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Андрей Червиченко: С этим составом и тренером «Спартак» достиг потолка

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: С этим составом и тренером «Спартак» достиг потолка
Фото: ФК «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о нынешнем кризисе в команде.

«В «СПАРТАКЕ» ПРАВЯТ БАЛ НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

– В чем, на ваш взгляд, проблемы нынешнего «Спартака»?
– Мне кажется, нет никакого контакта у тренера и руководства клуба. А, может быть, пришло осознание того, что тренер несколько переоценен. Но я же вам говорил еще три-четыре тура назад, что результат прошлого сезона – это потолок этой команды и этого тренера. И дальше с этим составом и с этим тренером «Спартак» не может прогрессировать. Кураж и некоторое везение, симпатичная игра – все, что мы видели в прошлом году, в этом напрочь отсутствует.

– Вы сказали про состав. Трансферная политика вызывает вопросы?
– Безусловно. Возможно, в конце прошлого сезона плодотворная работа начиналась, но потом, как в басне Крылова, все тянули в разные стороны и купили новичков по принципу: на те Боже, что нам не гоже.

Эта тенденция проглядывалась, когда мы еще вместе работали с Федуном. Он говорил: «Давай кого-нибудь купим, чтоб болельщиков успокоить». И эта тенденция продолжается и сейчас.

– Например, вызывает вопросы приобретение Петковича.
– А кто там вопросы не вызывает? За последние лет пять единственный достойный трансфер – это Промес. Ну еще угадали с Джикией. Не думал, что он так раскроется. Метание из стороны в сторону убивает хорошее начало. Нет доверия к игрокам. Взяли Селихова, так ставьте его и терпите – даже, если он ошибется и раз, и два. Он и ошибается, потому что не играет постоянно. Дальше – Кутепов. По фактуре парень может стать одним из лучших защитников в стране. А его то ставят, то не ставят. Откуда у парня появится уверенность, если он играет до первой ошибки?

И вот противоположный пример – Васин. Сколько он уже ошибался в важнейших матчах, ЦСКА терял из-за него важные очки, но ему все равно доверяют и парень прогрессирует.

А в «Спартаке» молодежь играет до первой ошибки. Это говорит о том, что в команде правят бал нефутбольные люди. Не думаю, что Каррера, который сам играл на высоком уровне в такой футбольной стране, не понимает этих вещей. И думаю, все эти импульсивные выплески по составу идут не от него.

И еще не надо забывать, что там идет борьба внутри клуба за то, кто будет отвечать за покупку новичков. А проще говоря – за то, кто будет пилить бюджет, выделенный на трансферы.

«ПРОИГРЫШ «КУБАНИ» СТАНЕТ ДЛЯ КАРРЕРЫ ПРИГОВОРОМ»

– После матча с «Тосно» в спартаковской раздевалке, по слухам, было выяснение отношений.
– Ну это нормально. Когда мы работали с Пашей Яковенко в «Химках», он вообще считал, что команда не может просто так проигрывать. Если проиграли – значит, кто-то сдает.

Если бы Паша сейчас тренировал «Спартак», после матча с «Тосно» он там всех бы поубивал. Ну нельзя отдавать такие матчи команде, которая только вышла из первой лиги да еще играет вдесятером за пять минут до конца!

– Каррера все время говорил о семье, и вот сейчас говорят, что семья дала трещину.
– Во многих семьях доходит до разводов.

– Будем следить, что дальше. Впереди «Ливерпуль».
– Меня больше не «Ливерпуль» пугает, а кубковый матч с «Кубанью». И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором.

Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что.

– Особенно на бонус в 1 млн евро.
– Конечно. Ехал получать 200 тыс, а получил несколько миллионов. И в Европе теперь к нему будут относиться по-другому. Все приятности забудутся, а вот то, что он сделал команду чемпионом через 16 лет, останется с ним навсегда.

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