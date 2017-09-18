Парфенов обставил Карреру методами Моуринью! Три лучших тактических хода тура

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов Фото: Twitter.com

«Советский спорт» называет три лучших тактических хода тура.

3. РЕАКЦИЯ АЛЕКСЕЯ ПОДДУБСКОГО

Матч: «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» – 2:2

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский продемонстрировал, что очень хорошо чувствует свою команду и готов давать шанс проявившим себя футболистам. В поединке с «Ахматом» он и с составом угадал, и замены грамотные произвел.

В игре предыдущего тура «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уралом» - 1:1. Тогда дальневосточников спас вышедший на замену 25-летний полузащитник Павел Карасев, перешедший на флажке трансфертного окна из «Анжи». Он и разогнал голевую атаку, и решающую передачу на Федотова сделал. Наставник хабаровчан тот прорыв футболиста запомнил - в матче с «Ахматом» выпустил Карасева на поле с первых минут. Сама игра в футболке «СКА-Хабаровска» стала для спортсмена лишь второй.

Как и в матче с «Уралом», Карасев блеснул игровым мышлением. Именно с ним сыграл в стенку Наваловский перед голевой передачей на Савичева! Карасев проявил себя молодцом сразу дважды - и открылся в нужную зону, и в касание мяч отыграл. Оставшийся в запасе Евгений Баляйкин так полезно в атаке в этом сезоне не играл. Именно вместо него в прошлом матче Карасев вышел на поле во втором тайме, а теперь и вовсе вытеснил конкурента из состава.

В матче «СКА-Хабаровск» - «Урал» Карасев стал самым пасующим игроком - 58 передач! Точность в полном порядке - 91,4%. Так аккуратен больше не был никто. При этом сразу дважды Карасев вывел партнеров на удар - то есть игру обострял.

Спасительный гол у «СКА-Хабаровска» забил крайний полузащитник Венцислав Христов, вынудив ошибиться соперника. Он вышел на замену. Кроме него на газон по ходу игры у дальневосточников вышли крайний полузащитник Федотов и нападающий Барбаро. Получается, что Поддубский освежил всю линию атаки - в фазе наступления его команда использует схему 3-4-3.

2. ПЕРСОНАЛЬНО-ЗОННАЯ ОБОРОНА ОТ ДМИТРИЯ ПАРФЕНОВА

Матч: «Тосно» – «Спартак» – 2:2

На прошлой неделе «Спартак» играл с «Марибором» в Лиге чемпионов. В той встрече особенно опасны были фланговые игроки красно-белых - по данным WhoScored, на двоих Комбаров и Ещенко нанесли четыре удара (три из убойных позиций), а также отметились пятью ключевыми передачами. Поэтому тренерский штаб «Тосно» должен был придумать, как их нейтрализовать.

Решить вопрос с нейтрализацией фланговых игроков для «Тосно» было важно по простой причине: команда Дмитрия Парфенова обороняется по схеме 4-4-2, как и «Марибор». Словенцы не успевали вылавливать латералей «Спартака», когда шли передачи с флангов. Если бы коллектив из Ленинградской области не уделил этим моментам особого внимания, ситуация могла повториться.

Тренерская бригада Парфенова с задачей справилась на твердую пятерку, применив персонально-зонную оборону на флангах - за игроками «Спартака», которые создавали ширину на бровках, приглядывали крайние полузащитники «Тосно»! Так было и при игре чемпиона России по схеме 3-4-3, и по модулю 4-4-2. При такой опеке в атаке отметился лишь Тигиев, пробив и выведя на удар партнера. Остальные крайние защитники красно-белых не запомнились ничем. Поражает статистика Комбарова: заменив травмированного Тигиева на 58-й минуте, он сделал лишь три передачи! Получается, от игры был изолирован.

Скриншот: «Матч ТВ»

Если защитники красно-белых забывали поддерживать атаку, то лишь облегчали жизнь крайним хавбекам «Тосно» - они получали возможность перевести дух. Во втором тайме, когда игра вскрылась, были ситуации, когда при спартаковской атаке в кадре не было ни крайних защитников «Спартака», ни полузащитников «Тосно». А если в кадр они попадали, то одновременно.

Скриншот: «Матч ТВ»

Скриншот: «Матч ТВ»

Очень важно, что игроки «Тосно» классно взаимодействовали. Во втором тайме был момент, когда Петкович пошел открываться в штрафную через центр, а по бровке атаковал Самедов. Самедова встретил крайний полузащитник Никола Труич, а с Петковичем разобрались его партнеры. Запутать соперника у красно-белых не получилось.

Метод персонально-зонной обороны на флангах отнюдь не нов. Из известных тренеров его любит использовать Жозе Моуринью. Он стал активно применять такой вариант, когда в сентябре 2016-го его «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» (1:2), который ударил по всей ширине поля.

1. ИГРА ВА-БАНК ОТ ДМИТРИЯ ПАРФЕНОВА

Матч: «Тосно» – «Спартак» – 2:2

После матча наставника «Спартака» Массимо Карреру спросили о переходе на игру в два центральных защитника в первой половине встречи. Вот что он ответил: «Оставшись в меньшинстве, «Тосно» стал играть в одного нападающего - держать трех защитников не было смысла». Действительно, после удаления хозяева поля стали играть по схеме 4-4-1. Но! Все изменилось на 84-й минуте - вместо центрального полузащитника Марко Полетановича на поле появился форвард Евгений Марков! Каррера ответить Парфенову ничем не мог, так как уже сделал все три замены.

При обороне структура игры «Тосно» не изменилась - в среднюю линию стал опускаться нападающий Антон Заболотный. А вот при атаке у «Тосно» стало два полноценных центральных нападающих! Такой ход полностью себя оправдал - «Тосно» забил два гола после банальных забросов мяча к линии штрафной - в одном случае отличился Марков, в другом Заболотный. При голе Заболотного трое спартаковцев и вовсе остались у своей штрафной против четверых тосненцев! Будь у «Спартака» третий центральный защитник, все могло быть иначе. Но ему неоткуда было взяться, что Парфенов знал. Организацией же игры в обороне красно-белые давно не отличаются.

Скриншот: «Матч ТВ»

И Заболотный, и Марков способны выиграть борьбу и оказаться самыми расторопными в чужой площади - рост первого 188 сантиметров, второго - 187 сантиметров. Поэтому положиться на них Парфенов мог. Так любит делать Жозе Моуринью. Когда его команде нужно спасаться, португалец тоже не стесняется делать ставку на борьбу в штрафной. В «МЮ» Жозе часто отправляет вперед Маруана Феллайни, рост которого 194 сантиметра. Этим футбол и прекрасен: зацепить результат можно не только красивой игрой, но и расчетом.

Действуя в меньшинстве и выставляя второго нападающего, «Тосно» рисковал. Но того требовала ситуация. Вот что сказал после матча Парфенов: «Мы пошли ва-банк - и нам повезло. Но мы очень этого хотели».