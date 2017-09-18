Павел Садырин – тренер трагической судьбы

Ноябрь 1984 года. Павел Садырин в объятиях игроков «Зенита», только что ставшего чемпионом СССР. Фото: ТАСС

Павлу Федоровичу Садырину 18 сентября исполнилось бы 75 лет. Почти вся его тренерская жизнь прошла между Москвой и Санкт-Петербургом.

Павел Федорович САДЫРИН Родился 18 сентября 1942 года в Перми. Карьера игрока: выступал на позиции полузащитника за пермскую «Звезду» (1959–1964), ленинградский «Зенит» (1965–1975). Карьера тренера: молодежная команда «Зенита» (1978–1982), «Зенит» (1983–1987, 1995–1996), херсонский «Кристалл» (1988), московский ЦСКА (1989–1992, 1997–1998, 2000–2001), сборная России (1992–1994), казанский «Рубин» (1998–1999), сборная Узбекистана (2000). Достижения: двукратный чемпион СССР (1984, 1991), обладатель Кубка СССР (1991) и Суперкубка СССР (1985).

«ТАЛАНТ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ»

Он вполне мог еще жить. И – работать. Этот человек был полон замыслов, идей, энергия в нем била через край. Но, увы, судьба обошлась с ним немилосердно – он ушел, когда ему не было и шестидесяти.

Впрочем, логично начать с начала – с карьеры футболиста Садырина. Он выступал за ленинградский «Зенит» больше десяти лет, был его капитаном. Футболистом слыл крепким, мастеровитым, однако уверенность обрел не сразу. В 1972 году, когда Садырину было тридцать, журналист Сергей Шмитько назвал его «талантом замедленного действия». В сборную СССР, однако, хавбека не позвали. Почему? Да потому что дефицита на дарования в советском футболе не было, и в главную команду страны приглашали не лучших, а самых лучших футболистов.

Завершив игровую карьеру, Садырин остался в «Зените». Впрочем, время от времени он «отлучался» в ЦСКА. Эти клубы он дважды приводил к званию чемпионов Советского Союза. Оба успеха – из разряда выдающихся.

В 1984-м Павел Федорович впервые помог «Зениту» завоевать золото первенства СССР. Об этом ленинградцы мечтали почти полвека – со времени первого чемпионата 1936 года. Старики, даже не пытавшиеся унять слезы, бегущие по морщинистым щекам, говорили: «Ну, теперь и умирать можно…»

В 1991-м Садырин привел к чемпионству ЦСКА – спустя двадцать с лишним лет после предыдущего успеха армейцев. То первенство СССР, последнее в истории, завершилось, когда Союза уже, по сути, не было. И потому к радости игроков, тренеров и болельщиков примешивалась грусть…

УВОЛЬНЕНИЕ ПОСЛЕ ЧМ-94

Садырин вдоволь хватил тренерского лиха. Не раз испытал радость побед, сполна познал горечь поражений. Ударов судьбы пережил столько, что не счесть. В последнем, пожалуй, даже «перещеголял» коллег.

Павел Федорович говорил: «Без футбола я умру». Но он умер именно от футбола.

В ноябре 1993 года появилось письмо четырнадцати ведущих футболистов сборной России, адресованное советнику президента РФ по физической культуре и спорту Шамилю Тарпищеву. Оно было похоже на ультиматум – игроки требовали уволить главного тренера Садырина и назначить на его место Анатолия Бышовца. Они также настаивали на увеличении премиальных.

Дело выглядело темным, неприглядным, не понятно было, кто прав, кто виноват. Возможно, футболисты чересчур возомнили о себе, да и Садырин, не исключено, перегнул палку. Характер-то у него был огневой. И все же Павел Федорович не заслуживал подобного отношения. Он вывел команду на чемпионат мира, ее перспективы выглядели неплохими…

Кстати, подобная история с ним уже случалась. В 1987 году зенитовцы, которым руководил Садырин, отказались играть под его руководством. Команду, словно больного, сотрясала лихорадка конфликтов. Импульсивный наставник рассорился не только с некоторыми футболистами, но и с ленинградским спортивным начальством.

«Зенит» не играл – мучился, бессильно падая в турнирной таблице все ниже и ниже. В итоге тренера уволили – спустя два года после золотых медалей, добытых во многом крепкими руками Павла Федоровича. «Зенит» – чемпион, и это – не сны, Садырин – лучший тренер страны!» – распевали на трибунах стотысячного стадиона имени Кирова болельщики. А когда их любимца уволили, устроили демонстрацию протеста на Дворцовой площади.

В той веселой, озорной команде были чуть не сплошь воспитанники ленинградского футбола. К слову, в нынешнем «Зените» – пестром, разноязыком – коренного петербуржца можно разыскать разве что днем, да с огнем.

В 1994 году бунт игроков сборной провалился. Садырина оставили на своем посту. Но неприятностей хватало: подготовка команды проходила в нервной обстановке, несколько лидеров отказались участвовать в чемпионате мира. И результат оказался плачевным.

Никто из отказников так и не стал настоящей звездой. Но, если бы они достойно выступили на первенстве планеты, все у них могло сложиться по-другому.

А Садырина после чемпионата мира в США все же уволили. Хотя он, в сущности, не был виноват. Сборная России выглядела разобранной, раздираемой противоречиями. Единственным утешением для тренера стала игра его воспитанника Олег Саленко, вколотившего в ворота Камеруна пять мячей. Увы, та игра уже ничего не значила.

ЧМ-1994 в США. Садырин в окружении помощников – Бориса Игнатьева (слева) и Юрия Семина. Фото Игоря Уткина Фото: «Советский спорт»

1:6 ОТ РОДНОГО «ЗЕНИТА»

В 1994 году «Зенит» увязал в болоте первой лиги, и ему срочно требовался спаситель. Выбор пал на Садырина. Его позвал в Санкт-Петербург мэр города Анатолий Собчак.

Павел Федорович, как всегда, рьяно взялся за дело. Перекроил состав, поставил игру, и в 1995 году невский клуб к радости многочисленных поклонников вернулся в элиту российского футбола. Увы, победные фанфары звучали недолго.

Почему Садырина уволили из питерской команды? Неужели из-за результата? Да, команда в сезоне 1996 года заняла лишь десятое место. Но для дебютанта высшей лиги это был вполне приемлемый результат.

Сдается, Павла Федоровича сняли с работы за… откровенность. Тренер утверждал, что некоторые игроки команды замешаны в договорных матчах и не раз высказывался об этом публично. В частности, говорил о «странном» матче «Зенит» – «Спартак» в ноябре 1996 года. В нем вратарь петербуржцев Роман Березовский совершил две нелепые – или запланированные? – ошибки, благодаря которым москвичи добились важной победы.

Возможно, наверху сочли, что выносить сор из избы, тем более из такой сверкающей и респектабельной, как Санкт-Петербург, негоже. Да и отношения президента «Зенита» Виталия Мутко и Садырина все больше обострялись…

После того как Павла Федоровича уволили из «Зенита», он угодил в больницу. Позже врачи говорили: возможно, именно этот стресс разбудил страшный недуг.

…30 сентября 2001 года. Матч «Зенит» – ЦСКА на «Петровском». Садырин сидит на тренерской скамейке армейцев – худой, осунувшийся, в нелепой черной шапочке.

Видно было, что его терзает жестокая боль – не только физическая, но и моральная. В тот день ЦСКА был разгромлен – 1:6. Такого фиаско в карьере тренера еще не было.

Болельщики восторгались петербуржскими вундеркиндами – 18-летним Александром Кержаковым и 20-летним Андреем Аршавиным. И – горевали, искоса поглядывая на Садырина: «Совсем плох наш Федорыч…»

Матч в родном городе стала для него последним в ранге главного тренера. На следующий день Павел Федорович подал в отставку. Жить ему оставалось всего два месяца…

КСТАТИ Садырин – один из шести тренеров, выигрывавших чемпионат СССР с двумя командами. Такого же результата добивались Константин Квашнин («Динамо» Москва и «Спартак» Москва), Борис Аркадьев («Динамо» Москва и ЦДКА/ЦДСА), Виктор Маслов («Торпедо» Москва и «Динамо» Киев), Никита Симонян («Спартак» Москва и «Арарат» Ереван), Александр Севидов («Динамо» Киев и «Динамо» Москва).

НЕФУТБОЛЬНЫЕ ПОДВИГИ

– В коллекции Садырина были не только футбольные награды. В свое время Павла Федоровича удостоили медали «За спасение погибавших». Он, еще в бытность игроком, вместе с другими футболистами «Зенита» – Василием Даниловым и Львом Белкиным – вытащил из затопленного подвала в Баку в отеле «Азербайджан» женщину-телефонистку.

– Когда Садырин уже был тренером, спас мальчика из вспыхнувшего на бензоколонке автомобиля. Погасил пламя и отогнал машину в безопасное место.

– Как говорится, Бог любит троицу. В пруду близ базы «Зенита» в Удельной тонул мальчишка. Садырин, не раздумывая, бросился на помощь, несколько раз нырял, пока не отыскал в мутной воде бедолагу.