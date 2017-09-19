«Брось, 93 года так бахаем!» Огненное начало главного российского турнира

Уже в первый день St. Petersburg Open-2017 случилось много заметных событий, и не только на корте.

Донской и Чорич выстрелили из пушки

У турнира в Петербурге всегда мощный и яркий старт! Потому что первым делом в полдень понедельника участники производят полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. На этот раз в исторический центр города отправились Евгений Донской и хорват Борна Чорич. Начало турнира – действительно огонь!

– Вам доверили стрелять из пушки в Петропавловской крепости. Впечатлило?

– Очень! Я в Петербурге много раз был, но никогда не получалось поездить и посмотреть местные достопримечательности, – рассказал Донской. – Спасибо турниру за такую возможность, мне очень понравилось. Она очень громко стреляет. Я подошел к главному человеку у пушки и спрашиваю: а в уши вставить что-то надо? А он мне отвечает: брось, все в порядке будет, 93 года без наушников бахаем.

Багдатис разогнался к топ-20

Киприот Маркос Багдатис – ровесник Рафаэля Надаля. Испанец только что выиграл US Open, а Багдатис приехал в Петербург решать более скромную задачу – возвращаться в топ-100. 32-летний Маркос победил в первом круге и признался: он уйдет из тенниса, только когда прорвется обратно в топ-20. Ему понадобится отыграть больше сотни мест, пока Багдатис идет 122-м, но начало на St. Petersburg Open-2017 у финалиста Australian Open-2006 многообещающее.

– Многие ваши ровесники высоко в рейтинге, Надаль выиграл US Open. Это дает вам дополнительную надежду, что вы сможете вернуться на высокие места тоже?

– Это и есть моя цель. Сейчас мне нужно закончить год в топ-100. Я говорил, что смогу уйти из тенниса, только когда доберусь до топ-20, и это правильная цель. Не знаю, могу ли я себя сравнивать с Надалем - думаю, нет. Но я по-прежнему ставлю перед собой такие цели, – отметил Багдатис.

Тюрнев сыграл на центральном корте

Организаторы турнира традиционно предоставили wild card в основную сетку молодому петербуржцу. 20-летний Евгений Тюрнев сразу же попал на опытного немца Филиппа Кольшрайбера и уступил. Но главное – впервые в жизни сыграл на центральном корте взрослого турнира и на отдельных отрезках достойно боролся с более мастеровитым соперником.

Гулбис прошел квалификацию

Состав участников St. Petersburg Open-2017 настолько любопытен, что даже в квалификации есть привлекательные герои. К сожалению, до основной сетки не смог дойти Теймураз Габашвили, зато пробился латвиец Эрнест Гулбис – он три года назад входил в топ-10, а сейчас после травмы пытается вернуть прежний уровень. Он легко обыграл россиянина Ивана Неделько в двух сетах, но все равно остался недоволен своей игрой.