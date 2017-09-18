«Спартак» слил игру с «Тосно»? Извините, но это бред

МНИТЕЛЬНОСТЬ КАРРЕРЫ

То, что чемпион не в порядке, ясно всем. Кабинетные разборки, дележка премиальных, контракт Глушакова, борьба за сферы влияния – все это имеет место быть и, мало того, предается огласке. Косвенные подтверждения тому звучат даже в интервью главного тренера красно-белых.

На поле у «Спартака» возникают трудности почти в каждом матче, что, в общем-то, логично, учитывая статус красно-белых. На чемпиона все настраиваются по-особенному, стремятся показать свой лучший футбол. «Спартак» вновь раздражитель для всех. Объяснение банальное, но это работает.

Только футболисты об этом постоянно забывают. Иногда создается впечатление, что вкус чемпионского шампанского из состава «Спартака» забыл только Квинси Промес. Все остальные живут майскими воспоминаниями. Некоторые игроки красно-белых откровенно недорабатывают на поле, и это бросается в глаза.

Но почему-то после очередного фэйла в игре с «Тосно», все начали заниматься конспирологией. Каррера, якобы, после упущенной победы зашел в раздевалку и спросил у игроков: «Вы хотите, чтобы я ушел? Специально так делаете?», потом разбил какой-то предмет и удалился в неизвестном направлении.

Ок, пусть даже это будет правдой. Тренеры вообще в большинстве своем крайне мнительные персонажи. Поэтому идиотские ошибки игроков зачастую воспринимают, как слив игры и попытку кого-то «сплавить». Но это не значит, что футбольная общественность тут же должна подхватывать эти истории.

ПАРАД ОШИБОК

Достаточно включить голову и промыть глаза, чтобы увидеть причины конкретного провала в игре с тем же «Тосно» и понять, что так матчи не сливаются. К ничейному исходу привел парад ошибок, который начался с конкретного решения самого Карреры.

Итальянец с недавних пор принялся прокручивать калейдоскоп тактических схем в поисках оптимальных сочетаний и на игру с «Тосно» выбрал крайне неочевидный вариант – 3-4-3. Во-первых, «Спартак» в этой расстановке не провел ни одного матча в нынешнем сезоне, во-вторых, совершенно неясно, зачем красно-белым был нужен якорь в виде трех центральных защитников в игре против команды, которая 90% времени будет торчать на своей половине поля.

Каррера понял, что ошибся, но почему отказался от своей идеи после того, как «Спартак» уже забил, а соперник остался вдесятером? Да, замена готовилась еще до гола Джикии, но если ты неделю наигрывал конкретный вариант, зачем от него отказываться через 35 минут? Перестановки можно было сделать после перерыва, а во время паузы спокойно объяснить игрокам план на вторую половину встречи.

Перестройка прямо по ходу матча – это всегда стрессовая ситуация для команды. В новой расстановке игрокам требуется время, чтобы вновь осознать свой функционал и разобраться – где, как и кого держать, какие зоны заполнять при переходах из одной игровой фазы в другую.

Каррера убрал Таски, который не очень понял это решение, и выпустил Промеса. «Спартак» перешел на более привычный атакующий вариант – 4-3-3, чтобы дожать «Тосно», играющий в меньшинстве. Частично это помогло решить проблемы с доставкой мяча в финальную треть поля, но втоптать хозяев в газон «Петровского» красно-белые все равно не смогли.

КАК ВЫ ГОТОВИЛИСЬ К СОПЕРНИКУ?

Команда Парфенова играть не бросила и шла вперед даже в меньшинстве. Причем это были не просто наскоки через игру на столба, а позиционные атаки с использованием ширины поля и подключением крайних защитников. Фланги обороны «Спартака» в эти мгновения выглядели традиционно слабо, а тут еще и самый агрессивный защитник красно-белых Тигиев получил травму.

Гол Пашалича случился практически на ровном месте и окончательно успокоил команду Карреры, хотя к тому моменту «Тосно» мог не раз сравнять счет. Спартаковцы этого просто не заметили, поэтому в концовке оказались совершенно неготовыми к вариантам, которые предложили хозяева.

И это обнажило еще одну проблему красно-белых. Кажется, что тренерский штаб Карреры плохо готовится к сопернику. То, что в концовке «Тосно» упростит игру и огромный Дугалич отправится в центр нападения бороться за верховые передачи, было понятно хотя бы потому, что команда Парфенова уже не раз использовала этот вариант по ходу сезона. Мало того, большая часть стандартов «Тосно» построена на подключениях этого защитника и его скидках в центр штрафной.

Плюс ко всему, на поле продолжал оставаться Заболотный – лучший игрок РФПЛ по проценту выигранных единоборств (60%). И против этой парочки боролся один Кутепов, у которого на протяжении всей карьеры существуют проблемы с выбором позиции. В эпизоде с голом Маркова он проиграл борьбу Заболотному, а потом выключился из игры и не подстроился под передачу Петковича, который попытался вынести мяч и попал мячом в ногу форварду «Тосно».

Через две минуты Кутепов вновь проиграл позицию Заболотному и в борьбе за верховой мяч сфолил на подступах к штрафной. Чернов пробил неточно, но заставил Реброва нервно поежиться. Уже в этот момент тренерский штаб «Спартака» мог задуматься о том, чтобы поменять местами центральных защитников и был обязан дать команду средней линии активнее накрывать игрока с мячом, который готовил забросы на Дугалича и Заболотного.

Вместо этого красно-белые получили очередной длинный пас из центрального круга от Чернова в район собственной штрафной и третье подряд проигранное верховое единоборство от Кутепова – на этот раз Дугаличу, который скинул мяч затылком на Заболотного и сделал того героем встречи.

Ну и где тут слив? Когда форвард соперника выигрывает весь верх у твоих защитников, хочется спросить у тренерского штаба: «а как вы к этому игроку готовились?». И еще один следом: «какого черта чемпион России на последних минутах жмется к своим воротам в матче против соперника, играющего с 35 минуты в меньшинстве?».

Игроков можно упрекать в потере концентрации, но не в отсутствии желания бороться. «Спартак» банально запаниковал и в последние минуты просто хаотично отбивался в надежде дотянуть до свистка, что уже не раз случалось в этом сезоне. На деле получается, что итальянец толком ни соперника не знает, ни игрой своей команды в кризисных ситуациях управлять не может. Ему бы свою работу проанализировать, а не заговоры искать.