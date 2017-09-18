Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве

Несколько возможных поводов не назначать пенальти, очередной гол лучшего бомбардира и дебют 18-летнего зенитовца – петербуржцы не повторили ошибок «Спартака» и ушли вперед на три очка.

Даже когда все получается, даже после суперудачного матча Роберто Манчини меняет состав. Например, конфигурацию атаки. После 5:0 на выезде в Лиге Европы. Не забил – остался в запасе. Видимо, логика такая. Дмитрий Полоз – единственный из тройки форвардов в Македонии не отличился, вместо него на «Уфу» вышел Себастьян Дриусси.

По составу поменялась только треть атакующего блока, но вместе с этим обновилась и суть игры в нападении «Зенита». В Македонии сработало средней четкости распределение ролей: Дзюба чаще в центре, Полоз и Кокорин – на краях, пусть и со смещениями. Против «Уфы» Дзюба, Кокорин и Дриусси постоянно перемещались. Точно так же было во втором тайме матча с «Динамо», и особенно удачно все тогда чисто по игре складывалось для Артема. Он притягивал большинство передач, бил и удачно пасовал – правда, команда не забила.

Дзюба проявил настолько же мощный напор и на старте игры чемпионата: он в премьер-лиге с первых минут впервые за два месяца, первый опасный удар пришел именно от Артема. Но главным нападающим стал все-таки Дриусси: он открыл счет, когда выскочил один на один с Беленовым. Хотя не меньше заслуги у Матиаса Краневиттера – у этого аргентинца до «Уфы» не было ни одного результативного действия. Теперь есть шикарный голевой пас между защитниками на соотечественника.

Второй гол «Зенита» – концентрация в одном эпизоде сразу трех поводов поспорить. Кристиан Нобоа подавал угловой с правого фланга, а в итоге в пользу «Зенита» судьи назначили пенальти – его забил Доменико Кришито.

Но, во-первых, в момент подачи, возможно, мяч пересек лицевую линию – если все было действительно так, следующие события автоматически стали незаконными.

Во-вторых, не факт, что мяч попал в руку Азамату Засееву – ни главный арбитр, ни ассистент на боковой линии не могли с их точек определенно сказать, что до или после игры коленом случилось касание рукой. Кроме того, не до конца ясно, за эту ли игру рукой с небольшой задержкой судьи дали пенальти или они моментально отреагировали на следующий эпизод.

В-третьих, и это имеет значение, если арбитры не зафиксировали игру рукой Засеева, с камеры почти на лицевой, возникает подозрение на уход мяча за линию перед пасом Мамманы.

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

Точно во всей этой игровой ситуации только то, что рукой сыграл Боян Йокич после того как Маммана попытался вернуть мяч в центр штрафной. Если в действительности у судей не было ни одного повода назначить удар от ворот, 11-метровый за руку Йокича абсолютно справедлив.

Кришито без проблем справился с лучшим отражателем пенальти Александром Беленовым, «Зенит» сделал преимущество таким же, какое сутки назад упустил «Спартак», но их черно-белый соперник не получил вообще ни одного шанса на камбэк.

Лишил «Уфу» последнего Александр Кокорин: он идеально открылся на углу чужой вратарской, а Дзюба и Нобоа идеально в два касания довели мяч до теперь лучшего бомбардира «Зенита» и всей лиги.

Голы Кокорина – уже настолько привычное для этого сезона событие, что выносить их в заголовок, честно говоря, надоело. Там ведь должно быть что-то неожиданное и удивительное. Мячи Александра больше к таким характеристикам не относятся.

В середине второго тайма Роберто Манчини еще раз сменил суть игры в атаке: сделал аргентинскую перестановку Ригони вместо Дриусси, как раз с паса крайнего Эмилиано начался третий гол.

А в концовке, уже при 3:0, итальянец вдруг нашел время для дебюта за взрослый «Зенит» 18-летнего Кирилла Капленко. Это центральный защитник или полузащитник, который летом пришел из Академии «Краснодара» и ради статуса россиянина отказался от игры за молодежную сборную Белоруссии. Капленко вышел в центр поля вместо Нобоа, ничего не испортил и даже разок пробил по воротам.

Пока «Локомотив» дома снова проигрывал аутсайдеру, «Зенит» спокойно победил и увеличил отрыв с одного очка до трех. Теперь главный преследователь – «Краснодар».