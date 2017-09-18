Спорт калечит. Но это не повод защищать юных спортсменов

Статья психолога о том, что занятия профессиональным спортом могут уродовать детскую психику ничуть не меньше, чем сексуальное насилие, опубликованная в «Советском спорте», вызвала немалую дискуссию, о чем свидетельствует хотя бы количество развернутых и аргументированных комментариев к ней. Главный редактор Николай Яременко, продолжая тему, делится своей точкой зрения.

О проблемах детского спорта часто рассуждают психологи. Мне как-то в пример приводили некоторые штаты США, которые запрещают любое распределение мест то ли до 10-, то ли до 12-летнего возраста. То есть бегут на лыжах, к примеру, все. Финишируют по-разному. Но чтобы никто не расстраивался – не объявляют победителей. Мол, травму психологическую нанесет это ребенку. Контрдоводы даже не буду приводить здесь – каждый сам может сформулировать свои суждения о том, как важно расти конкурентоспособным с раннего детства.

Ничего страшного в том, что решение за ребенка принимают родители. Они и так это делают во многих сферах жизни. Является ли это насилием над личностью? Конечно, нет. Чтобы насиловать личность, надо, чтобы эта личность сначала сформировалась. Ограничениями, контролем и прочими вещами родитель и формирует эту личность – разумеется, в соответствии со своими (иногда ошибочными) представлениями о добре и зле, о благе для своего ребенка.

А то, что у Липницкой, как и у многих отработанных в качестве материала детей искалечены судьбы… Любой профессионализм калечит. Есть масса профессий, в которых ничего не достигнешь, если не пахать с детства. Сажая за пианино, вы не калечите ребенку детство?

Хорошо это или плохо – не знаю. Профессионализм лишает детства, но иначе не станешь в некоторых областях профессионалом.

К статьям психологов я всегда отношусь с осторожностью. Не буду не известного лично мне автора обижать, но очень часто люди идут в психологи, чтобы решить свои личные психологические проблемы. И есть, увы, в этой статье несколько острых углов, который автор изящно обошла. Нельзя говорить, что Липницкая сорвалась из-за анорексии – она ведь не сейчас, в 19 лет, а парой годков ранее, перестала уже быть нудной тренеру, маме, федерации. Она почувствовала свободу (в том числе сексуальную – ну, а что вы хотите? Девочки иногда становятся взрослыми), сорвалась куда подальше (в Сочи). Взрослой стала не настолько, чтобы с фигурным катанием завязать совсем, но уже настолько, чтобы вырваться от всех. Это было ее решение. Анорексия – это нам уже теперь рассказывают.

Но о чем нам говорит психолог? Не ясна альтернатива. Это же не цирк, где зеленые боролись против зверей, которых мучают (якобы) дрессировщики. И теперь у нас во многих странах цирк без зверей. Стало ли циркам от этого лучше? Нет, конечно. Выживать им стало еще сложнее. Но тут есть варианты «да» или «нет». А в случае со спортом? Повторюсь, не предлагается никакой альтернативы. Детский спорт запретить? Тогда и взрослого спортсмена не будет. Это только по мнению устроителей парка в Зарядье березки сразу взрослыми рождаются…