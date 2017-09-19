Андрей Пятницкий: «Спартак»? Проблема в Каррере

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий в интервью «Советскому спорту» высказал мнение о возможном конфликте Массимо Карреры со своими подопечными.

МАССИМО АБСОЛЮТНО НЕ УГАДЫВАЕТ С ЗАМЕНАМИ

– Что происходит со «Спартаком», на ваш взгляд?

– Я думаю, проблема в Каррере. Уже не первый раз я вижу тренерскую промашку. Я не знаю, почему команда не может играть по счету. Так было в Мариборе, так случилось и в матче с «Тосно», причем команда была в большинстве. Ты ведешь 2:0. Ну неужели нельзя подержать 10 минут мяч или сыграть вторым номером?

Еще отмечу, что Массимо абсолютно не угадывает с заменами и со временем, когда эти замены надо воспроизвести.

– Каррера – представитель итальянской школы. В Италии умеют играть на результат. Почему здесь у Карреры так не получается?

– Скорее всего, нехватка опыта. «Спартак» – первая команда, которую он возглавил в качестве главного тренера. Но это субъективно мое мнение. Про замены я уже говорил: они не те. Будь я тренером, я бы такие перестановки не делал. С тем же «Локомотивом» можно было сделать нужные замены и добиться результата. Однако ни того ни другого Каррера не сделал.

– Согласитесь, что состав у «Спартака» хороший, и есть большой выбор игроков…

– Я думаю, что «Спартак» лучше всех укомплектован.

– Лучше, чем «Зенит»?

– В плане атакующих игроков красно-белые на голову выше. У «Спартака» лучшая атака в лиге.

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НИКТО ИЗ «СПАРТАКА» НЕ ХОЧЕТ «СЛИВАТЬ» ТРЕНЕРА

– Вы упомянули о Лиге чемпионов. Почему не удалось обыграть «Марибор»?

– Волнение, долгое отсутствие команды на турнире такого высокого уровня – все это дает о себе знать. Несмотря на то, что игроки все опытные, играют за свои сборные. И тут опять всплывает кандидатура Карреры и его тренерские промашки.

– Вы верите в то, что существует конфликт между игроками и тренером?

– Не думаю. Смысл самим футболистам доводить игру до победного, забить два мяча, а потом вдруг сдать? Так тренера не сливают. Если бы речь шла о недопонимании между игроками и тренерским штабом, то футболисты просто отказывались бы играть, ссылаясь на травму, например. Но мы видим, что команда играет здорово 80 минут и совершенно безобразно – оставшиеся 10, плюс дополнительное время.

КАРРЕРЕ НАДО ПО-МУЖСКИ ПОГОВОРИТЬ С ИГРОКАМИ

– Появилась информация, что Каррера накричал в раздевалке после игры на своих игроков. Если это правда, значит трещина между игроками и главным тренером есть?

– Я не нахожусь в команде, мне сложно такое комментировать. Но я считаю, что, если бы игроки хотели «слить» тренера, они бы не стали себя подставлять. Как я уже сказал, они бы просто отбывали номер.

– В вашей игровой практике были случаи, когда игроки хотели избавиться от тренера?

– Подобное практикуется в командах. Но я думаю, в топ-клубах футболисты делают это по-другому. Потому что у каждого игрока свой имидж. Если тебя не устраивает тренер, ты идешь к руководству и говоришь об этом, или группа игроков может собраться и высказать все непосредственно руководству. Тогда в верхах принимают решение: либо оставляют тренера и как-то решают вопрос с недовольными игроками, либо руководство подыскивает для команды другого специалиста.

«В чем его вина?». Мостовой – о проблемах «Спартака» и поведении Карреры

Я сам лично в подобных вопросах не участвовал, потому что для меня, всегда был важен мой личный имидж, тренеры уходят и приходят, а за футболистом может потянуться шлейф «заговорщика». И если я плохо играю, чтобы якобы «слить» тренера, то я делаю хуже себе в первую очередь.

– Вы ведь тогда не подписали то самое «письмо 14-ти» в 1994 году?

– Я не участвовал в этом. Да я и не рассматривался для этого. У меня были проблемы с гражданством, я менял документы. В любом случае я бы не стал в этом участвовать.

– Возвращаясь к «Спартаку». Какой выход из ситуации вы видите?

– Каррере надо поговорить по-мужски с командой. Не кричать и спрашивать: «Хотите, чтоб я ушел?», а просто сесть и поговорить с ребятами с глазу на глаз, попытаться выяснить, в чем причины, почему команда проваливает концовку.

Другого выхода из этой ситуации я не вижу. Или, может быть, Каррере надо начать с себя. Может, в нем все-таки дело. Я склоняюсь ко второму варианту. Я видел его замены в игре с ЦСКА, с «Локомотивом» – все эти поражения сугубо тренерские.

– Как оцените шансы «Спартака» в предстоящих играл Лиги чемпионов?

– Мне кажется, шансы есть. На мой взгляд, для нынешнего «Спартака» чем сложнее соперник, тем лучше. Команда по-другому настраивается, когда против них играет сильный клуб. Вспомните игру за суперкубок с «Локомотивом», с ними же в первенстве первый тайм играли отлично. С ЦСКА матч был неплохой. Когда против «Спартака» играет сложный соперник, они собираются и настраиваются по-другому.