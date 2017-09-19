Такой чудо-гол вы еще не видели! Игрок был удивлен, как он смог забить (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

Как сказал форвард «Торонто» Назем Кадри, «в НХЛ проходит слишком много контрольных матчей». Это ты еще в КХЛ не был, мой друг. У нас предсезонка идет не две недели, а шесть недель. И ее мы измеряем не контрольными матчами, а контрольными турнирами.

Предсезонка – время молодых. И минувшей ночью мы увидели сразу несколько прекрасных голов.

Первый номер драфта новичков-2017 Нико Хишир подбил клюшку у игрока «Вашингтона», выскочил на вратаря и раскидал его финтами. Великолепный гол! Если швейцарец будет так играть и дальше, то поставит на уши всю лигу.

Патрика Лайне – что тут сказать? Классический Лайне. Забил с точки Овечкина, на которого он так хочет быть похож.

Остон Мэттьюз завершил отличную комбинацию «Торонто», но в целом его команда провалила эту контрольную игру.

Mike Hoffman misses his shot, throws his stick up in frustration, catches it, then scores the rebound to put Ottawa up 2-0 pic.twitter.com/cMjCEZo3fP — Jeff Veillette (@JeffVeillette) 18 сентября 2017 г.

А лучший гол дня – вот такой анекдот от Майка Хоффмана из «Оттавы». Он не забил в верном моменте, с досады подбросил клюшку в воздух, показав этим всю степень своего разочарования. Но тут шайба снова пришла к Хоффману, и он тут же к своему удивлению вогнал ее в сетку. Прекрасно!

2. КОНТРАКТ КОЙВУ

34-летний финский центрфорвард Микко Койву продлил контракт с «Миннесотой» на два года, за которые заработает $ 11 млн.

Я даже не обратил внимания, что Койву не подписан – так привык к тому, что он выступает за «Уайлд». Был выбран этим клубом на драфте-2001 под общим шестым номером. Провел всю карьеру НХЛ в одной команде, набрал 614 (179+435) очков 843 матчах. Классический пример правильной карьеры.

Срок и сумма – адекватные. Легенда «Миннесоты». Однажды свитер Койву поднимут под своды арены «Уайлд»… Ну а мы будем вспоминать младшего брата Саку Койву по тому голу в овертайме полуфинала на домашнем чемпионате мира в Москве. Помните, когда он подбил клюшку Александра Еременко, выскочившего далеко из ворот? Как писали в СМИ, «на 66-й минуте отличился молодой финский форвард Микко Койву». В итоге сборная России осталась только с бронзой.

3. КОНТРАКТ ЗАРИПОВА

Представьте, что вы – генеральный менеджер клуба НХЛ. И хотите потратить полтора миллиона долларов на опытного форварда. У вас есть три варианта:

- 40-летний Джером Игинла готов провести сезон за один миллион долларов (14+13=27 очков в 80 матчах прошлого чемпионата при полезности «-30»);

- 45-летний Яромир Ягр снизил на себя цену, согласившись играть за полтора миллиона плюс бонусы (16+30=46 очков в 82 матчах);

- 36-летний Данис Зарипов стоит на рынке НХЛ, наверное, не больше двух миллионов долларов (16+29=45 очков в 56 матчах, 15+7=22 очка в 18 матчах плей-офф, но это было в КХЛ).

Какого ветерана выберете вы? И почему?

Лично я бы взял Зарипова, потому что он моложе. Но он никогда не играл в НХЛ, и для генменеджеров – как кот в мешке. А с тем же Ягром все понятно. Подписывай его, выпускай в большинстве, зарабатывай на продаже свитеров…

Игинла и Ягр – прямые конкуренты Зарипова в борьбе за контракт в НХЛ. Об этом нужно помнить. Данис пока тренируется в Казани, не сделал себе американскую визу и ждет четкого предложения из Америки. Его арбитражный суд в Лозанне, как я слышал, перенесся с сентября на октябрь.

СТАТИСТИКА

Баффало – Каролина – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

30-летний форвард «ураганов» Дерек Райан сделал дубль и забил в овертайме. Из россиян играл Сергей Толчинский (0+0).

Рейнджерс – Айлендерс -1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Павел Бучневич и Николай Кулемин не набрали очки.

Нью-Джерси – Вашингтон – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Первый гол в предсезонных матчах забил первый номер драфта-2017 форвард Нико Хишир. Защитник Ярослав Дыбленко получил «+3» и схватил два малых штрафа.

Оттава – Торонто – 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Никита Сошников провел первый матч после тяжелого сотрясения мозга (0+0, -2). Один из голов «Торонто» забил Остон Мэттьюз.

Виннипег – Миннесота – 2:3 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Второй гол «Джетс» прекрасным щелчком забил Патрик Лайне.

Эдмонтон – Калгари – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка.

Калгари – Эдмонтон – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Вторые составы команд сыграли в Калгари. В обороне «Эдмонтона» выходил Зият Пайгин (0+0), получивший два малых штрафа.

Бостон – Монреаль – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)