Два трофея до TI8: проблемы новой системы сезона в Dota 2

16 сентября Valve анонсировала столь долгожданную систему очков. Вместе с точным расписанием всех турниров на официальном сайте появилась информация о распределении баллов и небольшие пояснения. «Советский спорт» разбирался, почему нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько хорошо будет работать данный алгоритм в реальных условиях.

Турниры

Наконец-то вместо примерного расписания, слитого в Сеть во время TI7, команды и зрители получили полноценный список официальных турниров. Как и предполагалось, и без того огромное количество ивентов было значительно увеличено — в общий список вошли 11 мейджоров и 16 майноров. Разработчики Dota 2 раскрыли всю возможную информацию, однако вместе с этим в расписании много пустых мест — если соревнования от ESL, StarLadder и Perfect World полностью определились с планом на сезон, то к DreamLeague и MDL, видимо, вопросы остаются. Кроме того, вполне возможно, что Valve зарезервировали пару мест для новых партнеров, которые пока не определились с датами проведения своего ивента.



Однако тема турниров, исход коих повлияет на приглашения TI8, вовсе не закрыта. Неопределенность вызывает вопросы — но гораздо важнее те вопросы, вызывающие уже анонсированные турниры. Если в далеком 2014 году, с которым сравнивают текущий сезон, каждый чемпионат был способом заработать (и для команд, и для организаторов), то сейчас это рейтинговые очки. Теперь каждая ошибка или изъян воспринимается сообществом в несколько раз острее — и, к сожалению, таких примеров очень много.



Так, успела наделать шороху еще не стартовавшая DreamLeague, на которой четыре слота получат команды из Европы и СНГ, а остальные регионы отправят в Швецию лишь по одному коллективу. Январский майнор от DotaCinema и вовсе будет проведен в режиме Captains Draft: он отличается от стандартного соревновательного формата повышенным элементом случайности. Кроме того, почти каждый турнир сопровождает критика приглашенных команд и системы проведения — скандал с отсутствием инвайта для Team Spirit вышел далеко за пределы регионы.





Несмотря на то, что Valve почти полностью отказались от поддержки турниров (кроме 50%-ного вклада в призовой фонд), очки как связь между одобренными чемпионатами и The International явно не дают покоя комьюнити — впрочем, судя по всему, команду Гейба Ньюэлла столь непопулярные ходы организаторов вовсе не смущают.



Очки

Перейдем к баллам, которые будут зарабатывать команды. При первом взгляде складывается мнение, что отличия между майнорами и мейджорами слишком велики — и это даже хорошо. Задумка разделения коллективов на два уровня выглядит здорово; менее известные команды получили бы шансы проявить себя и заработали бы соответствующее количество очков. Да, не столь значительное, как фавориты сезона, но достаточное, чтобы постепенно входить в элиту мировой дота-сцены.



Однако, при подробном рассмотрении оказывается, что разница не столь фатальна — так, победитель майнора получает столько же поинтов, сколько бронзовый приз мейджора. Таким образом, топ-команда гораздо меньше рискует, участвуя в Minor-ивенте с коллективами уровня ниже. Если пятерка не уверена в своих силах, она может позволить себе отказаться от VIP-чемпионатов и избрать путь легкого фарма баллов на майнорах.

Расписание турниров на 2017 год

Особенно актуально это с учетом того факта, что призовые очки будут получать только лучшие четыре команды каждого ивента. Получается, что уже пятое место на мейджор-турнире вообще ничего не стоит — даже если таких пятых мест у коллектива будет десять. Команда, которая неизменно будет оставаться за спинами более сильных оппонентов, окажется вынуждена либо трансформировать состав, либо перейдет к выступлению на «минорах».



На этом фоне светом в конце тоннеля выглядят слухи о том, что Valve будет искусственно ограничивать участие топ-команд на майнорах — это выглядело бы вполне логично. Правда, пока это правило не действует, и Liquid с NewBee можно будет увидеть уже на StarLadder: если эта пара все еще в форме, то шанса у тир-2 соперников в Киеве не останется.



Логическое обоснование системе распределения 50%/30%/15%/0% придумать, с другой стороны, не сложно. Так, первенство в регионе (победа на квалификациях) само по себе баллов не приносит, и каждой из команд придется сражаться за столь нужные очки уже в ходе самого турнира. Кроме того, это исключает возможность получить легкие баллы за счет массовых приглашений. К примеру, те же Liquid при плохой игре не получат ни одного очка, хотя из-за инвайтов в начале сезона могли бы точно оказаться в топе рейтинга.



Интересно и то, что количество очков зависит только от статуса турнира. Обещание о повышении коэффициента по ходу сезона разработчики Dota 2 решили не выполнять, осталась без внимания и мотивация к привлечению большего числа команд. 25 из 27 турниров получили стандартное количество очков, а повышенные ставки на еще двух связаны — кто бы мог подумать — с призовым фондом, который перед началом сезона вроде как определили самостоятельно. Вопрос «а что, можно было разыграть больше?» сейчас наверняка витает в мыслях у многих организаторов.





Первый из турниров пройдет в Киеве

Увы, к системе остаются вопросы — однако, зная Valve, менять что-то они уже вряд ли станут. Остается лишь привыкать и разбираться; сколько же очков нужно набрать, чтобы попасть на главный турнир года? «Советский спорт провел собственное исследование и выяснил, какие ориентиры должны стоять перед топ-пятерками мировой доты.

Рейтинг



Если учитывать, что размещенные на официальном сайте данные о призовых и очках никак не поменяются, то можно подсчитать, что на 27 турнирах будет разыграно 22150 очков; при этом Major’ы принесут сразу 17250 поинтов, а майноры всего 4900. Разумеется, стоит учитывать, что призовые баллы получает каждый участник команды отдельно.



За примером мы обратимся к турнирам прошлого сезона; конечно, точное сравнение с текущей системой вряд ли будет уместным, но по нашим расчетам можно понять основные моменты, которые точно помогут командам правильно распределить свои силы на столь важной дистанции. Так, если бы в прошлом игровом году действовала схожая система, на 21 турнире могли разыграть 17400 очков.





Это чуть меньше, чем сейчас, что нужно будет учесть при дальнейшем рассмотрении ситуации. Например, самые яркие игроки сезона в итоге получили лишь по 3000 баллов — в текущих реалиях стоит умножить эти очки на 1,25.





Во-первых, нужно заметить, что сразу несколько команд значительно отрываются от остальных; это позволяет сделать ряд побед на турнирах уровня Major. Важно: роль играют именно кубки, каждый из которых дает сразу 750 поинтов. Две победы на таких ивентах могут гарантировать вашему коллективу инвайт на The International. Они принесут вам 13,5% от общего количества разыгрываемых очков, что уже больше 1/9 всех баллов; восемь прямых конкурентов обмануть математику не смогут.



Беспокойство вызывает лишь то, что заработавшая 3000 рейтинга команда теряет мотивацию, а очки в начале сезона не учитывают адаптацию команды к весенней мете. Что вообще остается делать коллективу, уже к декабрю заслужившему путевку на TI? Поддерживать форму и стараться пополнить бюджет? Перспективы во второй части сезона выглядят весьма сомнительно.



Впрочем, 3000 для каждого из игроков — это практически гарантия. В действительности на The International приглашение могут получить даже те команды, которые наберут 3000 в общей сумме. Интересно, что для этого придется выиграть сразу семь минор-чемпионатов, и смысл от подобных бонусов теряется. Турниры второго уровня выглядят как песочница для детей поменьше, построенная, чтобы просто не мешать детям постарше. Разве что тем нужно будет зайти, чтобы взять лишнюю лопатку у тех, кто не сможет ее защитить.



Странно и то, что Valve ограничились лишь двумя ступенями рейтинга. Первые восемь команд получают инвайт на чемпионат мира, остальные не получают ничего. Какая разница, выиграл ли ты пять турниров или не участвовал ни в одном — разработчики отмечают, что напрямую баллы не повлияют даже на слоты в региональные квалификации. Выглядит достаточно странно. Впрочем, вполне в духе Valve.