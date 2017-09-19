В «Спартаке» сливают, у «Зенита» протекает, а «Локомотив – тонет (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Слив в «Спартаке»?
В понедельник в футбол в России играли сразу два лидера
турнирной таблицы, «Зенит» и «Локомотив», против «Уфы» и «Амкара»
соответственно. Однако главным ньюсмейкером все равно оставался «Спартак».
Еще вчера утром мы обсуждали слова Промеса о том, что Каррера был зол после упущенной победы в матче с «Тосно», когда «Спартак» вел 2:0 в большинстве. Мы хотели подробностей того, что происходило в раздевалке. Хотели? Получили. Итальянец якобы обвинил футболистов в том, что они его «сливают».
Никита Симонян: Говорят, после матча с «Тосно» в раздевалке
«Спартака» был какой-то скандал
Естественно, информацию о сливе никто не подтвердил. Другое дело, даже капитан красно-белых Денис Глушаков не отрицает, что такие подозрения со стороны Карреры имели место быть. Вот, почитайте.
Денис Глушаков: Информация по поводу «слива» Карреры не
больше, чем бред
"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипишь. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы нас нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия!команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, не решаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные.#спартакмосква #россия #спартак #repost #ответ #глушаков #команда #краснобелые #мыкоманда #spartak #russia #однакоманда#клуб #фратрия #болельщики #спокойно #друзья #все #будет #хорошо #фкспартакмосква #фкспартак #glushakov #футбол #football #спорт#рфпл #рф #rus #столица
Вот и владелец клуба Леонид Федун заявляет, что в клубе все в полном порядке, а какие-то проблемы команды – это лишь разыгравшаяся фантазия журналистов, Что ж, поживем – увидим. История любит расставлять все по своим местам.
Леонид Федун: Кризис «Спартака» существует только в газетах
Мы постарались свежими глазами взглянуть на то, что произошло на поле в Санкт-Петербурге. Вроде слива, как такового, и не видно. Но ведь Каррера почему-то завелся. Он же не первый день в профессиональном футболе.
«Спартак» слил игру с «Тосно»? Извините, но это бред
Ситуация в «Спартаке» настолько важна, что о ней заговорил даже вице-премьер России Виталий Мутко, который, как обычно, старается не сгущать краски и надеется на лучшее.
Виталий Мутко: Думаю, в «Спартаке» разберутся с проблемами
«Зенит» уходит в отрыв
На следующий день после матча «Спартака» в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Уфу». В очередной раз пошел дождь, в очередной раз потекла крыша. В очередной раз забил Кокорин. И в очередной же раз не обошлось без небольшого судейского скандала – «Уфа» была не очень довольна, мягко говоря, когда арбитр принял решение засчитать второй гол из тех трех, которые влетели в ворота команды Сергея Семака.
«Зенит» разгромил «Уфу» и продлил беспроигрышную серию в
РФПЛ до 10 матчей
Удивительные вещи, правда, начали твориться на Крестовском
острове задолго до того, как был забит второй мяч в ворота «Уфы». Этому
предшествовал концерт рок-группы «ПилОт».
Подобные акции становятся уже традицией в Санкт-Петербурге – одного футбола для того, чтобы привлечь толпу на стадион уже не хватает. Нужен и рок, и даже бакланы, которых решили не разгонять, а использовать для привлечения людей. Теперь эти гордые птицы не портят стадион, а указывают дорогу болельщикам.
Путь до «ПилОта» показали бакланы. «Зенит» круто развлек
фанатов (видео)
Паровоз тонет?
В Москве, где «Локомотив», до этого тура главный преследователь «Зенита», принимал пермский «Амкар», было не до праздника. Пермяки, как-то умудрились забить свой третий гол в сезоне уже на первой минуте, и больше не пропустили. Лидер проиграл на своем поле аутсайдеру.
GIF- Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЛокоАмкар 0:1 1' Михаил Гащенков pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Вот только в красно-зеленом клубе все шишки летят не на тренера, и даже не на игроков. После матча от Юрия Семина досталось арбитру встречи, который «начудил». С этим вынужден был согласиться даже тренер гостей Гаджи Гаджиев.
«Если бы в «Амкаре» был Месси!» Семин и Гаджиев «отожгли»
после очной встречи
Смех смехом, а у «Локомотива» тоже наметился определенный кризис в игре. Клуб еще в прошлом туре мог выходить в лидеры, но потерял очки. Теперь вот команда проигрывает аутсайдеру. Неужели борьба за чемпионский титул для железнодорожников закончена?
Вот и
сказочке конец. «Локомотив» проиграл «Амкару», а судья снова «зажег»