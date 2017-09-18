Европа таращится в словенское зеркало. О сенсационном триумфаторе Евробаскета

В воскресенье в Стамбуле завершился 40-й чемпионат Европы по баскетболу. Его победителем сенсационно – и впервые в истории – стала сборная Словении.

ОНИ – КАК МЫ 10 ЛЕТ НАЗАД

Триумф словенцев получился столь оглушительным, что на его фоне прочие события этого ЧЕ кажутся какими-то мелкими, даже никчемными. Когда взрывается такая «бомба», смешно обсуждать, скажем, уровень судейства – даже в отсутствие сильнейших арбитров Евролиги, которых пытались заменить канадцами и пуэрториканцами. Сегодня вся баскетбольная Европа с изумлением смотрит в одном направлении – в словенское зеркало. Давайте заглянем туда и мы.

Кстати, нам это будет попроще, чем многим. Предыдущий взрыв подобного масштаба на континентальном олимпе десять лет назад устроила как раз Россия. И у той нашей командой с нынешнем словенской, как ни странно, немало общего.

До ЧЕ-2017 у сборной Словении не было ни одной медали, на Олимпиадах она не выступала ни разу и вообще считалась типичным середнячком. Из тех команд, где всегда есть интересные игроки, но толком нет ни цельности, ни стабильности, ни преемственности. Постоянные смены тренеров, одна неудачней другой - будь то ставка на молодого-перспективного наставника или, наоборот, на стареющего мэтра вроде Загадина или Малковича - потом отдельные всплески в группе и, наконец, типовой провал в четвертьфинале плей-офф. Этакие завсегдатаи утешительных игр за места с пятого по восьмое.

Не правда ли, очень похоже на сборную России начала «нулевых»?

КОКОШКОВ – СЛОВЕНСКИЙ БЛАТТ

Так же, как некогда у нас, после затяжных шатаний с разбродами в сборной Словении вдруг произошло чудо! Все слагаемые, словно по волшебству, одновременно обрели гармонию, стали на свои места.

Когда такое случается, команда с непривычки не сразу осознает собственную мощь. Как боксер, после серии травм набравший, наконец, идеальную форму, она удивленно смотрит на собственную руку, только что отправившую соперника на пол. Ух ты, ничего себе! Это я правда так могу?.. И вот так - тоже?.. А если серией?.. Стойте, стойте! Я не хотел выбивать его за канаты, это вышло нечаянно…

Ну, а когда до такой команды доходит, на что она способна, ее уже не остановить. Словенцы не просто прошли турнир без поражений, а обыграли практически всех, кого перед ЧЕ считали претендентами на медали: Францию, Грецию, Латвию, Испанию («+20»!) и, наконец, Сербию. Полный комплект скальпов европейской элиты!

Как и Россия-2007, Словения-2017 была далеко не самой звездной сборной на чемпионате. Зато у них был баланс по всем направлениям. Между индивидуальной игрой и коллективной, быстрой и позиционной, снайперами и «чернорабочими», опытными и молодыми. Плюс все как черти пахали в защите и у команды наконец-то был правильный тренер. Грамотный, умелый и амбициозный.

«Словенского Блатта» зовут Игор Кокошков, у него тоже два гражданства, одно из которых - американское (другое - сербское), и он тоже много лет работал ассистентом в сильных командах. Только не в Европе, а в НБА, где тренер Кокошков впервые появился еще в 2000 году (в 28 лет!) и с тех пор отметился уже в шести клубах, включая, например, «Кливленд». Сейчас он помогает Куину Снайдеру в «Юте Джаз». В роли же «главного» Кокошков впервые попробовал себя в сборной Грузии, которую он впервые вывел на ЧЕ и в 2011-м дошел там до второго этапа. И вот теперь - сотворил «чудо в Стамбуле».

РЭНДОЛЬФ-ХОЛДЕН И ДРАГИЧ-КИРИЛЕНКО

Есть у словенцев и свой «Холден» - натурализованный форвард Энтони Рэндольф из «Реала», и, конечно, свой Кириленко. Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич тоже неизменно выступает за сборную на всех турнирах, но лишь теперь, к 31 году вырос в настоящего лидера. Почти не заигрывается, почти не психует, стал набирать заметно меньше фолов - в общем, заматерел. Наградой за это стал титул MVP европейского чемпионата.

В «словенские Хряпы» я определил бы отличного центрового-трудягу Гаспера Видмера. А вот «напарника» для 18-летнего Луки Дончича в российской команде 10-летней давности найти уже трудновато. Молодой двухметровый разыгрывающий у нас тогда был - Антон Понкрашов, но до Дончича ему и сейчас, уже в зрелости, далековато. Одно слово: вундеркинд.

Кстати, за исключением Драгича, Рэндольфа и его партнера по «Реалу» Дончича все словенские чемпионы представляют довольно скромные клубы. Например, третий снайпер сборной Клемен Препелич недавно перешел из «Лиможа» в французский же «Пари-Леваллуа». Хотя теперь интерес к этому 24-летнему защитнику должен резко возрасти, и его карьера наверняка пойдет «по восходящей».

Будет ли у «словенской сказки» продолжение? Это предсказать трудно. Россия, напомню, после золотого ЧЕ-2007 провалила Олимпиаду в Пекине, а в 2009-м, на следующем первенстве континента стала лишь седьмой, во многом - из-за ослабленного травмами и отказами состава. Сборной Словении следующее испытание предстоит в 2019 году на чемпионате мира, куда ей еще надо пройти отбор.

Хотя сейчас они об этом, конечно, не думают. Они празднуют, как праздновали мы десять лет назад, и имеют на это полное право.