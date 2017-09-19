«Также сливали Старкова…» Обзор гостевых

«Советский спорт подводит итоги 10-го тура, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Тур стартовал игрой в Туле, где местный «Арсенал» отчасти неожиданно обыграл московское «Динамо» (1:0), все крепче оседающее в нижней части турнирной таблицы.

«Арсенал»

Andrey010577: В таблицу-то, как приятно смотреть. Всех с победой! Каждая последующая игра будет держать в напряжении, как эта. Слишком равные команды подобрались в этом сезоне. Молодцы игроки, не сломались, как в предыдущих играх, отдавая победы. Конечно, Альварес лучший игрок матча. Он топ уровень. Главное, чтобы никто его не перекупил у нас.

Sergey123: Друзья! Когда это было-мы в вышке пока на 9-м месте?

Kosmos: Ох, хорошо то как.. Хоть и валидольно штанги с перекладинами околачивали и те, и другие. Еще одно подтверждение аксиомы, что если у музыкантов скрипачей, трубачей, барабанщиков - есть дирижер, то будет музыка, а не какофония, или у бригады строителей плиточников, штукатуров, каменщиков – есть прораб, то можно построить что-то покруче дачного сортира.

«Динамо»

handr: Ехать на базу.

LIS: Безобразнейшая игра. Это - ФНЛ. Давайте, ребята, ваше место там. Так будет справедливо.

40%: Как же это всё надоело!!! Пусть Муравьёв с Калитвинцевым расскажут про сложности с составом и суперсостав «Арсенала».

ЦСКА без особых проблем на своем поле разобрался с «Ростовом» – 2:0. Красно-синие планомерно движутся к заветной цели – попаданию в Лигу чемпионов, а «Ростов» после бодрого старта потихоньку опускается в турнирной таблице.

ЦСКА

ГрЫзли: Результатом матча доволен. Спокойно задушили сиповок и взяли свои законные три очка. Проход на стадион, как обычно у нас, за гранью - опять на входе к С на одну рамку один стюард, и опять из людей с ограниченными возможностями. Не годится никуда 20-минутная очередь (специально засекал), и главное – перед каждой в 10-ти метрах стоит запускающий на обыск стюард и щелкает … большую часть времени - ну поставьте его на обыск и вообще очередей не будет...

LiNk: Армейцы, с победой! Опять на наступающей неделе будем свидетелями захватывающего покадрового сериала под названием «пересёк/не пересёк мяч ленточку». Ну, я далеко от того места сижу, так что высказать авторитетного личного мнения в этот раз не могу. А вот мне показалось или нет, что сегодня наша фанка за СКА Ростов не заряжала ни разу? Про половой акт, где сельпо выступает в качестве пассивного участника этого захватывающего процесса - это да, это невозможно было не услышать. Но вот про СКА... Надеюсь, просто мимо ушей проскочило, а не забыли. Сегодня несогласованность завороток вообще резанула глаз. Когда трибуна А молчала в память о Сергее Перхуне, а трибуна S этого как бы не поняла (или не утерпела?) и начала шизить. Нехорошо как-то получилось...

Stitch: Украли у Марио гол арбитры? Однозначно, да. А с другой стороны, нам ли жаловаться на фортуну в предпоследнем матче. Пускай, на фарт, это пойдёт в зачёт следующего матча. Там удача нам бы не помешала.

«Ростов»

MagikManPCM: Не Мусенька бестолковый, а Кучук бестолковый... Багаж закончился вместе с Мевлей!!! Всё расходимся!!!

Pitbull: В этом сезоне наш единственный шанс – кубок. Самая короткая дорога в группу ЛЕ. Или ЛЧ? Куда там? С чемпионатом все ясно. Как завещал великий дедушка Голубев, главное - красивая игра. Как сегодня прям. Чтоб аж все передернули на эту красоту. Вместе с Васей, чем он сейчас и занят, видимо. И еще. Повторюсь. Тому кто продал Мевлю. Чтоб ты жил долго и не болел, скотина...

Last One: Ну что сказать? Претензий к команде у меня нет. Сыграли так, как смогли. Тем более противник значительно превосходит нас в классе. Пора перестать требовать от команды невозможного. Мы снова вернулись туда, где были до прихода КББ.

В Махачкале творится что-то необъяснимое. Команда разгромно проигрывает в очередном матче. На этот раз орлов на их поле уничтожает «Краснодар», выходя на второе место в чемпионате – 5:1.

«Анжи»

ramgus: Уже к крупным поражениям начали привыкать... Жаль... Не лучше ли сняться с чемпионата чем позориться так? Не за горами проигрыши в 10:0 с такой командой.

Abutalipoff: Одно «утешение», только в матчах с участием «Анжи» можно увидеть шесть голов...

Strelok: Лучше пусть вылетают в ФНЛ, хоть так проигрывать и нервы портить не будут болельщикам.

«СКА-Хабаровск» дома сумел выстоять против «Ахмата» – боевая ничья 2:2. Для местного клуба – неплохой результат, но для Грозного – очередные потерянные очки.

«СКА-Хабаровск»

Czochralski: Тем не менее, это была лучшая игра СКА в нападении. Это важно.

Машин папа: А мне понравилось. Наши все более и более уверенно смотрятся. Уже нет дрожи в коленях. Уже проходят розыгрыши мяча под прессингом. И в атаке больше двух-трех пасов получается. Раньше максимум два и потеря. Сейчас все больше смысла в игре. Ну, и как придавили «Ахмат» в последние пять минут...

«Ахмат»

ramsanbarsov: На памятник себе в Хабаровске голкипер СКА Довбня наиграл сегодня. Молодец!

Buvaysar: Доигрались! Детские ошибки допускают, а значит не дорабатывают на тренировках.

Главный результат тура: «Спартак», выигрывая по ходу матча со счетом 2:0 в большинстве, умудрился упустить победу в матче с новичками премьер-лиги из «Тосно».

«Спартак»

нуль: Также сливали Старкова. 3-0 после первого тайма необъяснимо, если не знать, что в головах у футболистов, превратились в 3-3.

Sladkov: Каррера открыто сказал в интервью, что спросить надо с игроков. Теперь, либо наш состав по традиции завалит очередного тренера (опыт есть, персоналии тоже на месте), либо согласится, что проигрыш их и сплотится, начнет работать на совесть. Во второе верится с трудом. Просматривайте на кандидатуры тренеров, пацаны. На всякий... Федун в финансовом проигрыше при обоих случаях. Каррере нужны будут новые игроки при конфликте с текущим составом. Новому тренеру скорее всего тоже ( если конечно не найдется тот, кто готов работать с чем угодно.

Добрянка: Это так смешно, что даже грустно...

Казанский «Рубин» в очередной раз расстраивает своих болельщиков. Теперь клуб Курбана Бердыева проиграл «Уралу» со счетом 0:1, даже еще и дома.

«Рубин»

Рамиль77: Рыжиков браво!!! Один полумомент у соперника – один гол.Матч за матчем, как магнит всё в ворота притягивает.

Ryn: Независимо от качества игры и от итогового результата команда и ее тренер в полном объеме получат свои еврики! Можно порадоваться за них, позавидовать им или позлорадствовать, но им пофиг. Это баблоделание и никакого футбола!

Kruger: Все-таки он не волшебник.

Еще один неожиданный результат тура – «Локомотив», который в прошлом туре мог стать единоличным лидером, дома проигрывает «Амкару», который только в 10м туре забил свой третий гол в сезоне, но уже как-то умудрился набрать восемь очков. Фанаты настолько в шоке, что даже гостевая страница не работает – серверы отключены.

«Амкар»

Zakamsk56: Ураааааа! Наш автобус победил!

E-not: Результат делает меня счастливым, но смотреть такой футбол полтора часа - это мучение

Antz: «Амкар» ещё сохранил существенные шансы попасть в ЛЧ.

«Зенит» дома уверенно переиграл «Уфу» (3:0) и упрочил свое лидерство после поражения «Локомотива». Не обошлось без небольшого судейского скандала, но победа – по делу. Кокорин вновь забил.

«Зенит»

Voland: Забегали и сразу игра пошла. Так бы и дальше. Игру Капленко можно было бы оценить лучше, не выйди он на поле с полными штанами. Дзюба все такой же бестолковый. Зимой в мясо.

Extreme: Дзюба очень понравился своим старанием. Но выглядит он, как будто парни позвали баскетболиста погонять с ними мячик. Вроде бы спортсмен, вроде бы понимает, но играет в другой вид спорта.

Manc: Гей! Только что сел и узнал счёт! Как пенальти, повеяло ли беспределом?! (надеюсь, да).

