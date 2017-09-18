«Если бы в «Амкаре» был Месси!» Семин и Гаджиев «отожгли» после очной встречи

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от пермского «Амкара» (0:1) в матче 10-го тура РФПЛ.

- Это поражение очень похоже на проигранный матч с «Тосно» (0:2).

- Аналогий с «Тосно» проводить бы не стал. Это разные матчи, мы играли по-разному. В атаке сыграли некачественно, хотя игроков в финальной трети поля у нас хватает. Надо было где-то прострелить, где-то – ногу подставить. У нас этого не получилось.

- Денисова заменили по какой причине?

- Потому что нужно было делать изменения во фланговой игре. Фарфан и Виталий сыграли в первом тайме не лучшим образом и надо было что-то поменять. Но все равно ничего не получилось.

- Что скажете о работе главного арбитра Кирилла Левникова?

- Это как в прошлом сезоне. Что тогда судья (Сергею Иванову – прим. Ред.) начудил, что сейчас. Фол на Эдере, на мой взгляд, был не сто процентов, а 120! Просматривать эпизоды с ним и Денисовым не вижу смысла: мы уже все равно проиграли, ничего теперь не изменишь. Если руками человека держат, как такие штрафные или 11-метровые не давать?

- Эдер проиграл наверху практически все.

- «Амкар» играет на втором этаже очень хорошо, тем более в три защитника. Тут скорее их хорошая работа, а не плохая португальца.

- «Локомотиву» удавались концовки, часто команда перестраивалась на два центральных защитника. Может, стоить так играть сначала?

- Не совсем согласен, потому что в каких-то матчах мы меняли схему, а в каких-то нет. Не вижу тут прямой связи от перехода от одной тактики к другой.

Рулевой «Амкара» Гаджи Гаджиев даже вспомнил лидера «Барселоне» Лионеля Месси.

- Игра протекала в том темпе, который можно было представить. Мы сыграли в ту силу, в которую нам позволял «Локомотив». Они имели территориальное преимущество. Но в футболе важно создавать моменты и проникать в опасные зоны. Нам эти зоны удавалось перекрывать. Основное напряжение возникало после стандартов. На ход игры повлиял и наш гол на первой минуте.

- Кризис игры преодолен?

- Причин, побед и неудач, всегда несколько. Если мы конечно Месси возьмем в команду, то тогда будет причина одна – мы стали лучше благодаря Лео. А кадровые проблемы существуют в любой команде с низким уровнем финансирования, как у нас. Иногда удается находить хороших футболистов, а иногда – нет. Второе, у нас ряд игроков не прошел предсезонку. Третья причина – в опорной зоне мы потеряли практически всех. Теперь у нас защитник Зайцев играет там. Вот и считайте, сколько проблем.

Мы ждали, что у нас будет трудный старт, не такой удачный, как в прошлом сезоне. Мы понимаем, что непросто будет и дальше. Нас может спасти только работа над собой и профессиональное отношение к делу.

- Почему Рязанцев вышел так поздно?

- Это связано с тем, что он очень самокритичный футбол. Он понимает, что может играть гораздо лучше. Он слишком придирчив к себе. В некоторых случаях надо на поле играть нагло и смело. И вот ему надо играть наглее. Саша – позитивный и толковый человек, очень рассудительный. Думаю, он еще свои лучшие матчи за «Амкар» сыграет.