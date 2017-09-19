В «Спартаке» сливают, у «Зенита» протекает, а «Локомотив – тонет (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Слив в «Спартаке»?

В понедельник в футбол в России играли сразу два лидера турнирной таблицы, «Зенит» и «Локомотив», против «Уфы» и «Амкара» соответственно. Однако главным ньюсмейкером все равно оставался «Спартак».

Еще вчера утром мы обсуждали слова Промеса о том, что Каррера был зол после упущенной победы в матче с «Тосно», когда «Спартак» вел 2:0 в большинстве. Мы хотели подробностей того, что происходило в раздевалке. Хотели? Получили. Итальянец якобы обвинил футболистов в том, что они его «сливают».

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Естественно, информацию о сливе никто не подтвердил. Другое дело, даже капитан красно-белых Денис Глушаков не отрицает, что такие подозрения со стороны Карреры имели место быть. Вот, почитайте.

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Вот и владелец клуба Леонид Федун заявляет, что в клубе все в полном порядке, а какие-то проблемы команды – это лишь разыгравшаяся фантазия журналистов, Что ж, поживем – увидим. История любит расставлять все по своим местам.

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Мы постарались свежими глазами взглянуть на то, что произошло на поле в Санкт-Петербурге. Вроде слива, как такового, и не видно. Но ведь Каррера почему-то завелся. Он же не первый день в профессиональном футболе.

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Ситуация в «Спартаке» настолько важна, что о ней заговорил даже вице-премьер России Виталий Мутко, который, как обычно, старается не сгущать краски и надеется на лучшее.

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«Зенит» уходит в отрыв

На следующий день после матча «Спартака» в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Уфу». В очередной раз пошел дождь, в очередной раз потекла крыша. В очередной раз забил Кокорин. И в очередной же раз не обошлось без небольшого судейского скандала – «Уфа» была не очень довольна, мягко говоря, когда арбитр принял решение засчитать второй гол из тех трех, которые влетели в ворота команды Сергея Семака.

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Удивительные вещи, правда, начали твориться на Крестовском острове задолго до того, как был забит второй мяч в ворота «Уфы». Этому предшествовал концерт рок-группы «ПилОт».

Подобные акции становятся уже традицией в Санкт-Петербурге – одного футбола для того, чтобы привлечь толпу на стадион уже не хватает. Нужен и рок, и даже бакланы, которых решили не разгонять, а использовать для привлечения людей. Теперь эти гордые птицы не портят стадион, а указывают дорогу болельщикам.

Путь до «ПилОта» показали бакланы. «Зенит» круто развлек фанатов (видео)

Паровоз тонет?

В Москве, где «Локомотив», до этого тура главный преследователь «Зенита», принимал пермский «Амкар», было не до праздника. Пермяки, как-то умудрились забить свой третий гол в сезоне уже на первой минуте, и больше не пропустили. Лидер проиграл на своем поле аутсайдеру.

«Локомотив» уступил «Амкару»

Вот только в красно-зеленом клубе все шишки летят не на тренера, и даже не на игроков. После матча от Юрия Семина досталось арбитру встречи, который «начудил». С этим вынужден был согласиться даже тренер гостей Гаджи Гаджиев.

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Смех смехом, а у «Локомотива» тоже наметился определенный кризис в игре. Клуб еще в прошлом туре мог выходить в лидеры, но потерял очки. Теперь вот команда проигрывает аутсайдеру. Неужели борьба за чемпионский титул для железнодорожников закончена?

Вот и сказочке конец. «Локомотив» проиграл «Амкару», а судья снова «зажег»

