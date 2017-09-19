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«Локомотив» проиграл «Амкару». Команда Семина в кризисе?

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин
Юрий СеминФото: ФК «Локомотив»

Корреспондент «Советского спорта» – о проблемах железнодорожников.

«Локомотив» снова проиграл дома команде из нижней части турнирной таблицы. Чуть больше месяца назад красно-зеленые в похожем стиле уступили почти беспросветному на тот момент «Тосно». Тогда железнодорожники получили очень глупый гол после рикошета от Кверквелии, а потом потеряли голову и полчаса бездумно грузили верхом в направлении Фарфана, которого без труда перемололи Шахов с Дугаличем.

Игра с «Амкаром» имела другой сценарий, но итог и общий смыл совершенно идентичный – имея тотальное преимущество по времени, проведенному в атаке, железнодорожники бестолково отбегали на ноль, не разыграв почти ни одной стоящей комбинации. Впрочем, ничего нового.

ТОЛЬКО «ЛОКО», ТОЛЬКО КОНТРАТАКИ

Все дело в том, что «Локомотив» - команда, собранная и заточенная под быстрые контратаки или атаки с ходу. За последние десять лет ни один тренер не смог научить железнодорожников качественно действовать в позиционном нападении. Красно-зеленым всегда нужны ошибки соперника и пространство на чужой половине – в таких условиях «Локомотив» катит. В противном случае, мы наблюдаем то, что видели вчера в Черкизове.

И это не первая подобная игра красно-зеленых в этом сезоне. Точно такие же мучения команда Юрия Семина испытывала в матчах против тульского «Арсенала», «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Рубина». Только там выручали стандарты, успешные индивидуальные действия отдельных футболистов и просто ошибки соперника.

А так, даже в матче против «Спартака», играя в большинстве, «Локомотив» умудрился забить три гола из четырех, используя быстрые атаки сходу после потерь красно-белых на чужой половине поля. Победу над ЦСКА вообще следует поместить в музей эталонных действий железнодорожников: пожестче сзади и немножко везения, а впереди - стандарт и две контратаки.

Но стоит сопернику отдать мяч «Локомотиву» и заставить команду Семина самостоятельно продюсировать атакующие действия, как тут же возникают неиллюзорные проблемы. В какой бы схеме железнодорожники не играли, мы видим примерно одно и то же: медленные смены флангов, топтание у линии штрафной, бездумные и некачественные навесы, бесперспективные дальние удары.

ТРЕНИРУЙ-НЕ ТРЕНИРУЙ, ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ…

И что, во всем виноват тренерский штаб? Не совсем так. В конце концов, не при Семине у «Локомотива» появились проблемы с позиционным нападением. То же самое мы видели и при Черевченко, и при Божовиче, и при Кучуке. Можно отматывать историю еще дальше и обнаружить, что последний раз качественно деконструировать оборону соперников, сидящих в десять человек за линией мяча, «Локомотив» умел чуть ли не во времена Анатолия Бышовца.

С тех пор российский футбол изменился, в частности, многие команды научились играть в пять защитников, что гораздо проще, чем выстроить качественное позиционное нападение. Да, в некоторых случаях это можно назвать антифутболом, который заставляет яростно скрежетать зубами, но ничего не поделаешь, все хотят как-то выживать и решать свои задачи.

А вот железнодорожники могут сколько угодно тренировать позиционное нападение, но предпосылок к тому, что скоро они в этом преуспеют, пока не видно. Причин сразу несколько.

Во-первых, в части полузащиты, отвечающей за креатив, а сюда стоит включить Фернандеша, обоих Миранчуков, иногда и Фарфана с Игнатьевым, преобладают игроки, которые движению мяча предпочитают движение с мячом. «Локомотив» очень редко использует быстрые обыгрыши в одно-два касания, которые способствуют продвижению к штрафной соперника.

Но когда железнодорожники начинают действовать в подобном стиле, им удается вскрывать плотную оборону соперника. Так было, например, в матче с «Анжи», когда на подступах к штрафной Тарасов быстро отыграл мяч в одно касание на Миранчука, тот покатил направо Игнатьеву и оттуда уже пошла передача на подключившегося по центру Фернандеша. К сожалению, это происходит лишь эпизодически.

Во-вторых, порой «Локомотив» слишком сильно надеется на конкретного исполнителя. Максимально ярко это проявлялось как раз в провальных матчах против «Тосно» и «Амкара». Железнодорожники регулярно доводили мяч до Фернандеша и просто выключались из игры, наблюдая за тем, как португалец пытается накрутить двоих-троих соперников.

Иногда ему это удавалось, но развитию атаки не способствовало, потому что партнеры не двигались. Фернандеш в таких случаях чаще всего отдавал поперечную передачу или делал длинный перевод на другой фланг и за то время, пока мяч находился в воздухе, соперник успевал восстановить позиции.

Юрий Палыч, ну если вы хотите использовать изоляции под Фернандеша, то напомните его партнерам, что надо двигаться, уводить своих игроков, освобождать зоны и пространство под игру один в один. Да, это сложная рывковая работа, от которой можно задохнуться, но, стоя, из позиционного нападения ничего не выжмешь. Даже дальний удар конкретного человека должна подготовить вся команда.

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Семин все прекрасно знает и видит, но игровой менталитет тех же Миранчуков не позволяет им сохранять объем движения и постоянно находиться в игре. Отдали мяч старшему и пусть разбирается – вот так это выглядит со стороны. Безусловно, Антон и Алексей периодически берут на себя игру, иногда из этого получаются голы вроде того, что был забил «Уралу», но чаще всего кто-то из них передерживает мяч или ошибается в передачах, особенно в матчах, где соперник действует жестко и плотно.

Проблема роста – не более того. Алексей постепенно прибавляет и действует под давлением все лучше, а Антон - только в начале пути, не стоит забывать, что парень дебютировал в РФПЛ лишь в конце прошлого сезона.

Ну и в-третьих, у Семина в распоряжении по-прежнему нет форварда, умеющего грамотно работать на открываниях. Аренда Эдера не решила практически ничего. Пока он будет адаптироваться в команде, поправится Ари и позиционная атака железнодорожников будет выглядеть бодрее. Бразилец умеет стягивать на себя защитников, играть на рывках, может открыться за спину и обыграться в касание.

Эдер же выглядит неплохо лишь эпизодически и похоже, что это его стиль. Он не умеет создавать моменты для партнеров и практически бесполезен в фазе конструирования атак. Португалец заточен на завершение, но толку от этого, если завершать нечего? Остается рассчитывать на взаимопонимание Эдера и Фернандеша, за счет которого они смогут создавать моменты. Но пока, как мы видим, в плотных играх делать это у них не получается.

Кризисом назвать это сложно. Есть конкретная проблема, которую полностью решить, скорее всего, не удастся. Поэтому в матчах против аутсайдеров железнодорожникам предстоит надеяться на стандарты и ошибки соперника. И я очень сомневаюсь, что с этим смогут что-то сделать немецкие специалисты, которых в «Локомотиве» так ждут некоторые люди.

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