Леонид Федун: Кризис «Спартака» существует только в газетах

Президент «Спартака» Леонид Федун после неудачного матча с «Тосно» прервал свое привычное молчание, и дал интервью, в котором сформулировал свое представление о происходящем в команде. «Советский спорт» выбрал из этого интервью самое важное.



О кризисе

Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста «Спартака» – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

О везении

Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

О Каррере

Есть вопросы к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

О планах

Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение.



