«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарища
Нобоа говорил о
конкуренции, Иванович называл игру самой сложной в сезоне, а Кокорин хорошо
себя ощущал в роли лучшего бомбардира.
«Возможно, аут был. Или не был»
Самым многословным из зенитовцев был Кристиан Нобоа.
Эквадорец два матча подряд отыграл в основе и стал соучастником самого главного
эпизода игры с «Уфой». Полузащитник подавал угловой, который привел к пенальти,
и по стоп-кадру показалось, что мяч покинул пределы поля. Однозначного мнения
не было и у исполнителя удара.
– Я видел, что не было аута, – сначала говорил Нобоа. – Не смотрел
еще видео. Возможно, был аут. Или не был – я бил быстро. Могу сказать, что его
не было, но не знаю.
– Показалось, «Зенит»
легко добился результата.
– Нет. Счет 3:0, но было очень сложно. У «Уфы» хорошая оборона. Семак – сильный тактик, и видно, что у него хорошая команда.
– Удивлены, что
выходите в основе? Два месяца до этого не играли.
– Я знал, что будет тяжело. Здесь Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев – очень много хороших и качественных игроков. Это хорошо для тренера, у него есть выбор. Без разницы, кто будет показывать хороший футбол. Надо ждать свое время. Посмотрим дальше.
– Теперь еще Кирилл
Капленко есть.
– Да, он молодец. Хорошо показывал себя на тренировках, поэтому тренер его и поставил. Это не просто так. Он тоже хороший футболист.
– Ваша жена говорила,
что однажды вы должны вернуться в Казань. Не возникало таких мыслей в эти два
месяца.
– Нет, я не думал так. Головой я здесь, а дальше посмотрим.
– Признайтесь: были
мысли, как хорошо, что у «Зенита» есть стадион с крышей?
– Мы знали, что ее закрывают. Погода была не очень, но хорошо, что закрыли крышу. Холодно.
– Поражение «Локомотива»
– хорошая новость?
– Не знаю. В чемпионате еще осталось 20 игр. Надо выигрывать свои матчи, хорошо играть – дальше увидим.
– Впереди дерби с «Динамо».
Понимаете значимость матча?
– Да, это будет тяжелая игра. «Зенит» хочет выиграть все. Посмотрим, кто будет играть.
«Победа далась нелегко»
Сам Кирилл Капленко прошел через микст-зону в компании
Михаила Кержакова. Поначалу бывший кандидат в молодежную сборную Белоруссии, заявленный
в РФПЛ как россиянин, не привлек внимание, а на выходе из микст-зоны его все-таки
притормозили. Капленко уже развернулся, чтобы поделиться с журналистами впечатлениями
от дебюта за «Зенит», но тут его начал отговаривать одноклубник.
– Рано ему еще, – кричал Кержаков с порога.
18-летний футболист растерялся и начал переглядываться между
журналистами и товарищем по команде. В итоге Капленко показал журналистам
пятерку и перешел на сторону Кержакова, то есть отказался от комментариев. Так
от интервью еще не убегали.
Бранислав Иванович тоже торопился, но произнес хоть какие-то
слова.
– Победа далась «Зениту» нелегко, – сказал защитник. – Думаю, это одна из самых сложных игр сезона. Хорошо, что нам удалось забить – это сделало для нас матч проще. Но соперник все равно быстро двигался, создавал опасности, убегал в контратаки. Главное, что мы выиграли. Теперь настраиваемся на следующую игру.
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«Мы выигрываем, я забиваю. Отлично»
Артем Дзюба вернулся в стартовый состав, но не к журналистам
– не готов еще он рассказывать о своей непростой ситуации. Засчитай Роман
Галимов его гол в конце матча – может, нападающий бы передумал.
Александр Кокорин же свой график соблюдает. Забил гол –
вперед на интервью.
– Чем-то удивила
«Уфа»?
– У них сегодня ничего не получилось, – сказал лучший бомбардир РФПЛ прямо сейчас. – Мы забили быстрые голы, у них перестала идти игра.
– Показалось, что во
втором тайме подсели.
– Да, у нас игра получалась, у уфимцев почти не было подходов. Какая-то борьба возле штрафной, мы им позволили это из-за расслабленности.
– Что с незасчитанным
голом Дзюбы?
– По мне так гол был. Просто Дзюба большой, в борьбе мог корпусом подвинуть. Надо смотреть повтор.
– Артем расстроился?
– Конечно, но ничего – в следующей игре забьет.
– Как вам в роли
лучшего бомбардира?
– Да хорошо, мы выигрываем, я забиваю. Отлично (улыбается).
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Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция