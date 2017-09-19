Евгений Ловчев: Карреру плавят? Полная ерунда! Он просто поплыл

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о слухах по поводу «сплава» Массимо Карреры игроками, появившимися после матча «Тосно» – Спартак» (2:2).

– Пошли разговоры, что команда «плавит» Карреру.

– Какой «сплав»?! Полная ерунда! Так и напишите. Кто ж так плавит – на последних минутах? А если б «Тосно» не забил? Ерунда все это. Тут вопрос в другом, в том, что Каррера поплыл. Он тренер не опытный, впервые тренировал самостоятельно, впервые выиграл титул. Но ты уже находишься на горе, а дальше – лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это один путь, трудный. Либо ты летишь вниз.

И вот уже столько неудачных матчей набралось, в которых команда вела и упускала победу: с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом», «Марибором», и вот сейчас – с «Тосно». В последнем матче он заменил защитника Таски на Промеса. Это нормальная замена: для того, чтобы добить соперника, надо усилить атаку. Опять же в нормальных командах. Но «Спартак» в этом сезоне не нормален.

Когда Таски уходил, был очень недоволен. Я помню, как после матча с «Рубином» Каррера вышел на поле, обнимал игроков, показывал: вот мы как можем!

Фарт и супернастрой прошлого сезона закончился, теперь нужно мастерство. А какое тут мастерство, когда ты в пяти матчах подряд упускаешь победы? Пытаешься сохранить победный счет с помощью только обороны. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?!

У вас был лишний игрок и два мяча перевеса. Надо было просто покатать мяч, убить время. Выиграли бы и команда успокоилась.

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– Вторая горячая тема: трещина в спартаковской команде-семье. Что скажете?

– Не верю я в семьи в командах. Когда мы проиграли 0:4 «Милану» в Кубке УЕФА в 1976 году, руководство решило Старостина убрать. Я тогда повел всю команду в ЦК ВЦСПС. Там был секретарь Богатиков. Он выслушал нас и сказал, что решение принято и теперь в «Спартак» назначат молодых тренеров и руководителей – Крутикова, Хусаинова и Варламова. Разговор не получился. Он еще сказал: «Вы меня еще благодарить будете за это решение».

Мы вышли, и я говорю ребятам: «Надо спасать Деда. Давайте все напишем заявления об уходе из «Спартака». И ничего они тогда не смогут сделать. Но толпой мы не пойдем с этими заявлениями в центральный совет «Спартака», а то в заговоре обвинят. Давайте так сделаем: каждый свое сам занесет». На том и договорились.

Прихожу я на следующий день в ЦС «Спартак» к председателю Пивоварову. «Ну, как разобрали наши заявления?» Он говорит: «Какие? Их всего два – от Ловчева и Булгакова». Вот вам и семья. В этом сезоне мы как раз и вылетели из высшей лиги.

С тех времен, я больше в эти игры не играю. И так называемая семья проявляется только тогда, когда начинаются проблемы. Когда все хорошо – то и обстановка нормальная. А вообще все идет от результата. Вы знаете, что в киевском «Динамо» некоторые игроки даже не разговаривали между собой, но выходили на поле и бились за честь клуба, за зарплату, за благополучие своих семей.