«У «Сити» просто нет выхода». Эррера высказался о главном конкуренте «МЮ»

Андер Эррера празднует победу в Лиге Европы Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера назвал главного фаворита в чемпионате Англии, а также рассказал о планах своей команды.

Хавбек сборной Испании уверяет, что «Манчестер Сити» на данный момент является самым сильным клубом страны, но «горожане» столкнутся с серьезным давлением, а причиной тому послужит трансферная компания.

Напомним, этим летом команду Хосепа Гвардиолы пополнили полузащитник Бернарду Силва (за 50 млн евро), а также защитники Данило (30 млн евро), Бенжамен Менди (57 млн евро) и Кайл Уокер (51 млн евро). В сумме английский клуб раскошелился на 188 млн евро.

«Манчестер Сити» провел серьезную трансферную компанию. Думаю, именно они являются главными фаворитами в борьбе за титул. Конечно, мы тоже будем стараться. Но я думаю, что деньги, которые «Сити» потратил этим летом, сыграют свою роль.

Повторюсь, «Юнайтед» ставит себе цель выиграть АПЛ, но у наших соседей великолепная команда. Руководство вложило серьезные деньги, что не может пройти бесследно.

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Разумеется, тот, кто тратит большие деньги, больше остальных подвергается критике. Но то же самое касается и нас, поскольку «Юнайтед» – самый большой клуб Англии.

В прошлом сезоне мы выиграли три титула, а «Сити» остался ни с чем. Поэтому, они больше находятся под давлением.

Сейчас у «Манчестера» Хосепа Гвардиолы просто нет выхода. Они обязаны выиграть трофеи, чего не скажешь о нас. Конечно, наша история и статус не позволяют расслабиться. Фанаты всегда ждут ярких и красивых побед. Но мне это нравится», – заявил Эррера, чьи слова приводит Sky Sports.

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