Зацелуйте ромбик до смерти. Почему за Карреру обидно и как теперь быть чемпиону

Корреспондент «Советского спорта» - о том, почему Массимо Каррера виноват и не виноват одновременно в провальном старте «Спартака».

КАПРИЗНИЧАЮЩИЕ МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЮТ

Нет, - предвидя ваш вопрос, - это был не слив. Верить в обратное, значит – разочароваться в людях, так страстно и искренне целовавших ромбик еще несколько месяцев назад. Тем более, что первую из роковых ошибок против «Тосно» совершил Петкович, который, во-первых, пришел летом по желанию самого Карреры, а, во-вторых, вряд ли вообще понимает, что происходит. Да и кто будет сливать матч, поведя 2:0? Никто.

Но «Спартак» действительно не хотел играть в футбол – обойдемся без конспирологий, инсайдов и заговоров – он просто был не в настроении. Как офисный работник, променявший в унылый понедельник старательность и увлеченность на регулярные походы к кофемашине и разговоры в курилке.

«Спартак» капризничал всю игру. Начиная с просмотра прорыва Мирзова на 11-й секунде (!), когда каждый игрок красно-белых вступал в отбор так, будто это грозило последующим взятием ипотеки на однушку в Твери. Продолжая демаршем Таски, который, видимо, вдруг решил, что его замена – это дискриминация всех людей с турецким происхождением. И заканчивая абсолютной безалаберностью при обороне на последних минутах. Подстраховка, перекрывание зон, слаженный прессинг? Сумбур, нервы, апатия.

И сработал очевидный закон: капризничающие мужчины никогда и ни во что не побеждают. «Спартак» просто хотел доиграть, забрать, наконец, три очка во втором матче РФПЛ подряд и пойти домой. Чтобы снова что-то решать, осмысливать, думать, когда, зачем и при каких обстоятельствах снова отказаться подавать руку главному тренеру. Или, наоборот, выразить поддержку. А «Тосно» жил только тем, как спастись, поэтому даже в меньшинстве выглядел целостнее, продуманнее, злее.

Каррера, несомненно, виноват в нагрянувшей апатии. Как и в череде мышечных травм, и в благотворительных концовках, и в переставших работать заменах, и в хаосе опорной зоны в Мариборе и Санкт-Петербурге, и даже в конфликте с футболистами. Виноват – однозначно. Наказания без ошибок не бывает. Но он точно не единственный виновник.

Из-за чего в клубе все лето тянули с трансферами? Почему новые контракты лидеров – Комбарова и Глушакова– стали проблемой и, что хуже, широко обсуждаемой проблемой? Кто ставил антирекорды по браку, регулярно получая поддержку главного тренера в СМИ, пока, например, Головин, тоже ездивший на Кубок конфедераций, играл как бог? Кто и что мешает Адриано забивать стопроцентные моменты, а Фернандо выглядеть хотя бы на треть прежним Фернандо?

Тоже - Каррера?

ЛИБО, ЛИБО

Или эта эстафета «не пожми руку тренеру», в которой уже поучаствовали Адриано (с «Рубином»), Промес (с «Марибором») и Таски (с «Тосно»), – она зачем? Неужели непонятно, что все это бьет не по Каррере в первую очередь, а по клубу, который: а) уже завалил чемпионат; б) начал заваливать Лигу чемпионов; в) с таким настроением может завалить и традиционно сложный выезд к «Кубани» в Кубке России.

Промеса еще можно понять: его заменили сразу после пропущенного гола в Мариборе, причем заменили ошибочно. Разозлишься тут. Но два других срыва случились, когда «Спартак» вел в счете, и ситуация в целом складывалась благоприятно.

Адриано разжег, когда «Рубин» безнадежно уступал на «Открытие-Арене», и шла, кстати, 88-я минута. Зачем бразилец это сделал? И какой смысл целовать ромбик, что делал Адриано по весне, если в трудный момент ты не можешь сдержать себя на благо клуба? Эти эмоции и действия, если что, идут в комплекте.

С Таски сложнее – замены на первом тайме (в данном случае на 36-й минуте) футболисты всегда воспринимают тяжело. Но счет-то был 1:0, у «Тосно» случилось удаление, поэтому опять же - зачем, зная весь бэкграунд последних недель, делать то, что сделал немец?

Вариантов на все «зачем» два: либо от небезразличия, от невозможности сидеть и молча смотреть, как команда идет не туда и, возможно, не с тем. Либо от желания сбросить с себя ответственность, мол, нам с таким Каррерой, который неидеален, ошибается, срывается, - не по пути.

Вариант – от глупости – рассматривать не хочется.

Не знаю, чего хотят лидеры «Спартака», но за итальянца обидно. Во-первых, потому что РФПЛ рискует потерять единственного тренера, который не ноет по поводу судейства. В любых ситуациях. Такого в нашем футболе почти не осталось. Во-вторых, из-за несправедливости. Каррера, объединивший в прошлом сезоне людей, которые, за редким исключением, ничего в своей карьере не выигрывали, теперь вдруг оказался нерукопожатным. И тем, кто вроде как мешает остальным выигрывать.

Как бы там ни было, выход у «Спартака» сейчас один: либо вся троица извиняется – пусть наигранно и сухо через пресс-службу клуба, тогда есть шанс на возвращение, либо - готовится целовать ромбик, но чуть позже, с уже другим тренером и тремя проваленными турнирами в сезоне.