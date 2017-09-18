Роберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпионом
Сергей Семак недоволен назначением пенальти, а Роберто Манчини не спешит выбрасывать «Спартак» из чемпионской гонки.
Сергей Семак: Огромное спасибо болельщикам «Зенита»
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Игра неудачно для нас началась. Антураж не в нужную сторону повлиял на наших
ребят, особенно в начале матча, когда мы позволили сопернику создать моменты.
После второго мяча было очень сложно, хотя концовку первого тайма и начало
второго провели неплохо. А так, поздравляю «Зенит» с заслуженной победой.
– Был ли пенальти?
– У меня очень большие вопросы к пенальти. Но разбирать этот эпизод не мне. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.
– Нужны ли нашему футболу видеоповторы?
– Да, я уже не раз это говорил.
Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве
– Салатич уже готов играть?
– Мы его потихоньку начали выпускать, потому что он и Ванек - важные качественные игроки для нас и должны нам помогать. Но для этого им нужно набрать форму.
– Лунев прогрессирует?
– Очень рад за него. Лунев - замечательный парень, который своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе.
– Болельщики «Зенита» скандировали ваше имя.
Какие эмоции?
– Огромное им спасибо. Мне было очень приятно. Я буду стараться на 100 процентов продолжать делать свою работу.
Роберто Манчини: В чемпионате России случиться может всякое
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Все игры в чемпионате России сложные. Игра была непростая, очень нам помогли
два быстрых мяча. Они развязали нам руки и дали играть лучше.
– Как Дзюба убедил вас, что он должен играть в
основе?
– Он такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до оптимальных кондиций, постепенно его игра улучшается и он все чаще и чаще появляется в старте. Это абсолютно нормально. У него есть еще возможность раскрывать свой потенциал и дальше.
– В концове матча Кирилл Капленко дебютировал
в основном составе «Зенита».
– Он дебютировал, потому что у него потрясающие игровые качества и очень старается на тренировках. Он заслужил этот дебют. Я давно за ним слежу, и он достоин этого дебюта.
– Что с Олеговым
Шатовым? Убедил ли вас Паредес, что он готов к играм в Лиге Европы?
– У Олега небольшое повреждение. Надеемся, через 3-4 дня он вернется в общую группу. Паредес чувствует себя намного лучше и абсолютно готов к ближайшим матчами Лиги Европы.
– «Зенит» обходит «Спартак» уже на 11 очков.
Можно ли сказать, что «Спартак» уже не будет чемпионом?
– «Спартак» – довольно сильная команда. Случиться может всякое, особенно с учетом того, что нам предстоит более 20 матчей и большой перерыв. За это время может многое поменяться.
– Команда сейчас в оптимальной форме?
– Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» мы упустили пару возможностей, которые должны были реализовывать. Очень рад тому, что сейчас происходит с командой и в команде. Я абсолютно доволен.
Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция