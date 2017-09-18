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Роберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпионом

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Роберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпионом
Фото: ФК «Зенит»

Сергей Семак недоволен назначением пенальти, а Роберто Манчини не спешит выбрасывать «Спартак» из чемпионской гонки.

Сергей Семак: Огромное спасибо болельщикам «Зенита»

– Игра неудачно для нас началась. Антураж не в нужную сторону повлиял на наших ребят, особенно в начале матча, когда мы позволили сопернику создать моменты. После второго мяча было очень сложно, хотя концовку первого тайма и начало второго провели неплохо. А так, поздравляю «Зенит» с заслуженной победой.

 – Был ли пенальти?
– У меня очень большие вопросы к пенальти. Но разбирать этот эпизод не мне. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.

– Нужны ли нашему футболу видеоповторы?
– Да, я уже не раз это говорил.

Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве

– Салатич уже готов играть?
– Мы его потихоньку начали выпускать, потому что он и Ванек - важные качественные игроки для нас и должны нам помогать. Но для этого им нужно набрать форму.

– Лунев прогрессирует?
– Очень рад за него. Лунев - замечательный парень, который своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе.

– Болельщики «Зенита» скандировали ваше имя. Какие эмоции? 
– Огромное им спасибо. Мне было очень приятно. Я буду стараться на 100 процентов продолжать делать свою работу.

Роберто Манчини: В чемпионате России случиться может всякое

– Все игры в чемпионате России сложные. Игра была непростая, очень нам помогли два быстрых мяча. Они развязали нам руки и дали играть лучше.

– Как Дзюба убедил вас, что он должен играть в основе?
– Он такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до оптимальных кондиций, постепенно его игра улучшается и он все чаще и чаще появляется в старте. Это абсолютно нормально. У него есть еще возможность раскрывать свой потенциал и дальше.

– В концове матча Кирилл Капленко дебютировал в основном составе «Зенита».
– Он дебютировал, потому что у него потрясающие игровые качества и очень старается на тренировках. Он заслужил этот дебют. Я давно за ним слежу, и он достоин этого дебюта.

– Что с Олеговым Шатовым? Убедил ли вас Паредес, что он готов к играм в Лиге Европы? 
– У Олега небольшое повреждение. Надеемся, через 3-4 дня он вернется в общую группу. Паредес чувствует себя намного лучше и абсолютно готов к ближайшим матчами Лиги Европы.

– «Зенит» обходит «Спартак» уже на 11 очков. Можно ли сказать, что «Спартак» уже не будет чемпионом?
– «Спартак» – довольно сильная команда. Случиться может всякое, особенно с учетом того, что нам предстоит более 20 матчей и большой перерыв. За это время может многое поменяться.

– Команда сейчас в оптимальной форме? 
– Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» мы упустили пару возможностей, которые должны были реализовывать. Очень рад тому, что сейчас происходит с командой и в команде. Я абсолютно доволен.

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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