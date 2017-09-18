«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарища

Нобоа говорил о конкуренции, Иванович называл игру самой сложной в сезоне, а Кокорин хорошо себя ощущал в роли лучшего бомбардира.

«Возможно, аут был. Или не был»

Самым многословным из зенитовцев был Кристиан Нобоа. Эквадорец два матча подряд отыграл в основе и стал соучастником самого главного эпизода игры с «Уфой». Полузащитник подавал угловой, который привел к пенальти, и по стоп-кадру показалось, что мяч покинул пределы поля. Однозначного мнения не было и у исполнителя удара.

– Я видел, что не было аута, – сначала говорил Нобоа. – Не смотрел еще видео. Возможно, был аут. Или не был – я бил быстро. Могу сказать, что его не было, но не знаю.

– Показалось, «Зенит» легко добился результата.

– Нет. Счет 3:0, но было очень сложно. У «Уфы» хорошая оборона. Семак – сильный тактик, и видно, что у него хорошая команда.

– Удивлены, что выходите в основе? Два месяца до этого не играли.

– Я знал, что будет тяжело. Здесь Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев – очень много хороших и качественных игроков. Это хорошо для тренера, у него есть выбор. Без разницы, кто будет показывать хороший футбол. Надо ждать свое время. Посмотрим дальше.

– Теперь еще Кирилл Капленко есть.

– Да, он молодец. Хорошо показывал себя на тренировках, поэтому тренер его и поставил. Это не просто так. Он тоже хороший футболист.

– Ваша жена говорила, что однажды вы должны вернуться в Казань. Не возникало таких мыслей в эти два месяца.

– Нет, я не думал так. Головой я здесь, а дальше посмотрим.

– Признайтесь: были мысли, как хорошо, что у «Зенита» есть стадион с крышей?

– Мы знали, что ее закрывают. Погода была не очень, но хорошо, что закрыли крышу. Холодно.

– Поражение «Локомотива» – хорошая новость?

– Не знаю. В чемпионате еще осталось 20 игр. Надо выигрывать свои матчи, хорошо играть – дальше увидим.

– Впереди дерби с «Динамо». Понимаете значимость матча?

– Да, это будет тяжелая игра. «Зенит» хочет выиграть все. Посмотрим, кто будет играть.

«Победа далась нелегко»

Сам Кирилл Капленко прошел через микст-зону в компании Михаила Кержакова. Поначалу бывший кандидат в молодежную сборную Белоруссии, заявленный в РФПЛ как россиянин, не привлек внимание, а на выходе из микст-зоны его все-таки притормозили. Капленко уже развернулся, чтобы поделиться с журналистами впечатлениями от дебюта за «Зенит», но тут его начал отговаривать одноклубник.

– Рано ему еще, – кричал Кержаков с порога.

18-летний футболист растерялся и начал переглядываться между журналистами и товарищем по команде. В итоге Капленко показал журналистам пятерку и перешел на сторону Кержакова, то есть отказался от комментариев. Так от интервью еще не убегали.

Бранислав Иванович тоже торопился, но произнес хоть какие-то слова.

– Победа далась «Зениту» нелегко, – сказал защитник. – Думаю, это одна из самых сложных игр сезона. Хорошо, что нам удалось забить – это сделало для нас матч проще. Но соперник все равно быстро двигался, создавал опасности, убегал в контратаки. Главное, что мы выиграли. Теперь настраиваемся на следующую игру.

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«Мы выигрываем, я забиваю. Отлично»

Артем Дзюба вернулся в стартовый состав, но не к журналистам – не готов еще он рассказывать о своей непростой ситуации. Засчитай Роман Галимов его гол в конце матча – может, нападающий бы передумал.

Александр Кокорин же свой график соблюдает. Забил гол – вперед на интервью.

– Чем-то удивила «Уфа»?

– У них сегодня ничего не получилось, – сказал лучший бомбардир РФПЛ прямо сейчас. – Мы забили быстрые голы, у них перестала идти игра.

– Показалось, что во втором тайме подсели.

– Да, у нас игра получалась, у уфимцев почти не было подходов. Какая-то борьба возле штрафной, мы им позволили это из-за расслабленности.

– Что с незасчитанным голом Дзюбы?

– По мне так гол был. Просто Дзюба большой, в борьбе мог корпусом подвинуть. Надо смотреть повтор.

– Артем расстроился?

– Конечно, но ничего – в следующей игре забьет.

– Как вам в роли лучшего бомбардира?

– Да хорошо, мы выигрываем, я забиваю. Отлично (улыбается).

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