «Колорадо» сейчас просто адовая. Есть Джонсон и Бэрри на больших контрактах, есть Задоров и Барберио на не очень больших. В основу должен пробиться экс-динамовец Миронов, но кто еще? Так что у Варламова будет туча работы, и в каждом матче, как я думаю, его будут расстреливать. Вопрос в том, сколько Семен будет пропускать шайб, когда по его воротам каждый раз станут наносить по 35-40 бросков. «Колорадо» же без здорового Варламова не светит вообще ничего.

3. ПЕРВЫЙ МАТЧ «ВЕГАСА»

Ну да, новый клуб из Лас-Вегаса провел свою первую игру. И одержал первую победу. Запишем для истории.

Правда, это была предсезонка, на выезде и без хоккеистов основного состава. Но все же, все же.

Впечатляет, что резервисты «Вегаса» заколотили дублю «Ванкувера» аж девять шайб. Вонг оформил хет-трик, Гласс и Сузуки набрали по два очка. В целом дебют удался. Но я все жду, когда смогу увидеть в деле Вадима Шипачева и его тройку с Джеймсом Нилом на фланге. Что сможет сделать в лиге 30-летний классный форвард Шипачев – для меня это одна из главных интриг сезона.

СТАТИСТИКА

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Джон Таварес сделал дубль и забил в овертайме. Матч проходил на старом стадионе «Айлендерс» в «Нассау Колизеум» на Лонг-Айленде.

«Ванкувер» – «Вегас» – 4:9 (2:4, 0:1, 2:4)

Хет-трик сделал новичок «Вегаса» Тайлер Вонг, которого не выбирали на драфте. Ему же принадлежит первый в истории предсезонный гол клуба-новичка из Лас-Вегаса. Из россиян в этом матче сыграл только форвард «Ванкувера» Николай Голдобин, получивший «-2» за полезность.

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