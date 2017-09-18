Вот и сказочке конец. «Локомотив» проиграл «Амкару», а судья снова «зажег»

Судья Кирилл Левников разнимает игроков обеих команд Фото: Twitter.com

«Локомотив» дома уступил «Амкару» в матче 10-го тура РФПЛ. О нерешенных проблемах железнодорожников – в репортаже «Советского спорта».

БЭКГРАУНД С ПЕРЧИНКОЙ..

В последний раз матч «Локомотива» и «Амкара» привлек так много внимания, что о нем весной прошлого года не говорили разве что утюги. Тогда, в 24-м туре команды настреляли по три гола в ворота друг друга, а главный арбитр встречи Сергей Иванов одной из топовых медиафигур следующей недели. Уж больно больно много он наошибался в Черкизове.

После картинного падения Гиголаева в штрафной и пенальти в ворота Гилерме и гола из офсайда Прокофьева рулевой железнодорожников Юрий Семин в очередной раз поддержал идею видеповторов, а Гаджи Гаджиев – тактично ушел от темы в послематчевом интервью, сославшись на отсутствие возможности посмотреть повтор.

…И НИКАКОГО АЖИОТАЖА

Мы уже привыкли, что стадион «Спартака» заполняется под завязку вне зависимости от соперника практически в любой день и при любой погоде. А вот на домашних играх ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» негативно сказывается чуть ли не все, включая полнолуние, муниципальные выборы и нашумевшую кинопремьеру. На этот раз свое дело сделал дежурный понедельник. И даже позднее начала – 19.30 по Москве – не в силах с ним тягаться.

В очередной раз хочется отметить клубную работу «Локо», болельщикам по-прежнему есть чем занять себя до матча. К тому же, определенный интерес к походу на стадион подогревала стартовавшая еврокубковая кампания железнодорожников. Анонсы предстоящих матчей в Лиге Европы – везде.

Особо интереса к игре не было и со стороны СМИ. Ключевой показатель – стол с вкусняшками в пресс-центре. Если до стартового свистка у есть возможность подкрепиться сандвичами или неплохой выпечкой – значит, журналистов на «РЖД Арене» меньше обычного. На одно из трех дерби и встречи с «Зенитом», «Рубином» или «Краснодаром» подобраться к столу с угощениями тот еще квест. Чай достать – это без проблем, но булочки забудьте навсегда.

В ТЕНИ «ЗЕНИТА», НО ВЫШЕ «СПАРТАКА» И ЦСКА

Вообще, «Локомотиву» на руку проблемы того же «Спартака». Почти все информационное давление столичного региона направлено на красно-белых и частично – на кризис ЦСКА. А у Юрия Палыча все хорошо, его парни в лигочемпионской зоне спустя треть чемпионата. Как говорится, вам и не снилось.

Примерно так же не снилось красно-зеленым, что в течение первой минуты матча «Амкар», оборонец плоть от плоти, создаст два голевых момента и один из них реализует. Подбор после углового остался за пермяками, Гащенко от души саданул по воротам Гилерме и заставил стадион расстроиться.

Интереснее всего было наблюдать не за будущем сборной России - братьями Миранчуками и Бариновым – а новичками Форбсом и Эдером. Первый успел засветиться, но не блеснуть, чуть ли не в трети клубов РФПЛ, а второй – благодаря магическому флеру последнего Евро и нетривиальному празднованию голов с белой перчаткой просто не мог не обращать на себя внимание.

Первый тайм, несмотря на быстрый гол «Амкара», оказался довольно скучным. Ну да, подходы были, Миранчуки разгоняли перспективные атаки, а Фернандеш постоянно искал высокорослых товарищей в штрафной при каждой удобной ситуации. Правда, наибольший интерес вызывали болельщики, которых то и дело выхватывали телевизионщики и транслировали в моменты пауз на четырех табло высокого разрешения. Почему Эдер не мог забить? Да это никому не важно. Наиболее острый вопрос: как скоро симпатичные девушки поймут, что их показывают на весь стадион. По крайней мере, вторая интрига этим вечером визуально воспринималась куда лучше. «ДАВАЙТЕ ИГРАЙТЕ, А!»

«Нам нужна сегодня победа!» - донеслось с фанатки хозяев. «Давайте играйте, э!» - донеслось с тренерской скамейки «Локо». И это я еще смягчил. А нужно ли? Хозяева, чтобы им там не орали с трибун и не подсказывали с кромки, смотрелись блекло и беззубо. А перекатывания с фланга на фланг и безальтернативные поиски темнокожей физиономии Эдера, украшенной незамысловатыми косичками, результата не приносили.

Что Эдеру тяжело и что он с каждой минутой все меньше походил на форварда, промахиваясь мимо мяча, было видно и без бинокля. На чеканящего в перерыве Ротенберга смотреть оказалось в разы интереснее: Борис исполнял такие чудесные трюки, демонстрировал техническое оснащение, которое показать на поле последние два года не было физической возможности.



С первых минут второго тайма Семин посадил на лавку Баринова и Виталия Денисова и бросил в бой Коломейцева и Рыбуся,. Первый должен был добавить атлетизма в середине, а второй – изобретательности и скорости на левом фланге. Замены действительно сработали, «Локо» задвигался и ожил, но вот заменить бы центрфорварда на игрока побыстрее и порезвее, да некем. А трансферное окно-то уже все, тю-тю, захлопнулось до января.

ПО СТОПАМ ИВАНОВА

В итоге «Локомотиву» в сухом остатке больше ничего не оставалось, как нарываться на колени и локти пермяков в их же штрафной. Поначалу рефери Кирилл Левников больше смахивал на железобетонную конструкцию, пробить которую, вне зависимости от способов, возможным не представлялось. Но в концовке встречи вопросов к нему накопилось чересчур много. Эдера, при всей дровосекообразности, завалили у штрафной и в ее пределах пару-тройку раз, но никаких свистков, никаких пенальти! Болельщики без внимания работу арбитра конечно же не оставили, поэтому аккурат под финальный свисток Левникову досталось сполна.

Почему так мало про «Амкар»? Да потому что ничего кроме гола на первой минуте гости не создали. Натужно действовали впереди, но вязко, в две линии, сзади. И это последняя команда РФПЛ играла против второй!

***

Быть может, «Локомотиву» нужно было купить Заболотного, а не брать в аренду сомнительного Эдера? А что, Антон, между прочим, с недавних пор сборник, и на его счету 5 очков (3+2) по системе «гол + пас».

А пока «Локомотив» потерял звание главного догоняющего сезона. Отныне «Зенит», спокойно обыгравший «Уфу», ушел от преследования команды Юрия Семина, а главным догоняющим стал «Краснодар». Правда, отрыв теперь составляет не одно, а три очка.