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Достоин ли Харри Кейн «Золотого мяча»?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Харри Кейн
Харри КейнФото: Gettyimages.ru

Успехи «Тоттенхэма» последних лет стали реальны в многом благодаря воспитаннику «шпор» Харри Кейну. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, почему Кейна можно уже считать одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Пройдя путь от путешественника по арендам до «главной скрипки» основного состава Маурисио Почеттино, Харри Кейн остался голоден до побед и трофеев. А именно этого не хватает «Тоттенхэму», несмотря на внушительный скачок вверх за последние годы. Сам нападающий «шпор» еще в июне заявил, что мечтает войти в Зал Славы, где собрались такие обладатели Золотого мяча как Сэр Бобби Чарльтон, Франц Беккенбауэр, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Йохан Кройф. Но все же победа в номинации Золотой мяч напрямую связана с достижениями команды. К примеру, Роналду выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов с «Реалом». Потому вопросов о вручении приза практически не было. Что касается Харри Кейна, то его «Тоттенхэму» пока не покоряется ни один из футбольных Олимпов.

Так может форварду «шпор» нужно сменить клуб? С одной стороны, в глаза бросается печальная статистика Кейна. Голов за «Тоттенхэм» - 103, трофеев – 0. Для того, чтобы достичь личный высот, нападающий должен стабильно играть в Лиге Чемпионов, а его клуб – биться за первое место в национальном чемпионате. Пока что «шпоры» остаются командой, находящейся лишь неподалеку от всего самого «вкусного», иногда заходя на огонек к стабильно борющимся за чемпионство. С другой стороны, если Маурисио Почеттино сможет привести мощный коллектив лондонцев к трофею, то Кейн еще громче заявит о себе как о прорыве года.


Что может выиграть «Тоттенхэм» от продажи Харри Кейна в топ-клуб? Если сам нападающий получит шанс сконцентрироваться на собственной персоне и стать форвардом образца Левандовски, то «шпоры» безусловно «срубят» внушительную сумму на переходе своей «звездочки». По данным Transfermarkt, Кейн оценивается в 54 миллиона евро, а Международный центр исследования спорта предлагает цифру аж в 170 миллионов евро! Такая сумма во многом обусловлена скорострельностью форвада. В 171 матче он наколотил 103 гола, из них 80 в Премьер-лиге. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» же истекает только в 2022-м году. Так что, если англичанин продолжит забивать, то не только сумма трансфера вырастет еще больше, но и спрос. Уже сейчас ходят слухи о неподдельном интересе к персоне Кейна со стороны мадридского «Реала».

Настолько ли хорош Харри Кейн как его «малюют»? Более чем! Уже сейчас в гонке мировых бомбардиров по голам за последние три сезона он проигрывает лишь четверым. Традиционные лидеры рейтингов: Роналду с 51,33 мячами за сезон, Месси и его 51 гол. Недалеко от Кейна расположился Гонсало Игуаин с 33-мя голами в среднем. У форварда «шпор» - 31,33 мяч. Примечательно, что Неймар, стоивший 200 миллионов фунтов «ПСЖ», завис на пятом месте. Это ли не показатель уровня Харри Кейна среди лучших из лучших? За последние 23 матча за клуб и национальную сборную им были забиты 28 голов, включая дубли в ворота «Боруссии» Дортмунд и «Эвертона».

Что еще говорит в пользу Харри Кейна? Да хотя бы тот факт, что первую сотню мячей он забил за 169 игр, тогда как Криштиану Роналду - лишь за 253. «Я сделаю все возможное, чтобы выиграть «Золотой мяч». Это именно то, что я намереваюсь сделать», - заявил в интервью Харри Кейн. Посмотрим, сможет ли англичанин нарушить девятилетнюю гегемонию Месси и Роналдо уже в этом сезоне.

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