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Черная кошка в темной комнате, или Что разрушило семью в «Спартаке»

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Фото: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев сомневается в том, что большой спартаковский разговор в Тарасовке выведет команду из кризиса.

«Спартак» провел вече в Тарасовке с целью спасти свои семейные ценности. О чем с энтузиазмом сообщил Массимо Каррера. По семейным ценностям он в нынешнем «Спартаке», надо полагать, главный дока. Ибо любой итальянец вам скажет: семья – это самое важное, это святое.

И до и после разговора из спартаковского лагеря доносилось сплошь духоподъемное: нужно объединиться и сплотиться в эту тяжкую пору. Немного, правда, напрягало, что до семейного собрания Леонид Федун не удосужился поинтересоваться у Карреры, почему команда раздает в концовках матчей очки направо и налево. А главный тренер, в свою очередь, не успел поинтересоваться причинами оного у игроков. Но на собрании ва Тарасовке, наверное, о чем хотели спросить – спросили и что могли – ответили.

Вот только боюсь, что толку от разговора по душам, пусть даже жесткого и откровенного, не будет никакого. Потому что любая проблема или ворох проблем произрастает из определенного корня. Но исходя из сугубо эмоциональных реплик участников разговора, я как-то не уверен, что этот самый корень удалось нащупать, ухватить и вырвать.

Чем заболел «Спартак»? Где его лечащий врач? Или кризис придумали журналисты?

Достаточно даже скользящего взгляда на поступь «Спартака» в этом сезоне, чтобы наткнуться на вывод, противоречащий популярному умозаключению о разладе в красно-белой семье. Если такой разлад в самом деле существует, то проявляется он весьма переменчиво! Вот смотрите – и судите сами. В двенадцати первых таймах (десять в чемпионате плюс за Суперкубок и лигочемпионский) пропущено всего два мяча, оба от «Зенита». Да это же абсолютно приемлемый показатель, близкий к чемпионскому эталону! И как это понимать? В первых таймах команда являет собой единую сплоченную семью – а после перерыва с пугающей регулярностью по ней, семье, проходит некая трещина и начинается раздрай?

Смотрим дальше. Из поступи «Спартака», страдающей хронической хромотой, легко можно выделить три матча, проведенных более-менее качественно с начала и до конца: победа в Суперкубке над «Локомотивом» и домашние выигрыши у «Краснодара» и «Рубина». Получается, здесь тоже на поле была прежняя красно-белая семья. Что общего у этих трех игр? К каждой команда имела возможность планомерно и основательно подготовиться, не отягощаемая плотностью календаря и прочими сбивающими факторами ( например, резонансно конфузным поражением от ЦСКА, предшествовавшим игре с «Локо»).

Помилуйте, господа! Разве так бывает – то семья есть, а то и след ее простыл?

А травматизм, что, тоже накрыл команду по причине распада прежних семейных ценностей? Что, мышцы и связки не выдерживают в тот момент, когда на игрока накатывает горькое воспоминание о том, как нехорошо в клубе обошлись с клубным водителем и доктором? Эх, мол, пропадай мое здоровье, чего его беречь-то, коли в семье нелады… Так, что ли?

Факты категорично указывают: корень бед в ином. Каррера недорассчитал тренировочный процесс применительно к уготованному календарю или выстроил его некорректно. А значит, выбраться из кризиса можно лишь одним способом: включать на каких-то игровых отрезках энергосберегающий режим, пользоваться тактической вариативностью и темповой аритмией. Вот только сомневаюсь, что эти гроссмейстерские приемы есть на вооружении у тренера Карреры.

Сомневаюсь и в том, что на эмоциональном вече вТарасовке разговор дошел до сути. Скорее там пытались обнаружить и изловить черную кошку в темной комнате.

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