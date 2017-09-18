Путь до концерта «ПилОта» показали бакланы. Как «Зенит» круто развлек фанатов

«Зенит» придумывает все новые способы привлечь людей на стадион: на игре с «Уфой» устроили рок-концерт, а в четверг перенесут зрителей в СССР.

Выступление рок-группы «ПилОт», запланированное на 18:30, немного задерживалось: настройка оборудования в подтрибунном помещении, где рок-концертов никогда не было, дело не из простых. В это время ведущие развлекали конкурсами с подарками – футболками и сувенирами от «Нашего радио». Но интересно, что группа «ПилОт» еще в 2000-х выступала здесь: на стадионе имени Кирова проводился, например, фестиваль «Окна открой!». Когда Илья Черт наконец появился на сцене и напомнил об этом, публика отреагировала одобрительно: кроме молодежи, послушать рок перед матчем пришло и взрослое поколение – они на тех концертах наверняка бывали.

Если не знаешь зачем идти на матч Зенит - Урал, ну хотя бы ради концерта группы Пилот в подтребунном помещении !!)) #Пилот #Зенит #Санкт-Петербург_Арена #Питер Публикация от Aleksandr (@albo088) Сен 18 2017 в 9:45 PDT

Организаторы должны быть довольны собой: в аудиторию попали даже больше, чем с рэп-баттлом. Болельщиков у сцены было много – набрался бы целый сектор, и они поочередно скандировали то «ПилОт», то «Зенит», не забывая, кто подарил им праздник. Так близко исполнителей не видел, наверное, никто. Даже в небольших клубах сцена чуть выше, а здесь – перед мини-концертом гитарист давал «пять» первым рядам. И проходило все крайне культурно, за исключением, пожалуй, песни «Рок». Там душа истинных любителей рока не выдержала, и прямо перед сценой начался слэм. Если вы к таким не относитесь, поясним: слэм – это когда группа людей толкается и двигается хаотично. Со стороны выглядит дико, но весело. Главное, что и эти действия люди вокруг поняли – никаких конфликтов. Во время этой же песни девочка лет семи на плечах у папы кидала «козу» и подпевала – ее слэм не пугал.

Чтобы пройти к концертной площадке, на стадионе нужно неплохо ориентироваться. Хотя те, кто был, например, на рэп-баттле, дорогу нашли без проблем – сцена та же, только применение другое. Остальным же путь указывали, кроме стюардов, еще и бакланы. «Зенит» действительно, как и обещал, увеличил количество птиц на арене. Пока кукла-талисман еще не прилетела, зато картонные фигуры направляют гостей крыльями. В некоторых частях стадиона – к концертной площадке, а других – к зоне, где можно сдать нормативы ГТО. Кто-то следует советам, а кто-то – просто остается сфотографироваться с легендарной птицей.

«Фан-променад», который устраивает «Зенит» уже традиционно, невероятно нравится людям – здесь и физкультура, и чеканка мяча, и прически, и музыка. Кстати, в кубковом матче с петербургским «Динамо», который пройдет на этом же стадионе, «Зенит» пошел дальше. Основной темой сделали легендарное противостояние ленинградских команд и развлечения будут тематические – например, на сцене выступит группа «Пролетарское танго» – так что кроме молодежи и взрослых, подтянется еще и то поколение, которое ленинградское дерби застало в советское время.