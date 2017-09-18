Головкин, ты не один! Еще 5 случаев «кражи победы» в мировом боксе

Субботний бой между Геннадием Головкиным и Сауля Альвареса несомненно войдет в историю мирового бокса как один из самых неоднозначных и скандальных. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает еще о пяти боях, когда победа присуждалась совсем не сильнейшему боксеру.

Геннадий Головкин, хоть и не смог нокаутировать Сауля Альвареса, но смотрелся гораздо лучше. Камнем преткновения стал вердикт судьи Аделаиды Берд, которая выставила шокировавшую многих оценку 118:110 в пользу мексиканца. Неужели опытный арбитр, отсудивший 115 отборочных и титульных боев, мог так ошибиться? Причем даже промоутер Альвареса легендарный Оскар де ла Хойя выставил оценку лишь 115:113 в пользу своего боксера! Была ли это ошибка Аделаиды Берд или за этим кроется некий заговор – еще предстоит выяснить. Сами же спортсмены уже согласились на матч-реванш. Хорошо, что все закончилось именно так и никто особо не пострадал от странного вердикта арбитра. Но бывали в истории случаи куда более вопиющие, когда на кону стояли не только гонорары, но и медали престижных турниров.

Рой Джонс – Пак Си Хун





В 1988-м году на Олимпиаде в Сеуле нынешний гражданин России Рой Джонс был беспощадно ограблен судьями. В финальном бою до 71 кг американец даже отправил в нокдаун южнокорейского спортсмена Пак Си Хуна. Поразительно, но под конец боя счет был 86:32 в пользу Роя Джонса. Но у судей было свое мнение по поводу победителя матча. Ко всеобщему удивлению чемпионом стал представитель страны-хозяйки Олимпиады Пак Си Хун. Бедняга пропустил столько ударов от Джонса, что с трудом мог ровно стоять! Гневу американцев не было предела. Справедливость все же в какой-то мере восторжествовала спустя некоторое время. Трое судей из Марокко, Уругвая и Уганды получили двухлетние дисквалификации. Оказывается, арбитры получили кругленькую сумму от южнокорейцев и полностью оправдали возложенные на них «надежды». Самому Рою Джонсу дали сначала утешительный приз лучшему боксеру Олимпиады, а затем и серебряный Олимпийский орден. Вот только свое законное золото Сеула боксер так и не увидел.

Леннокс Льюис – Эвандер Холифилд I



Фото: AllSport-News.net

13 марта 1999 года в Нью-Йорке сошлись Льюис и Холифилд за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Спустя 12 раундов тяжелейшего противостояния арбитр из Великобритании предоставил карточку со странным счетом 115: 115. Леннокс Льюис доминировал весь бой и явно превосходил своего соперника не только по выброшенным ударам, но и по их точности. Каково же было удивление британского боксера, когда арбитры объявили о том, что бой закончился с ничейным результатом. Это была трагедия и вопиющая несправедливость! К счастью для Леннокса Льюиса, он все же сумел завоевать заветный титул спустя несколько месяцев в ответном поединке. Что касается боя Головкина против Альвареса, пострадавший в свое время Льюис высказался однозначно, что ничьей там и близко не было.

Мэнни Пакьяо – Тимоти Брэдли

Доминировавший весь матч Мэнни Пакьяо остался не у дел, когда узнал вердикт судей. На кону стоял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, а противостоял филиппинцу американец Тимоти Брэдли. Раздельным решением судей победа была отдана Брэдли. Подавляющее большинство сторонних независимых экспертов присудили победу Мэнни. Это не единственный случай «краж» победы у единственного в истории бокса чемпиона мира в восьми различных весовых категориях. В своем последнем бою против австралийца Джеффа Хорна Пакьяо также стал жертвой судейских решений. К слову арбитры были соотечественниками Хорна. Впечатленный несправедливостью исхода боя Головкина и Альвареса, Мэнни Пакьяо написал в твиттере: «Они что прислали этих судей из Австралии?». В чувстве юмора филиппинцу не откажешь.

Пернелл Виттакер – Хулио Сезар Чавес

Бедняга Пернелл Виттакер как ни старался показать свой талант во время боя с Хулио Сезаром Чавесом, но судьи были явно против него. Вчистую переиграв соперника, Виттакер был в шаге от титула чемпиона мира в полусреднем весе по WBC и звания лучшего боксера среди всех весовых категорий! Несмотря на преимущество легендарного «левши», двое судей имели в протоколах цифры 115:115. С этим боем связана очень странная история с назначением арбитров. WBC назначила на встречу собственных судей, а не представителей Техасской комиссии бокса и борьбы. Это уже можно считать коррупционным фактором несправедливого результата поединка. Ничейный результат откровенно в пользу Чавеса был встречен негодованием даже со стороны его соотечественников. От зрителей, как говориться, правду не скроешь.

Сергей Ковалев – Андре Уорд



Фото: AFP

В тот субботний вечер в Лас Вегасе российский боксер впервые потерпел поражение на профессиональном ринге. Но победа Уорда отдавала «душком» и не заметить это было невозможно. Ковалев владел инициативой и даже сумел отправить соперника в нокдаун! Последние четыре раунда давались россиянину тяжело, а Уорд воспользовался своей излюбленной тактикой «кражи» чужой победы. Многие российские эксперты сошлись во мнении, что победа была отдана сопернику не по праву. Как минимум Сергей Ковалев тогда свой бой не проиграл.