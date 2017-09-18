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Живем на «Озверине» и никому не верим. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: «Советский спорт»

Обозревателю «Советского спорта» не дает покоя главная спартаковская интрига.

Сегодня исполнилось бы 75 лет Павлу Федоровичу Садырину – неординарному человеку и прекрасному тренеру. С ним всегда было не скучно – он мог пойти устроить команде нагоняй после неудачной игры и забыть явиться на пресс-конференцию. А когда его за это штрафовали, появлялся в пресс-центре в сопровождении кого-нибудь из помощников – и многозначительно молчал, провоцируя новую порцию вопросов. Он тренировал сборную в самый скандальный для нее период – одно пресловутое «письмо четырнадцати» чего стоит –но невозможно вспомнить, чтобы хоть один игрок из той команды отказался общаться с журналистами.

То время теперь можно назвать эпохой взаимного уважения – игроки всегда были открыты и почти всегда откровенны, тренеры сами принимались названивать в редакции, если их футболистам в газетах выставлялись какие-то не те оценки за игру, а начальник профессионального футбола Николай Толстых вообще круглосуточно готов был отвечать на любые вопросы.

Когда и куда все это ушло? И откуда взялось взамен столько недопонимания, взаимных обид, а порой и откровенной злобы? Как получилось, что играющие и тренирующие оказались с говорящими и пишущими по разные стороны баррикад?

Массимо Каррера пошел в народ и объявил себя самым доступным из тренеров, практикующих на российском футбольном пространстве. Коллеги тут же вспомнили, что все попытки взять у итальянца хоть какое-нибудь интервью оборачивались обращением в пустоту с самого прошлого лета. Сейчас, да, Каррера заговорил, но вот уже который месяц главная спартаковская интрига чемпионского межсезонья – кто же все-таки уволил доктора с водителем автобуса? – остается неразрешимой. И вообще создается порой впечатление, что база «Спартака» и клубный офис находятся в двух разных и сильно удаленных друг от друга городах – настолько противоречивая информация поступает из этих мест.

Когда я увидел на фото Леонида Трахтенберга со стаканом в руках, то сначала подумал, что врачи Федорычу разрешили и он вышел к прессе тост произнести. Но оказалось, что он передает таким образом обиду чемпионов на журналистов. Это кто же, Промес с Таски начитались до обеда «большевистских газет» и пришли в дурное расположение духа? Или Петковича взять – играет, что вредитель, а может, у него собака заболела или попугай улетел – а мы и не знаем.

Или тема «сплава» Карреры – чушь, ложь, провокация? Вы обижаетесь на публикацию непроверенной информациии? Ну так покройте ее своей, правдивой и выверенной. А то нам толкуют чуть ли не о семейной атмосфере, а Каррера потом проговаривается, что Леонида Федуна он, оказывается, последний раз видел на вручении Суперкубка. Верить-то кому?

Тренер Гончаченко прочитал о себе в интервью начальника и удивился – это я-то два раза в год на контакты иду?! Да я открыт полностью до и после каждой игры – все двадцать минут уделить вам могу, только спрашивайте! Особенно, конечно, вариант «до» привлекателен – или белорусский специалист считает минутный подход к нему комментатора-бровочника полноценным общением? А не журналисты ли российские его БАТЭ в свое время такую рекламу сделали, что Виктор никак из нашей страны уехать не может?

Мультяшный кот Леопольд призывал всех жить дружно. Но в футболе мы почему-то живем на «Озверине» из того же мультфильма. А сезон-то, по сути, только начинается...

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