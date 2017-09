«Это будет не бригада, а атомная бомба!» Радулов и чудо-звено «Далласа» (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

Один только твит, а сколько сразу простора для фантазии!

«Даллас» на тренировке отрабатывал большинство в таком составе: Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Александр Радулов, Джейсон Спецца, Джон Клингберг».

Вау-вау, полегче, ребята! Нет, я с самого начала говорил, когда Радулов только переехал в Техас, что именно так и случится. Но когда видишь, что Кен Хичкок реализует проект в дело, это вызывает совсем другие чувства. «Это будет не звено, а атомная бомба!» - уже в восторге болельщики.

Как я вижу, это звено может стать сильнейшей бригадой большинства в лиге. Назовите, какие клубы НХЛ смогут это перебить. «Питтсбург» с Сидни Кросби и Евгением Малкиным, Крисом Летангом на синей линии – а кто еще? Тут же собраны форварды, каждый из которых может набрать 70+ очков, да еще шведский защитник, играющий в духе Эрика Карлссона.

Многие говорили, что Радулов ушел из «Монреаля», который давал те же деньги, только из-за разницы в налогах. Но очень важный фактор в том, что у Радулова в «Канадиенс» настолько крутых партнеров не было.

Я хотел бы сделать прогноз, что если не подкачает здоровье, Александр наберет больше, чем 54 (18+36) очка, как случилось в «Монреале». А его тройка с Бенном и Сегином будет по ходу регулярки всех рвать.

Radulov, Methot and Bishop. The newest additions to the Dallas Stars roster give their thoughts on this year's team and expectations. pic.twitter.com/L0Mh1XBxTr