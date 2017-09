Такой чудо-гол вы еще не видели! Игрок был удивлен, как он смог забить (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

Как сказал форвард «Торонто» Назем Кадри, «в НХЛ проходит слишком много контрольных матчей». Это ты еще в КХЛ не был, мой друг. У нас предсезонка идет не две недели, а шесть недель. И ее мы измеряем не контрольными матчами, а контрольными турнирами.

Предсезонка – время молодых. И минувшей ночью мы увидели сразу несколько прекрасных голов.

Первый номер драфта новичков-2017 Нико Хишир подбил клюшку у игрока «Вашингтона», выскочил на вратаря и раскидал его финтами. Великолепный гол! Если швейцарец будет так играть и дальше, то поставит на уши всю лигу.

Патрика Лайне – что тут сказать? Классический Лайне. Забил с точки Овечкина, на которого он так хочет быть похож.

Остон Мэттьюз завершил отличную комбинацию «Торонто», но в целом его команда провалила эту контрольную игру.

Mike Hoffman misses his shot, throws his stick up in frustration, catches it, then scores the rebound to put Ottawa up 2-0 pic.twitter.com/cMjCEZo3fP