Москва, рисуй восьмую звезду!

Сборная российской столицы выиграла восьмую подряд летнюю Спартакиаду учащихся России.

ГЛАВНЫЙ СТАРТ

«Спартакиада должна органично вписываться в международный календарь соревнований, – заявил, подводя итоги, министр спорта РФ Павел Колобков в интервью ТАСС. – Вопрос формата этих соревнований сейчас наиболее актуален. Был ряд вопросов, которые мы к следующей Спартакиаде совместно с федерациями попытаемся пересмотреть. Это касается и возрастных групп, и весовых категорий, и времени проведения. Сейчас график соревнований перегружен не только у сборных, но и у юниоров, и у кадетов. Международные федерации стараются охватить как можно больше возрастов, в результате количество турниров становится просто огромным. Я считаю, что самые важные соревнования – внутренние, поскольку они показывают, как мы можем организовывать спортивные мероприятия, а в данном случае – привлекать к занятиям спортом детей, учащихся. Спартакиада – это комплексное соревнование, по сути, прообраз Олимпиады. И для юных спортсменов это главный старт, к которому они готовятся на протяжении двух лет».

Павел Колобков вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым принимал участие в церемонии открытия Спартакиады-2017. Министр спорта зачитал обращение к участникам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. К тому моменту сборная Москвы уже успела выиграть первый вид программы – художественную гимнастику.

А потом карусель закрутилась. Были дни, когда одновременно проводилось до 10 (!) соревнований. Но Федеральный центр подготовки спортивного резерва Минспорта РФ контролировал все. Директор центра Константин Вырупаев успевал за один день посетить несколько площадок в разных городах. Корреспонденты «Советского спорта» и портала junior-sport.su старались не отставать, чтобы не пропустить самое интересное. Мы видели, как московский баскетболист Андрей Топтунов срезает победную сетку краснодарского «Баскет-Холла», чудесный танец питерских волейболисток после завоевания бронзы, радость победителей и слезы проигравших, церемонию награждения победителей и призеров соревнований по академической гребле, которую доверили трехкратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Иванову…

ЗВЕЗДЫ

Вообще именитых спортсменов на спартакиадных соревнованиях было очень много. «Художницы» Евгения Канаева и Юлия Барсукова – в роли тренеров, Татьяна Горбунова и Ирина Караваева работали судьями, а Александр Москаленко сидел на трибуне как простой зритель, Все, между прочим, имеют золотые олимпийские медали, а у Канаевой таких наград две! Главным судьей всей Спартакиады-2017 тоже была именитая спортсменка, 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

После первого вида программы отрыв москвичей от конкурентов увеличивался с каждым днем и достиг 753 очков. Это очень много! Столичные спортсмены выиграли 31 вид программы из 56, 11 раз заняли второе место и 8 раз – третье. Не смогла Москва попасть в призовую тройку лишь в дзюдо, прыжках на батуте, скалолазании, мужском хоккее на траве, женских гандболе, водном поло, волейболе и регби-7.

ШЕСТЕРОЧНИКИ!

Героев у Спартакиады было очень много. Попробуем отметить некоторых из них. Бадминтонист из Москвы Георгий Карпов завоевал три золотые медали: в одиночном, парном и смешанном разрядах, и во многом помог своей сборной одержать командную победу. В велоспорте отличились девушки. На треке не было равных москвичке Нелли Вершининой. Она победила в спринте, командном спринте и гите на 500 метров с места. Также три золотые медали, но в шоссейных гонках завоевала Айгуль Гареева из Республики Башкортостан. Сначала она «размялась» в поселке Псебай (Краснодарский край) в дисциплине маунтинбайка «кросс-кантри, гонка с выбыванием», где заняла пятое место и принесла полновесные 70 очков в копилку своей команды. Затем девушка переехала в Ростов-на-Дону и выиграла поочередно индивидуальную гонку на время, критериум и групповую гонку.

В гребле самый большой урожай медалей собрал московский каноист Кирилл Романов. Он четыре раза выходил на старт и завоевал четыре золотые медали. В гребном слаломе не было равных Дарье Шандуровой из Московской области. Она трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета.

Традиционно много мультимедалистов было в соревнованиях по плаванию. Шесть медалей (четыре золотые, серебряную и бронзовую) завоевал Данил Зайцев из Санкт-Петербурга. На одну бронзу меньше у Анастасии Макаровой. Едва не опередила Зайцева подруга Макаровой по сборной Московской области Ольга Турчина (3 золота и 3 серебра). У Максима Фофанова из Санкт-Петербурга – 5 медалей (3+1+1). Трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета сразу четыре спорстмена Александр Егоров (Москва), Анна Ефремова(Пермский край), Николай Зуев (Республика Коми), Александра Сабитова (Кемеровская область).

Москвичка Анна Горева завоевала «всего» две золотые медали, но в таком сложном виде как триатлон.

А самыми титулованными спортсменами Спартакиады стали юные гимнасты Валентин Бесхмельницын из Пензенской области и москвичка Виктория Листунова. На краснодарском помосте они завоевали по шесть медалей (5 золотых и 1 серебряную)! Кстати, Валентину весной исполнилось 14 лет, а Виктории – всего 12.

КТО И ЧТО МЕШАЕТ?

Многие руководители региональных спорткомитетов любят отговорки: мол, с Москвой и Питером невозможно бороться – они же у себя собирают лучших спортсменов со всей страны. Возможно, действительно приглашают. Но не всех и не во всех видах спорта. Никто же не помешал победить в соревнованиях по пляжному волейболу дуэту девушек из Архангельска. В «пляжку» они играют 3–4 месяца в году, а остальное время – тренируются в классике. Можно брать пример с девушек-волейболисток из сборной Вологодской области. В Череповце создали команду и спортинтернат. И эти девушки обыгрывают и Москву, и Екатеринбург, и Челябинск, и Питер. Еще один пример – легкоатлет-спринтер Руслан Кислых. Он живет в городке Шебекино Белгородской области. Но это не помешало ему выиграть дистанции 100 и 200 метров. То же самое можно сказать про Артема Попова из Республики Хакасия (победил на дистанциях 1500 и 3000 м) и про Дженифер Акиниимику из Краснодарского края (золото на 100 и 200 м, а также в эстафете 100+200+300+400 м).

КАК ОТПРАЗДНУЕМ?

Очень интересно было спрашивать спортсменов, которым от 12 до 16 лет о том, как они отпразднуют свои победы. Подавляющее большинство останавливалось на варианте «тортик и лимонад». Кто-то собирался взять в поезд торты и лимонад, волейболистки из Санкт-Петербурга чуть ли не дружно кричали в диктофоны и микрофоны: «Сейчас же пойдем покупать чурчхелу. Нам во время соревнований запрещали». Московским бейсболистам после победы тренеры пообещали шашлыки и колу. Пляжные волейболистки из Архангельска Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова после своей сенсационнной победы погуляли по поселку Витязево, постреляли в тире, выиграли игрушку, поели мороженое и отправились спать.

…Закрывать летнюю Спартакиаду-2017 в Ростов-на-Дону прилетели председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов. И вновь был грандиозный праздник, который запомнится надолго всем участникам.





МАРИНА ШУЛЬГА: РУСЛАН МЕЧТАЕТ ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ-2020 В ТОКИО

Легкоатлет Руслан Кислых выиграл в Майкопе дистанции 100 и 200 метров и стал самым быстрым спортсменом Спартакиады-2017. Он тренируется под руководством Марины Шульги.

– Марина Валентиновна, вы догадываетесь, по какому поводу звоню?

– Конечно, Руслан не так давно выиграл две спринтерские дистанции на Спартакиаде.

– Как в городке Шебекино Белгородской области вырастают сильные спринтеры?

– Руслан – целеустремленный, работоспособный. У него быстрые мышцы, хорошая техника.

– Легкой атлетикой он занимается с детства?

– Нет, чуть больше года.

– И уже стал самым быстрым юниором страны?

– До легкой атлетики Руслан семь лет занимался футболом. И к нам пришел подготовленным. История простая: учитель физкультуры школы, где учился Руслан, зашел к нам на стадион и сказал, что есть быстрый парень. Я ответила: «Приводите, научим бегать еще быстрее». Поначалу он сомневался, но все же решился на перемены. До этого он знал о легкой атлетике совсем мало. Но когда начал заниматься, стал смотреть все трансляции, изучать, кто как бегает. Теперь ему все интересно. Никогда не скажет, что ему тяжело. Наоборот, выполняет все задания.

– Условия для тренировок в Шебекино хорошие?

– Нормальные. Бегает Руслан на стадионе «Химик». Дорожек немного – всего четыре, но нам хватает.

– Зимой где занимаетесь?

– Приходится ездить в Белгород в крытый манеж. До него – 40 километров. Конечно, без автомобиля не обойтись. За рулем – мама Руслана.

– Как после побед на Спартакиаде Руслана встретили в Шебекине?

– Все, конечно, рады, поздравляли, желали успехов.

Этим летом Руслан должен был ехать на первенство мира, но в команду он не попал. Причина – не было какой-то нужной прививки. Из колеи Руслана такой поворот не выбил.

– Его даже нужно немного останавливать и успокаивать, поскольку он спешит улучшать свои же результаты, завоевывать медали, – отмечает Марина Валентиновна.

– Вы осознаете, что Руслана рано или поздно позовут тренироваться в Москву или Питер? Думаю, это произойдет в ближайшее время.

– Пока никто ничего не предлагал. Это решать Руслану и его родителям. Я на это повлиять не могу, но препятствовать не буду. Главное, чтобы у парня был спортивный рост.

– Как оцените перспективы ученика?

– Он уже мечтает попасть на Олимпиаду. Даже в 2020-м году в Токио.

– А в Шебекино вырастут еще чемпионы?

– Надеюсь. На подходе есть уже. Но они пока перворазрядники.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

I группа (более 2 млн жителей)

1 место Москва 4 170 очков

2 место Санкт-Петербург 3 417

3 место Московская область 3 130

4 место Краснодарский край 2 846

5 место Ростовская область 2 069

6 место Свердловская область 1 702

7 место Республика Татарстан 1 570

8 место Челябинская область 1 483

9 место Самарская область 1 391

10 место Красноярский край 1 189

II группа (1–2 млн жителей)

1 место Ленинградская область 951

2 место Приморский край 740

3 место Тюменская область 530

4 место ХМАО – Югра 489

5 место Пензенская область 483

6 место Ярославская область 454

7 место Хабаровский край 449

8 место Удмуртская Республика 407

9 место Чувашская Республика 307

10 место Липецкая область 305

III группа (менее 1 млн жителей)

1 место РСО – Алания 309

2 место Калининградская область 301

3 место Республика Мордовия 235

4 место Республика Саха (Якутия) 218

5 место Кабардино-Балкарская Республика 188

6 место Республика Адыгея 147

7 место Республика Коми 130

8 место Смоленская область 128

9 место Псковская область 125

10 место Севастополь 120

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

З С Б Всего

1 Москва 93 83 59 235

2 Санкт-Петербург 53 46 63 162

3 Московская область 37 41 45 123

4 Краснодарский край 29 23 41 93

5 Ростовская область 13 14 23 50

6 Республика Татарстан 11 12 15 38

7 Пензенская область 11 11 4 26

8 Чувашская Республика 8 7 4 19

9 Самарская область 7 8 18 33

10 Республика Башкортостан 7 8 6 21

СПРАВКА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Спартакиада - комплексное спортивное мероприятие. Она проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

ЦИФРЫ СПАРТАКИАДЫ-2017

76 дней продолжались соревнования по

44 видам спорта (42 из них входят в программу Олимпиад). Они проходили на спортивных площадках

11 регионов России. В летней Спартакиаде-2017 приняли участие

8053 спортсмена из

83 субъектов Российской Федерации

776 комплектов медалей вручено победителям и призерам