Легкоатлет Николай Иванов убит в Москве

Николай Иванов (фото группы «Легкая атлетика» во ВКонтакте)

В ночь 15 сентября в Москве случилась ужасная трагедия. Российский ходок Николай Иванов был убит неизвестным мужчиной.

Легкоатлет прогуливался с друзьями на юго-востоке Москвы, когда услышал крики девушки о помощи. Поспешивший на помощь Николай Иванов получил ножевое ранение и был отправлен в больницу. Несмотря на старания медиков, жизнь 23-летнему спортсмену спасти не удалось.

Как рассказал тренер Иванова Сергей Осипов, «тот парень снизу доверху распорол ему живот». По факту убийства на улице на улице Генерала Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Главными достижениями непродолжительной спортивной карьеры Иванова стали девятое место на пятикилометровой дистанции на чемпионате Москвы по спортивной ходьбе и многоборьям, а также 12-е место на чемпионате России на 50 километрах. На зимнем чемпионате России в Сочи в этом году Николай получил травму и не смог дойти до финиша.

Это далеко не первый случай гибели спортсменов в драке в этом году.

Ранее в марте в городе Кумертау (Башкирия) был убит спортсмен Владислав Строин. Пауэрлифтер был победителем чемпионата города и занимал призовые места на турнирах Приволжского федерального округа. Строин провел три дня в коме после драки в местном караоке-клубе «Соло», где на спортсмена и его друга напала группа агрессивно настроенных посетителей. Владислав получил серьезные травмы головы, приведшие к коме, а затем и кончине.

В том же месяце в Казахстане погиб чемпион мира среди молодежи по пауэрлифтингу Евгений Галузинский. В результате уличной драки в городе Кокшетау спортсмену нанесли несколько ножевых ранений. Галузинский был доставлен в больницу, но скончался, не приходя в сознание. В 2009-м году Евгением были установлены сразу четыре мировых рекорда в Бразилии.

В июле на озере Байкал был убит двукратный чемпион Европы по вольной стрельбе среди юниоров Юрий Власко. Массовая драка произошла недалеко от села Горячинска. В ходе конфликта спортсмен получил ножевое ранение в шею, не совместимое с жизнью.

В Хабаровске 20 августа погиб пауэрлифтер Андрей Драчев. Инцидент произошел возле кафе. Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. После завершения профессиональной карьеры начал заниматься бодибилдингом. В ходе конфликта с бойцов ММА Драчев получил серьезную травму, а позднее скончался.