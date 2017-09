Этот школьник – главный герой Европы. Когда он забивал, его папа плакал

Знакомьтесь: Пьетро Пеллегри из «Дженоа» - игрок, за которого скоро будут платить сотни миллионов.

Пьетро Пеллегри 16 лет, и он забил два мяча в Серии А за «Дженоа». Это самый молодой автор дубля в 21 веке в топ-чемпионатах.

Несмотря на то, что «Дженоа» проиграл «Лацио» 2:3, главным героем стал именно Пеллегри. Благодаря его голам «Дженоа» дважды сравнивал счет. Тем более Пьетро выходил не в стартовом составе, а на замену – на 33-й минуте из-за травмы партнера.

Первый мяч итальянец забил на 57-й минуте в окружении рикошетов: сначала после пары отскоков от защитников мяч попал к нему, потом изменил направление после касания футболиста «Лацио» и попал в ближний угол.

Второй его гол на 73-й получился очень красивым: Пеллегри открылся под передачу с левого фланга, дотянулся до мяча и пробил в прыжке – попал во вратаря, но за счет силы удара пробил голкипера.

Пеллегри впервые сыграл за «Дженоа» в декабре 2016-го, тогда ему было 15 лет и 280 дней. В конце мая он первый раз появился в основном составе и в той же игре забил дебютный мяч в чемпионате Италии – Пьетро открыл счет в прощальном матче Франческо Тотти.

Отец игрока Марко Пеллегри сейчас работает в тренерском штабе «Дженоа». В детстве он не тренировал сына, только приводил его на занятия и в целом направлял его детскую и юношескую карьеру.

Пеллегри-младший – воспитанник «Дженоа», дебютные мячи он забил за родной клуб.

А Пеллегри-старший, который только с этого сезона стал тренером «Дженоа», видел голы со скамейки и расплакался.

