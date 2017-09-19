Украина все же покажет чемпионат мира-2018?

До недавнего времени представители украинского телевидения заявляли о нежелании освещать чемпионат мира в России. Теперь, похоже, телезрители в Украине все же смогут увидеть главный футбольный праздник на своих экранах.

Еще в мае нынешнего года глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания планировал всеми силами противостоять показу чемпионата мира-2018 в Украине. Руководитель НОТУ даже ценой собственной должности был готов отказаться от трансляций. «Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой скажу: «Мы этого показывать не будем», – заявил Аласания. Стоит напомнить, что на тот момент он занимал свой пост лишь месяц.

Несмотря ни на что ФИФА все же права на трансляции НОТУ предоставила, а компания приобрела их примерно за 6 миллионов долларов. По замыслу Зураба Аласании, НОТУ должна была даже понести значительные убытки, чтобы не показывать «картинку из Москвы, напичканную пропагандой».

Кабинет министров Украины в свою очередь подготовил проект бюджета страны на следующий год, в котором черным по белому прописано получение прибыли в размере 200 миллионов гривен от телекомпании. Выгода будет получена путем продажи лицензии на трансляции чемпионата мира в России, которая принадлежит НОТУ. По текущему курсу планируемая выручка составит примерно 7,6 миллионов долларов долларов.

У Национальной общественной телекомпании Украины существуют проблемы и с трансляцией зимних Олимпийских игр в Южной Корее. По информации все того же Аласании, у НОТА не хватает финансирования, а отправка специальных корреспондентов еще больших инвестиций.

Так покажут в Украине Кубок мира или нет? Скорее всего да. Но сделает это не общественное телевидение. Впрочем, во время чемпионата мира-2014 года матчи можно было увидеть не только на «Первом», но и на целом ряде других каналов. Скорее всего на этот раз украинцам придется нажимать на другие кнопки пульта, чтобы увидеть свою сборную в России.

Но для того, чтобы отправиться на чемпионат украинской команде еще нужно попотеть. Сейчас подопечные Андрея Шевченко занимают лишь четвертое место в своей отборочной группе. Чтобы иметь шансы на попадание в финальную часть им необходимо обыгрывать сборные Косово и Хорватии. С последними украинцы сыграют 9 октября в Киеве. Наивысшим достижением сборной Украины является четвертьфинал чемпионата мира-2006 в Германии. Тогда команда Олега Блохина уступила итальянцам 0:3. На последние два чемпионата мира украинцы квалифицироваться не смогли.

Учитывая этот факт, в слова Зураба Аласании о том, что многие желают провала своей национальной сборной в отборочной группе, верится с трудом. Болельщики заполняют стадионы и ждут подвига от подопечных Андрея Шевченко. Смогут ли украинцы увидеть своих футболистов на российских полях по телевизору или будут смотреть турнир без своих земляков, зависит только от национальной сборной. Ведь с трансляциями, похоже, кое-как разобрались.