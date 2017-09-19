«Также сливали Старкова…» Обзор гостевых
«Советский спорт подводит итоги 10-го тура, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Тур стартовал игрой в Туле, где местный «Арсенал» отчасти
неожиданно обыграл московское «Динамо» (1:0), все крепче оседающее в нижней
части турнирной таблицы.
«Арсенал»
Andrey010577: В
таблицу-то, как приятно смотреть. Всех с победой! Каждая последующая игра будет
держать в напряжении, как эта. Слишком равные команды подобрались в этом
сезоне. Молодцы игроки, не сломались, как в предыдущих играх, отдавая победы. Конечно,
Альварес лучший игрок матча. Он топ уровень. Главное, чтобы никто его не
перекупил у нас.
Sergey123: Друзья!
Когда это было-мы в вышке пока на 9-м месте?
Kosmos: Ох,
хорошо то как.. Хоть и валидольно штанги с перекладинами околачивали и те, и
другие. Еще одно подтверждение аксиомы, что если у музыкантов скрипачей,
трубачей, барабанщиков - есть дирижер, то будет музыка, а не какофония, или у
бригады строителей плиточников, штукатуров, каменщиков – есть прораб, то можно
построить что-то покруче дачного сортира.
«Динамо»
handr: Ехать на
базу.
LIS: Безобразнейшая
игра. Это - ФНЛ. Давайте, ребята, ваше место там. Так будет справедливо.
40%: Как же это
всё надоело!!! Пусть Муравьёв с Калитвинцевым расскажут про сложности с
составом и суперсостав «Арсенала».
ЦСКА без особых проблем на своем поле разобрался с «Ростовом»
– 2:0. Красно-синие планомерно движутся к заветной цели – попаданию в Лигу
чемпионов, а «Ростов» после бодрого старта потихоньку опускается в турнирной
таблице.
ЦСКА
ГрЫзли: Результатом
матча доволен. Спокойно задушили сиповок и взяли свои законные три очка. Проход
на стадион, как обычно у нас, за гранью - опять на входе к С на одну рамку один
стюард, и опять из людей с ограниченными возможностями. Не годится никуда 20-минутная
очередь (специально засекал), и главное – перед каждой в 10-ти метрах стоит
запускающий на обыск стюард и щелкает … большую часть времени - ну поставьте
его на обыск и вообще очередей не будет...
LiNk: Армейцы, с
победой! Опять на наступающей неделе будем свидетелями захватывающего покадрового
сериала под названием «пересёк/не пересёк мяч ленточку». Ну, я далеко от того
места сижу, так что высказать авторитетного личного мнения в этот раз не могу.
А вот мне показалось или нет, что сегодня наша фанка за СКА Ростов не заряжала
ни разу? Про половой акт, где сельпо выступает в качестве пассивного участника
этого захватывающего процесса - это да, это невозможно было не услышать. Но вот
про СКА... Надеюсь, просто мимо ушей проскочило, а не забыли. Сегодня
несогласованность завороток вообще резанула глаз. Когда трибуна А молчала в
память о Сергее Перхуне, а трибуна S этого как бы не поняла (или не утерпела?)
и начала шизить. Нехорошо как-то получилось...
Stitch: Украли у
Марио гол арбитры? Однозначно, да. А с другой стороны, нам ли жаловаться на
фортуну в предпоследнем матче. Пускай, на фарт, это пойдёт в зачёт следующего
матча. Там удача нам бы не помешала.
«Ростов»
MagikManPCM: Не Мусенька
бестолковый, а Кучук бестолковый... Багаж закончился вместе с Мевлей!!! Всё
расходимся!!!
Pitbull: В этом
сезоне наш единственный шанс – кубок. Самая короткая дорога в группу ЛЕ. Или
ЛЧ? Куда там? С чемпионатом все ясно. Как завещал великий дедушка Голубев, главное
- красивая игра. Как сегодня прям. Чтоб аж все передернули на эту красоту.
Вместе с Васей, чем он сейчас и занят, видимо. И еще. Повторюсь. Тому кто
продал Мевлю. Чтоб ты жил долго и не болел, скотина...
Last One: Ну что сказать? Претензий к команде у меня нет. Сыграли так, как смогли. Тем более противник значительно превосходит нас в классе. Пора перестать требовать от команды невозможного. Мы снова вернулись туда, где были до прихода КББ.
В Махачкале творится что-то необъяснимое. Команда разгромно
проигрывает в очередном матче. На этот раз орлов на их поле уничтожает «Краснодар»,
выходя на второе место в чемпионате – 5:1.
«Анжи»
ramgus: Уже к крупным поражениям начали привыкать... Жаль...
Не лучше ли сняться с чемпионата чем позориться так? Не за горами проигрыши в
10:0 с такой командой.
Abutalipoff: Одно «утешение», только в матчах с участием «Анжи»
можно увидеть шесть голов...
Strelok: Лучше пусть вылетают в ФНЛ, хоть так проигрывать и
нервы портить не будут болельщикам.
«СКА-Хабаровск» дома сумел выстоять против «Ахмата» – боевая
ничья 2:2. Для местного клуба – неплохой результат, но для Грозного – очередные
потерянные очки.
«СКА-Хабаровск»
Czochralski: Тем
не менее, это была лучшая игра СКА в нападении. Это важно.
Машин папа: А мне
понравилось. Наши все более и более уверенно смотрятся. Уже нет дрожи в
коленях. Уже проходят розыгрыши мяча под прессингом. И в атаке больше двух-трех
пасов получается. Раньше максимум два и потеря. Сейчас все больше смысла в
игре. Ну, и как придавили «Ахмат» в последние пять минут...
«Ахмат»
ramsanbarsov: На
памятник себе в Хабаровске голкипер СКА Довбня наиграл сегодня. Молодец!
Buvaysar:
Доигрались! Детские ошибки допускают, а значит не дорабатывают на тренировках.
Главный результат тура: «Спартак», выигрывая по ходу матча
со счетом 2:0 в большинстве, умудрился упустить победу в матче с новичками
премьер-лиги из «Тосно».
«Спартак»
нуль: Также
сливали Старкова. 3-0 после первого тайма необъяснимо, если не знать, что в
головах у футболистов, превратились в 3-3.
Sladkov: Каррера
открыто сказал в интервью, что спросить надо с игроков. Теперь, либо наш состав
по традиции завалит очередного тренера (опыт есть, персоналии тоже на месте),
либо согласится, что проигрыш их и сплотится, начнет работать на совесть. Во
второе верится с трудом. Просматривайте на кандидатуры тренеров, пацаны. На
всякий... Федун в финансовом проигрыше при обоих случаях. Каррере нужны будут
новые игроки при конфликте с текущим составом. Новому тренеру скорее всего тоже
( если конечно не найдется тот, кто готов работать с чем угодно.
Добрянка: Это так
смешно, что даже грустно...
Казанский «Рубин» в очередной раз расстраивает своих
болельщиков. Теперь клуб Курбана Бердыева проиграл «Уралу» со счетом 0:1, даже
еще и дома.
«Рубин»
Рамиль77: Рыжиков
браво!!! Один полумомент у соперника – один гол.Матч за матчем, как магнит всё
в ворота притягивает.
Ryn: Независимо
от качества игры и от итогового результата команда и ее тренер в полном объеме
получат свои еврики! Можно порадоваться за них, позавидовать им или
позлорадствовать, но им пофиг. Это баблоделание и никакого футбола!
Kruger: Все-таки
он не волшебник.
Еще один неожиданный результат тура – «Локомотив», который в
прошлом туре мог стать единоличным лидером, дома проигрывает «Амкару», который
только в 10м туре забил свой третий гол в сезоне, но уже как-то умудрился
набрать восемь очков. Фанаты настолько в шоке, что даже гостевая страница не
работает – серверы отключены.
«Амкар»
Zakamsk56: Ураааааа!
Наш автобус победил!
E-not: Результат
делает меня счастливым, но смотреть такой футбол полтора часа - это мучение
Antz: «Амкар» ещё
сохранил существенные шансы попасть в ЛЧ.
«Зенит» дома уверенно переиграл «Уфу» (3:0) и упрочил свое
лидерство после поражения «Локомотива». Не обошлось без небольшого судейского
скандала, но победа – по делу. Кокорин вновь забил.
«Зенит»
Voland: Забегали
и сразу игра пошла. Так бы и дальше. Игру Капленко можно было бы оценить лучше,
не выйди он на поле с полными штанами. Дзюба все такой же бестолковый. Зимой в
мясо.
Extreme: Дзюба
очень понравился своим старанием. Но выглядит он, как будто парни позвали
баскетболиста погонять с ними мячик. Вроде бы спортсмен, вроде бы понимает, но
играет в другой вид спорта.
Manc: Гей!
Только что сел и узнал счёт! Как пенальти, повеяло ли беспределом?! (надеюсь,
да).