Бутылочки и гидраторы для воды. Что лучше для бега, велоспорта и кроссфита

Из чего пить во время бега, езды на велосипеде или кроссфита. Что удобнее - бутылочка или гидратор. С помощью эксперта «Советский спорт Life& Style» сравнил плюсы и минусы питьевых приспособлений для спортсменов.

Питьевые бутылки и гидраторы. Кому подходят





«Бутылки и гидраторы – два основных вида емкостей для воды, которые используют спортсмены», - говорит Дмитрий Соколов, легкоатлет, участник бегового клуба Wake&Run.

Гидратор - гибкий вертикальный мешок из полиэтилена, к которому снизу присоединена трубка. Гидратор размещают в рюкзаке на спине. У некоторых моделей трубка подвижна: она вращается в месте прикрепления и «приспосабливается» к движениям. В других гидраторах место крепления пластиковой трубки статично.

Мешок гидратора за счет пластичности ложится по углам тела. Шланг выводят поближе ко рту и закрепляют прищепкой. Некоторые модели рюкзаков позволяют проложить шланг внутри одной из лямок рюкзака.

Бутылки, как правило, сделаны из жёсткого пластика. Хотя существуют и т.н. «мягкие» бутылки меньшего веса, способные менять форму – их используют профессиональные спортсмены и бегуны, для которых решающее значение имеет вес экипировки.

Бутылки крепят в специальные кармашки на пояс, либо на лямку рюкзака. Некоторые модели снабжены встроенным угольным фильтром: он позволяет набирать воду из природных водоемов. В нагрузку к фильтрам можно купить также комплект водоочищающих таблеток.

«Считают, что гидраторы больше подходят бегунам на сверхдлинные дистанции, триатлонистам, профессиональным спортсменам. В то же время бутылочки – удел скорее любителей, которым менее важны аэродинамика и пластичность питьевого приспособления», - резюмирует эксперт «Советского спорта».

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Объем жидкости





Объем гидраторов, как правило, начинается, от двух литров. Некоторые рассчитаны на три литра. Этого объема достаточно, чтобы пробежать длинный забег по пересеченной местности, проехать на велосипеде и не останавливаться для пополнения запасов воды, говорит Дмитрий Соколов.

Питьевые бутылочки для чаще всего варьируются в диапазоне – 0,3 – 1 литр. Такой объем хорошо подходит для утренних и вечерних пробежек на небольшие дистанции – 5-8 километров.

Удобство дозаправки





«Чтобы дозаправить гидратор, нужно снять рюкзак. Эти минуты могут стоить более высокого места в финишном протоколе, - говорит Дмитрий Соколов. - Профессионалы бега знают, какое количество воды им необходимо. В зависимости от километража трассы они выбирают гидратор, которого хватит до финиша без дозаправки».

Немалая часть профессиональных спортсменов именно по причине сложности дозаправки предпочитает традиционные бутылочки. Их проще снять, наполнить, подвесить. В конце концов, можно просто подхватить бутылку в контрольных точках трассы, не останавливаясь.

Другая проблема гидраторов – неудобство контроля остатка жидкости, добавляет эксперт «Советского спорта»: «Если вы не имеете опыта точного расчета жидкости, вам остается только гадать, сколько воды осталось в гидраторе. Посмотреть это вы не сможете, поскольку он за спиной».

Аэродинамика и свободные руки

«Гидратор определенно удобнее, если вы совмещаете бег и велоспорт как в триатлоне. Велосипедисту нужно держать руль – гидратор оставляет руки более свободными. Гидратор также более аэродинамичен из-за своей гибкости. Если ваша цель – лучшее время на финише, следует отдать предпочтение гидратору перед бутылкой с водой», - говорит Дмитрий Соколов.

Удобство чистки





Параметр, который не имеет прямого отношения к функциональности тренировок, но все же остается важным. «Любая ёмкость со временем загрязняется изнутри. Но если промыть бутылку сравнительно легко, то с мешком гидратора можно провозиться», - говорит эксперт «Советского спорта».

Заливное отверстие гидратора может быть достаточно узким. Бывают гидраторы с небольшой сдвижной планкой с края мешка. В такие не всегда может пролезть ершик, а вычистить их бывает сложно. Шланг гидратора - хотя и отстёгивается от мешка - имеет значительную длину: его придется несколько раз прополаскивать.

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Резюме

- выбирайте обычные бутылочки для воды, если вы начинающий бегун и не участвуете в соревнованиях;

- обычная питьевая бутылка больше подходит для небольших дистанций до 10 км;

- выбирайте бутылки с угольным фильтром, приобретайте таблетки для очистки воды, если тренируетесь за городом на природе;

- гидратор лучше подходит для смешанных тренировок: бег – велосипед – кроссфит;

- гидратор удобен для длинных дистанций от 10 км из-за большего объема:

- гидратор аэродинамичен: он не отнимет лишних секунд, если вы бежите на результат;

- бутылочка для воды больше подходит для силовых тренировок.