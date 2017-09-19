Чем заболел «Спартак»? Где его лечащий врач? Или кризис придумали журналисты?

С момента старта российского футбольного сезона прошло чуть более двух месяцев. Некоторые болельщики чемпиона уже говорят: сезон окончен. Как такое могло случиться, в чем причины? Версий в медиа (не только традиционных СМИ) сотни, на любой вкус. Попробуем разобраться.



Федун

Владелец «Спартака» (или тот, кого им называют официально), похоже, оказался готов к испытанию медными трубами еще меньше, чем его команда. После чемпионства Федун неожиданно ушел в тень, причем ладно бы дело касалось только СМИ. Вся селекция в клубе была отдана на откуп Каррере, двум агентам, и вроде бы поставленному в этот квартет с контролирующими функциями зятю Федуна Юхану Гераскину. Селекцию «Спартак» фактически провалил (но об этом позже).

Два месяца владелец клуба не пытался спасать на глазах деградирующую команду. Вчера Федун вышел в публичную плоскость. Сообщил в удивительно кратком интервью, что «кризис существует только в СМИ», и дважды назвал футбольные клубы «компаниями». Отчасти это так и есть, но, думается, здесь у Федуна «оговорки по Фрейду» - определенные проблемы есть не только у «Спартака», но и у настоящих «компаний». И мы об этом писали.

Самая главная странность: в очевидно затянувшемся вопросе продления контракта с капитаном команды Глушаковым Федун все время «отсутствует». Сначала говорили, что он в отпуске, но такая оговорка просто смешна - никаких отпусков у владельцев клубов не бывает. Теперь вроде бы «он был занят, и вопрос решится в ближайшие дни». Все это очень удивительно.

Тренер

Конечно же, сейчас мы видим совсем другого Массимо Карреру. В сентябре прошлого сезона (для удобства отсчитаем назад ровно год) он был «никто, и звать никак» - помощник Антонио Конте, которого призвали наладить игру в обороне, и который волею случая и АЕКа, занял место отставленного Аленичева.

Сейчас Каррера - тренер-чемпион (как и его друг Конте, кстати). Сейчас он собрал себе новый штаб итальянских преимущественно помощников, полностью подчинил себе селекцию (поводом к этому стала покупка «Спартаком» вратаря Селихова, которую он не визировал), а так же явно «замкнул» многие вопросы жизнедеятельности клуба на себя. Да, он отказывается признавать, что это он уволил водителя и китайского доктора Лю Хун Шена. Но именно его именем прикрывают эти увольнения сотрудники клуба, объясняя вопрос бывшим работникам. В солидных «компаниях» так не бывает. Впрочем, прикрываться именем начальства (особенно в случаях, когда это нельзя проверить) в сегодняшней России очень удобно.

С точки зрения игры, тренер, очевидно, работает слабее, чем в прошлом году. «Спартак» страшно уязвим в концовках, он потерял уверенность в себе. Судя по первой игре в Лиге чемпионов, он плохо готов физически. У него нет ни основного состава, ни даже основного вратаря. И судя по реакции тренера на ничью с «Тосно» - он не знает, где выход из ситуации.

Еще в мае Каррера был брутален, и даже походил на возвышающегося возле «Открытие-Арены» гладиатора. Сейчас на Массимо порой жалко смотреть.

Вратари

Жизнь заставила Массимо Карреру все-таки устроить ротацию на вратарской позиции. На старте сезона в ворота Реброва залетал каждый второй удар в створ, и хоть прямой вины Артема в этом увидеть можно было не всегда, - Селихов тоже получил свой шанс. Лучше не стало.

В футболе очень редко наблюдается ситуация, при которой у команды есть два равнозначных вратаря, и играют они или по очереди, или по заранее расписанному графику (как в хоккее). Вдобавок любая невынужденная смена на посту номер 1 неминуемо нервирует защитников, да и не только их. В силу травм и экспериментов, «Спартак» не может похвастать стабильностью состава нигде, и на позиции вратаря тоже.

В бытность тренером «Баварии» Хосеп Гварлиола не повторял стартовый состав 99 матчей. Вряд ли, однако, это правильный пример для подражания.

Селекция

Избегая однозначных качественных оценок, скажем так: она была неубедительной. Вокруг «Спартака» было много разговоров, назывались громкие имена. В итоге все это оказалось «пшиком».

Марио Пашалич, очевидно, оказался в клубе благодаря Каррере и его «группе советников». После травм Зобнина, Тимофеева и Глушакова - он, бесспорно, пригодится. Но он москвичам не принадлежит. Арендованный автомобиль, или съемная квартира могут быть сколь угодно прекрасными, но они - не ваши.

Марко Петкович, так уж ему повезло, стал визитной карточкой селекции «Спартака». Зачем он понадобился клубу, будучи не востребованным даже в Сербии, да еще на фоне предстоящей смены лимита на легионеров - абсолютно непонятно. Выходы Петковича на поле, и его действия там порождают все больше вопросов.

Проблемных позиций (например, края обороны) «Спартак» не укрепил. Идеологически его трансферная стратегия абсолютно непонятна. Кто в этом виноват - владелец ли, «профессионалы» ли, или главный тренер с своими «ассистентами» - рассудит время.

Апофеозом селекции стоит считать попытки приобрести у «Фенербахче» Романа Нейштетера. В ходе которых ему предлагали сменить агента, и вообще «делать то, что говорят». Многих болельщиков только оторопь брала от такого выбора.

«Ромашка»

Разговоры о возможном саботаже со стороны защищенных лимитом российских игроков поднимались еще при Карпине. Дыма без огня тут быть не может, однако в прошлом сезоне в «Спартаке» действительно были «один за всех, и все за одного». Отчасти ситуацию поколебал приход Луиса Адриано и его несусветная зарплата, но сразу это не эффекта не возымело. Позиции бразильца в коллективе значительно ухудшились после его хулиганской выходки в игре с «Зенитом». Причем не только в глазах россиян.

Хотим мы того, или нет, но базисом любой российской команды (в силу лимита) обязан быть российский костяк. Им необязательно дружить и ходить вместе по ресторанам (этого нет, например, в «Зените»), но они должны быть видимой частью коллектива. И, во многом, определять его настроение. Сейчас группа россиян недовольна. Глушакова достала тема контракта, о которой мы писали еще месяц назад, и сейчас он, плохо сдерживая себя, порой делится эмоциями и деталями там, где не следовало бы. Комбарова раздражает не утихающая критика (почитайте, что пишет о нем болельщик «Спартака», олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников). Ещенко, похоже, раздражает все подряд, и прежде всего - Петкович.

Каррера (если он действительно хочет быть успешным тренером в чужой стране) не может от этого отгораживаться. То, что российские игроки чем-то недовольны - его проблема. И не «в том числе и его», а именно его. Разобраться с этим, возможно, мешает новый итальянский штаб команды, который не имеет с ней близкого контакта, но и это опять же - проблема главного тренера. Если он ее не решит - главным быть перестанет.

Раздевалка

По мнению многих симпатизирующих «Спартаку» журналистов (а их в самом деле очень много), контроль над ней Каррера уже потерял. Якобы после игры с «Тосно» он кидался некими предметами, и произнес следующую речь: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?».

Первая деталь с метанием предметов - вполне объяснимая эмоция. Кто только не был в этом замечен (поинтересуйтесь, как вел себя в раздевалках команд НХЛ Майк Кинэн). А вот вторая - очень серьезный негативный сигнал.

Нет на свете футболистов, которым бы такое понравилось. Нет тех, кто стал бы после таких слов испытывать чувство дополнительной ответственности за результат. Однажды Йожеф Сабо, в то время тренер киевского «Динамо», устроил в раздевалке настоящую истерику, намеками обвиняя игроков в том, что они его «плавят». Прогнозируемо это стало началом конца - игроки более его не уважали, а некоторые даже не подавали руку.

Тактика

Многие считают, что «Спартак» играет трусливо. Не могу с этим согласиться. Команда явно хочет идти вперед, забивать и подавлять, особенно на своем стадионе. Однако - ее теперь все хорошо изучают, к ней непосредственно готовятся, ищут методы противодействия. Все чаще и чаще «Спартак» бьется о стену, допуская сзади просто неприличные для своего статуса ошибки.



Главное, как кажется со стороны - все же не непосредственный выбор тактики Каррерой, а отсутствие тактической гибкости и умения перестраиваться по ходу. Импровизация на высоком уровне доступна только Промесу, который не всесилен, хотя и является одним из лучших игроков нашего чемпионата. «Спартак» совсем перестал удивлять соперника (выход, например, Бакаева в Уфе скорее удивил его собственных болельщиков), и совершенно непонятно, где сейчас найти новые, не «замыленные» ходы. Для чего в команде Жано, Попов и Мельгарехо (177, 363 и 226 игровых минут соответственно) - возможно, не понимают даже они сами. А ведь это легионеры.

Стратегия

Сейчас Каррере (вместе или отдельно от Федуна) предстоит определиться с тем, куда идти дальше. Очевидно, что задачи на сезон нуждаются в корректировке - стать чемпионом, уступая «Зениту» 11 очков, «Спартак» вряд ли сможет. Не совсем понятно, на что можно рассчитывать в Лиге чемпионов. В этой ситуации очень важно вовремя скорректировать задачи и пути их решения, не надрывая эмоционально команду.

Травмы

Вчера неутешительный диагноз (разрыв крестообразной связки) был поставлен Георгию Тигиеву. Вряд ли этого защитника можно назвать ключевым игроком «Спартака», но это важный игрок обоймы. Подобная травма - третья в нынешнем сезоне для москвичей. Что и почему происходит на медицинском фронте - виднее сотрудникам соответствующих служб, но и более мелких повреждений у игроков хватает. Ясно, что нормальной подобная ситуация считаться не может, ее тоже следует изучать и разбирать. Тут уже вопросы не к тренеру, но в целом к эффективности клубных структур и их адекватности поставленным задачам.

Цифры

В этом сезоне «Спартак» 5 раз упустил преимущество в счете, и если против ЦСКА и отчасти «Локомотива» это объяснимо, то халатность в играх с «Динамо», «Марибором» и особенно «Тосно» - может иметь какие угодно объяснения, но не имеет оправданий. Если не брать в расчет матч с «Зенитом» - за 2 месяца «Спартак пропустил 11 мячей. 8 из них - в последние 10 минут игры. Подобная статистика ужасна, а если пытаться посмотреть на поле - то в игре против «Тосно» последние 10 минут у чемпиона творилось форменное безобразие. «Марибор», кстати, тоже мог не ограничиться одним забитым мячом. Если это кризис - который только в СМИ...