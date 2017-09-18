Довели до ручки! Харри Реднапп может завершить тренерскую карьеру

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп был уволен из «Бирмингем Сити». Специалист даже планирует завершить карьеру! Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как Харри Реднапа довели до таких громких заявлений.

«Бирмингем Сити» умудрился проиграть шестую игру подряд в английском Чемпионшипе. На сей раз поражение 1:3 бирмингемцы потерпели от «Престона». Терпение боссов клуба не выдержало и Харри Реднаппу культурно показали на дверь. Не испугала руководство «Бирмингема» даже выплата компенсации тренеру в размере 1.75 миллионов фунтов. Сам известный специалист даже в сердцах заявил, что это был его последний клуб в карьере. Довели до ручки, называется.

На удивление, виноваты в этом даже не фанаты, а владелец команды. Компания «Trillion Trophy Asia», которой принадлежит клуб, слишком быстро потеряла веру в Харри Реднаппа, а зря. Англичанин – не из тех, кто дает результат в одну секунду. По статистике, тренер добивался главных успехов с командами именно тогда, когда ему давали время и прощали стартовые неудачи. Так было с «Вест Хэмом, когда «молотобойцы» взяли Кубок Интертото в 1999-м. По той же схеме все происходило в памятном для «Портсмута» сезоне 2007/2008: Реднаппу и его подопечным покорился Кубок Англии! Даже попадание в зону Лиги Чемпионов у «Тоттенхэма» напрямую связано с кропотливой работой Харри Реднаппа.

Владельцы «Бирмингема» просто взяли и привели в команду 14 новых футболистов перед самым «дэдлайном» трансферного окна! Еще более странно то, что боссы рассчитывали на сиюминутные дивиденды от собственных вложений. Игроки просто физически не могли еще найти общий язык между собой, а виноват оказался Харри Реднапп. Даже поддержка и терпение болельщиков из Бирмингема не помогли тренеру удержать свой пост. Ведь именно англичанин сумел в прямом смысле спасти бирмингемцев от вылета в прошлом сезоне за три игры.

В межсезонье именно представители «Trillion Trophy Asia» убедили Реднаппа остаться в клубе. У специалиста были свои условия – 20 миллионов фунтов на трансферы. Вскоре деньги начали поступать, но какой ценой? Руководство команды рассталось с рядом футболистов, на которых Реднапп планировал сделать ставку. Сам же тренер планировал усилиться «угасающими звездами». Но все переходы сорвались без должной поддержки клуба. Не удалось подписать ни Джона Терри, ни Эшли Коула, ни Стюарта Даунинга. Именно эти ветераны должны были стать связующим звеном между целым набором новых футболистов. Идея Реднаппа провалилась. Сразу шесть новичков дебютировали в одном матче! На той же неделе у «Бирмингема» состоялось три игры – так что о какой-то продуктивной работе на тренировках можно было забыть. Так «галопом по Европам» «Бирмингем» оказался с четырьмя очками в восьми матчах на предпоследнем месте в таблице.

Как оказалось, в китайской компании, владеющей «Бирмингем Сити» есть лишь один англоговорящий представитель и именно он ведет дела клуба. Он опубликовал твит, где было выложено фото Реднаппа, радующегося сохранению прописки команды в чемпионшипе в прошлом году. Подпись была такой: «Я так и не смог достаточно поблагодарить его за наше спасение, но пора двигаться дальше». Это все, что нужно знать об амбициозных владельцах клубов.

Харри Реднапп, который за 33 года своей тренерской работы принял участие в 1399 клубных матчах, оказался за бортом. Расстроенный англичанин заявил, что теперь с таким подходом вряд ли продолжит карьеру главного тренера и что готов помочь кому-то из молодых специалистов. Возможно, это решение и верное. Кто откажется иметь «под боком» такого опытного специалиста в качестве ассистента? Ну а пока на ум приходит лишь одно: довели до ручки!