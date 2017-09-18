Отрыв «Зенита», «хет-трик» «Спартака», осечка «Локомотива». Вся статистика тура

"Зенит" Александра Кокорина убегает от преследователей после победы над "Уфой" Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 10-м туре РФПЛ.

У «ДИНАМО» – ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫЕЗДНОЙ НОЛЬ

«Арсенал» впервые обыграл динамовцев (1:0) и впервые в матче с ними смог сохранить ворота в неприкосновенности. В двух предыдущих очных встречах бело-голубые неизменно забивали по два мяча – 2:1 в Туле и 2:2 дома в чемпионате-2014/15. Всего же безголевая серия «Динамо» в РФПЛ достигла трех матчей. И четвертый московский клуб стал лидером сезона по количеству гостевых поражений (4 в 5 играх). Причем на выезде динамовцы смогли забить только «Анжи» (3:1), проиграв «Ахмату» (0:2), «Ростову» (0:1), «Краснодару» (0:2) и «Арсеналу» (0:1).

Автором единственного мяча оказался защитник туляков Максим Беляев. Это второй его гол за два сезона в «Арсенале», который в этих матчах оба раза брал верх на своем поле со счетом 1:0 (в прошлом чемпионате – над «Анжи»). Всего же у Беляева стало 3 мяча в премьер-лиге. Он во второй раз смог поразить ворота Антона Шунина. Впервые это произошло 6 мая 2012 года, когда защитник выступал за «Локомотив». Та встреча завершилась со счетом 2:2.

ДВА «СУХАРЯ» ЦСКА – ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Армейцы, выиграв 2:0, прервали две неудачные серии в матчах с «Ростовом», который они не только не могли победить в трех встречах кряду (ничья и два поражения) – не забили ему в этих играх ни одного мяча. ЦСКА не проигрывает ростовчанам на своем поле, начиная с 2010 года. Причем за это время выиграл 7 поединков из 8 с общим счетом 16:2. Единственная осечка была в прошлом сезоне, когда в Москве была зафиксирована нулевая ничья. Любопытно, что со счетом 2:0 завершились три из четырех последних матчей между этими соперниками. А ЦСКА впервые в премьер-лиге-2017/18 не пропустил в двух турах подряд.

Ростовчане, которые перед этим туром вместе с «Зенитом» были лучшими гостевыми клубами чемпионата (по 11 очков в 5 встречах), впервые в этом сезоне уступили на выезде. И прервали свою серию из 7 матчей без поражений. По ходу нее команда Леонида Кучука сначала одержала 4 победы, а затем трижды сыграла вничью. Таким образом, «Ростов» не выигрывает в четырех последних турах и за это время опустился со 2-го места на 5-е.

Победу армейцам принес Василий Березуцкий, который не забивал в течение 11 месяцев. 14 октября прошлого года он стал автором единственного мяча в домашней игре с «Уфой», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Всего же Березуцкий забил лишь девятый гол за 17 сезонов в РФПЛ. Зато юбилей справил Витиньо: он отличился в чемпионатах России в десятый раз. Причем в 2017 году забил уже 9 мячей.

«КРАСНОДАР» – ЛУЧШИЙ В ГОСТЯХ

Разгромив в Каспийске «Анжи» (5:1), «Краснодар» стал лучшим гостевым клубом сезона – как по набранным очкам (13), так и по забитым голам (11). Он не проигрывает в 7 турах кряду (4 победы и 3 ничьи), а три последние встречи выиграл с общим счетом 8:1. Краснодарцы первыми в сезоне-2017/18 забили 5 мячей в гостях. Они же, кстати, были и последними, кому это удалось сделать в чемпионатах России: в заключительном туре прошлого сезона с тем же счетом 5:1 разгромили на выезде «Томь».

«Анжи» продолжает оставаться безоговорочным лидером по пропущенным мячам – 23 (!) за 10 матчей. Впрочем, это далеко не рекордный показатель. К примеру, всего три года назад после 10 туров чемпионата-2014/15 в пассиве «Торпедо» было 26 голов, а «Ростова» - 30! Махачкалинцы лишь во второй раз в премьер-лиге пропустили 5 мячей на своем поле. Правда. 23 октября 2011 года они и сами забили больше, уступив ЦСКА со счетом 3:5. В то же время с разностью в 4 мяча они дома уже проигрывали, причем относительно недавно – 18 марта прошлого года «Спартаку» (0:4).

В самом противостоянии «Анжи» смог обыграть «Краснодар» лишь однажды за 11 встреч – 16 сентября 2012 года на своем поле со счетом 5:2. И с тех пор не может взять верх над краснодарцами 8 поединков кряду (3 ничьи и 5 поражений). Плюс нельзя не отметить открывшего счет Федора Смолова. Лучший бомбардир двух предыдущих чемпионатов России за 3 последних тура забил 4 гола.

ПЯТЬ НИЧЬИХ ПОДРЯД ДЕБЮТАНТА

«СКА-Хабаровск», выдав серию из 5 ничьих, повторил рекорд сезона, принадлежавший «Уралу». А беспроигрышная серия хабаровчан, которые стартовали в РФПЛ с четырех поражений, достигла 6 встреч. Однако дальневосточники так и не смогли покинуть «зону вылета», по-прежнему занимая 15-ю позицию. «Ахмат» же после стартовавшей еще в прошлом сезоне безничейной серии (она составила 17 игр – 10 побед и 7 поражений) завершил вничью вторую встречу кряду.

По-прежнему не везет новичку грозненцев Антону Швецу. Он забил второй мяч в концовке, однако пользу его голы команде не принесли. Дома с «Краснодаром» Швец сравнял счет на 90-й минуте, однако гости успели забить победный мяч (2:3). А в Хабаровске его мяч на 82-й минуте мог стать победным, но дальневосточники сравняли счет.

Сделал это Венцислав Христов, который также специализируется на голах в концовках. На этот раз его мяч на 88-й минуте спас «СКА-Хабаровск» от поражения. А в домашнем поединке с «Рубином» болгарин открыл счет на 82-й, но гости все-таки восстановили равенство в компенсированное время.

«СПАРТАК» В КОМПАНИИ С «АНЖИ» И «СКА-ХАБАРОВСКОМ»

Действующий чемпион оформил уникальный «хет-трик» за 10 туров. В них спартаковцы трижды вели со счетом 2:0 и не смогли удержать победу – в равных составах (в гостях с «Динамо» - 2:2), в меньшинстве (дома с «Локомотивом» - 3:4) и теперь в большинстве (на выезде с «Тосно» - 2:2). Любопытно, что в 11 официальных встречах нового сезона «Спартак» открывал счет 8 раз, но добился лишь трех (!) побед – также были провалены концовки гостевых встреч с ЦСКА (1:2) и «Марибором» в Лиге чемпионов (1:1). Сами же красно-белые пропустили первыми лишь однажды (еще были две нулевые ничьи) – и были разгромлены в Санкт-Петербурге «Зенитом» со счетом 5:1.

Всего же гостевая безвыигрышная серия спартаковцев во всех турнирах достигла 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Кроме них в премьер-лиге-2017/18 не выигрывали на выезде лишь два аутсайдера – «Анжи» и «СКА-Хабаровск». И только махачкалинцы пропустили больше «Спартака» (23 мяча против 15).

«Тосно», кстати, впервые в РФПЛ был вынужден играть в меньшинстве. И, забив два гола в концовке, с честью вышел из тяжелой ситуации. Новичок премьер-лиги завершил вничью 2:2 второй домашний матч кряду. И с «Анжи» тоже уступал по ходу игры – правда, лишь 1:2. Тем не менее, «Тосно» никак не удается добиться первой домашней победы в элите: его домашняя безвыигрышная серия достигла 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения).

«УРАЛ» – ГРОЗА «РУБИНА»

Казанцы после того, как не уступали 6 матчей кряду (4 победы и 2 ничьи) и в 8 первых турах неизменно поражали ворота соперников, умудрились проиграть второй раз подряд со счетом 0:1 – «Спартаку» в гостях и «Уралу» дома. Примечательно, что в этом противостоянии соперники продолжают обходиться без ничьих (даже несмотря на то, что у уральцев в 9 стартовых турах их набралось 7). Правда, за 9 проведенных встреч побед у «Рубина» в два раза больше – 6 против 3.

Зато «Урал» в 2017 году выиграл у казанцев 3 матча из 3! Две предыдущие игры прошли в Екатеринбурге: 18 марта хозяева взяли верх в премьер-лиге (1:0), а 6 апреля – в полуфинале Кубка России (2:1).

Героем отчетного матча стал Эрик Бикфалви, забивший 10-й гол за два неполных сезона в России (8 – в премьер-лиге, 2 – в Кубке страны). При этом румынский полузащитник уже в третий раз принес «Уралу» победу со счетом 1:0. Две предыдущие были минувшей весной в домашних поединках – с «Амкаром» и «Томью».

ГАЩЕНКОВ ЗАБИЛ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ СЕЗОНА

Во встрече «Локомотив» - «Амкар» единственный мяч был забит на первой минуте. На 47-й секунде победу гостям принес полузащитник Михаил Гащенков. Он записал на свой счет самый быстрый гол этого сезона. Предыдущим рекордсменом был бразилец Жонатас: в гостях с ЦСКА он открыл счет на 2-й минуте. Стоит напомнить, что в премьер-лиге-2016/17 на 1-й минуте были забиты два мяча – отличились армеец Витиньо и форвард «Зенита» Артем Дзюба. Всего же Гащенков принес пермякам половину набранных в нынешнем чемпионате очков – 4 из 8. Он также сравнял счет в гостях с «Краснодаром» (1:1).

«Амкар» прервал безвыигрышную серию в поединках с «Локо», у которого пермяки не могли выиграть 9 встреч (4 ничьи и 5 поражений). В предыдущий раз – также на «Локомотиве» 26 октября 2012 года (2:1). Теперь же уже железнодорожники не могут добиться успеха в третьей игре кряду. Обе встречи прошлого сезона завершились вничью – 0:0 в Перми и 3:3 в Москве. Ну а нынешняя неудача «Локо» позволила выйти на второе место «Краснодару».

12-й ГОЛ КОКОРИНА ЗА ДВА С ЛИШНИМ МЕСЯЦА

Одержав очередную победу и воспользовавшись осечкой «Локомотива», «Зенит» довел свой отрыв от ближайшего преследователя до трех очков. Питерцы впервые победили «Уфу» с крупным счетом. И по-прежнему не проигрывают этому сопернику в чемпионатах России (4 победы и 3 ничьи). «Зенит» стал лучшим (13 очков) и самым результативным (14 голов) домашним клубом сезона, по очкам опередив «Локо», а по результативности оставив позади «Рубин» (14 мячей против 11).

«Уфа», крупно уступив лидеру, омрачила свою юбилей: эта встреча стала для нее 100-й в РФПЛ. И в ней было зафиксировано 43-е поражение. Любопытно, что уфимцы не лучшим образом справили юбилей и в прошлый раз. Их 50-й матч, который состоялся 13 марта 2016 года на «Локомотиве», тоже завершился безголевым проигрышем – от железнодорожников (0:2).

Продолжает забивать Александр Кокорин. За два месяца и два дня форвард «Зенита» отличился уже в 12-й (!) раз. И после минувшего тура вернул себе единоличное лидерство в споре лучших бомбардиров – в премьер-лиге в активе Кокорина уже 7 мячей.

А лучшим вратарем чемпионата по-прежнему остается Андрей Лунев. Страж ворот «Зенита» продолжил свою рекордную в карьере сухую серию. Если учитывать неофициальный матч сборной России с «Динамо» (3:0), он не пропускает уже 7 игр подряд. Или 673 (!) минуты. Если же учитывать только официальные встречи – на 90 минут меньше.