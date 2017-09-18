Дикая глупость и провал в «ПСЖ»: две звезды ругаются, а команде только хуже

Неймар и Кавани ссорятся прямо на поле и запарывают ключевые моменты. Правда, «ПСЖ» все равно побеждает.



Большие люди в самом богатом клубе мира начали спорить при всех: Дани Алвес и Неймар, которые пришли в Париж только этим летом, быстро стали хозяевами. В топовом матче с «Лионом» бразилец-защитник не дал Эдинсону Кавани, который вообще-то в «ПСЖ» уже четыре года, пробить опасный штрафной.



Выглядело очень странно, особенно при медленном повторе, когда видны все детали: Алвес просто отнял мяч у Кавани, а ударил в итоге Неймар. Защитник после матча говорил, что вроде бы собирался пробить сам, но, видимо, потом настоял или попросил более дорогой и звездный партнер-соотечественник. Неймар не забил.

Любопытно, что в концовке у эпизода было продолжение. «ПСЖ» собирался бить пенальти, Кавани первым схватил мяч, уже стал устанавливать его – тут Неймар пришел отнимать уже сам. Уругваец не отдал – и тоже не забил! Нереализованный пенальти – исход еще жестче.

«ПСЖ» все равно победил, причем свои голы парижскому клубу и не понадобились: «Лион» дважды забил в свои ворота.

Эти дикие, скандальные эпизоды обсуждали, конечно же, и внутри команды. По информации французских СМИ, прямо в раздевалке после игры эту тему поднимали. Итоги публично никто не озвучил, Кавани вышел со стадиона через черный ход, а Неймар отписался от уругвайца в Инстаграме.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери устранился и предпочел не считать случившееся проблемой вообще.

– В команде должно быть несколько пенальтистов. Один из них – Кавани, другой – Неймар. Игроки сами должны решать во время игры, кто будет бить, – сказал Эмери. – В будущем решим этот вопрос внутри команды, но оба, думаю, способны забивать 11-метровые. Хочу, чтобы они делали это по очереди. Если они не смогут договориться, решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало для нас проблемой.

Проблемой это, конечно же, стало моментально. Другой вопрос – насколько быстро ее удастся решить и как сложности в отношениях двух звезд повлияют на игру и результаты «ПСЖ». Пока парижане единолично лидируют в чемпионате, у них шесть побед в шести играх. Они – единственная команда, которая еще не теряла очки.