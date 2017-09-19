Дмитрий Парфенов: Каррера? Никаких криков в раздевалке «Спартака» я не слышал
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в интервью «Советскому спорту» поделился лишь частью эмоций после сказочного воскресного камбэка.
ДЛЯ ДУХА – ТО, ЧТО НАДО
– Как вы себя чувствуете после игры со
«Спартаком»?
– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.
– Вы наверняка получили много поздравлений:
несмотря на ничейный результат, такая
игра сродни победе…
– Наверное, все-таки это ничья. Да, красиво получилось, в конце невероятно спасли матч. Однако, в остатке мы заработали одно очко из возможных трех. Это не густо, Но, учитывая ситуацию, в которой мы находились, для поднятия командного духа эта игра оказалась очень полезной.
– Вы зарекомендовали себя неплохим
мотиватором. Это проявилось в игре с
«Локомотивом» и вот теперь - со
«Спартаком». Интересно, что вы сказали
ребятам в перерыве?
– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: «Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты».
Конечно в перерыве состояние, было подавленное. Нам с такими клубами, как «Спартак», и в полном составе тяжело играть. А тут на одного игрока меньше и каждому было понятно, что выжать из этой ситуации что-либо будет сложно вдвойне. Может, мы и совершили чудо, как это подавалось в СМИ. Но я-то вижу, как ребята выкладываются на тренировках, и теперь мы все вместе понимаем, что это не зря.
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Я ОТДАЛ «СПАРТАКУ» МНОГО ЛЕТ И СИЛ
– Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по
делу?
– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Но случилось то, что случилось. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется). А как иначе? Всем потом пришлось на поле отдуваться за него. Теперь у Шахова не будет даже мысли сыграть плохо.
– Второй гол в ворота «Спартака» разве
был забит не из офсайда?
– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.
– Для вас игра против «Спартака» была
принципиальной?
– В определенной степени. Я отдал этому клубу много лет, здоровья, своего труда и выиграл с ним не один и не два трофея. Кстати, когда выступал за «Спартак» , были такие же приятные для меня и команды моменты, когда мы выигрывали вдесятером, уступая по ходу матча.
У МАССИМО ВСЕ НАЛАДИТСЯ
– Можете сказать, что Антон Заболотный
–ваш личный проект? Именно при вас он
заиграл на высоком уровне.
– Об этом лучше, наверное, у него спросить. Я вижу, что ребята растут и не только Антон. Но опять-таки, все это благодаря совместным усилиям и желанием с каждой игрой показывать результат лучше, чем в предыдущей.
– После матча вы слышали, чтобы Каррера
кричал на своих футболистов?
– Лично я ничего не слышал. Раздевалки на «Петровском» находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела. Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука - футбол..
– Вы внимательно следите за игрой
красно-белых в Лиге чемпионов?
– Они сыграли всего один матч, заработали одно очко в гостевой игре. В их группе все имеют равные шансы. Точно знаю, что «Спартак» почувствовал Лигу чемпионов, ощутил, что это совершенно другой уровень, нежели наш чемпионат, другой накал борьбы. И уверен, что ко второй игре команда Карреры подойдет с совершенно другим настроем.
– У вас есть объяснение, почему «Спартак»
плохо проводит концовки встреч?
– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа. Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.
– Ваша команда сыграла 10 туров. Насколько
скорректированы задачи на сезон?
– Двигаемся от игры к игре, и планов на ближайшие 5 туров у нас нет. Пока я сделал вывод: нам есть над чем работать в плане исполнительского мастерства. За прошедшую треть чемпионата ребята ощутили на себе, что такое премьер-лига и вошли в этот ритм. А самое главное, мы поняли, что можно играть со всеми и никого не бояться.
– Насколько команда готова к кубковой
игре после тяжелого матча со «Спартаком»?
– Вот та игра и покажет. Сейчас максимально восстанавливаем ребят. Хотя это не просто – играть через два дня на третий. Но мы и к этому привыкнем.