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Борис Майоров: Сокращать КХЛ сейчас – резать по живому! Раньше надо было думать

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров (в центре)
Борис Майоров (в центре)Фото: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об очередном сокращении КХЛ по окончании этого сезона.

Напомним, что нынешним летом из состава КХЛ уже вышли новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак». Но останавливаться на этом лига не намерена.

На недавнем Совете директоров КХЛ руководители лиги еще раз подтвердили – по окончании сезона элитный дивизион покинут три клуба. Для того, чтобы определить, кто конкретно попадет под сокращение, будет составлен соответствующий рейтинг, где будет учитываться не только спортивные результаты, но и посещаемость домашних матчей, и комфортабельность дворца, наличие в нем современных технологий.

Казнь назначена. И кто на эшафоте? Называем три клуба, которые покинут КХЛ

– Кто из клубов КХЛ, на ваш взгляд, сейчас главный кандидат на вылет из элиты?
– Я бы не стал торопиться называть конкретные команды, – отвечает Борис Майоров. – Просто, из уважения к ним. Ведь пока все они выступают в КХЛ. И многие из них как раз сейчас предпринимают меры, чтобы закрыть различные спортивные и организационные бреши, к которым лига по окончании сезона может придраться.

Надо понимать, что процесс исключения клубов из КХЛ весьма болезненный. Надо было раньше, когда мы радостно принимали новые команды в лигу, думать о том, что игроков высокого уровня у нас на такое количество топ-команд попросту не хватит. И что мы чересчур спешим – вовлекаем в элитную орбиту клубы из регионов, где хоккея вообще никогда не было.

Сейчас придется резать по живому. А это всегда больно. И для тех, кто режет, и для тех, кого режут.

– Тогда, возможно, стоит постепенно сокращать лигу именно по спортивному принципу. Но при этом давать клубам шанс вернуться в КХЛ после победы в чемпионате ВХЛ.
– Увы, о спортивном принципе у себя в лиге мы все чаще забываем. Особенно это ощущается при составлении календаря. И это плохо. А между тем, все решения в КХЛ должны делаться в интересах клубов, болельщиков, сборных команд и всего нашего хоккея, я имею в виду рост мастерства хоккеистов. Вот четыре момента, на которые лига всегда должна опираться при вынесении любых своих решений.

– Может, стоит начать сокращение с зарубежных команд?
– Действительно, «Слована» или рижского «Динамо» неважнецкие результаты показывают в последнее время. Да и про их финансовые трудности слышать приходилось. Но это уже не ко мне вопрос. С нюансами, по которым клубы сейчас будут убирать или наоборот оставлять в КХЛ я не знаком. Пусть лига сама решит – кто в ее составе лишний.

– Ну а если вдруг окажется, что в ВХЛ отправят «Спартак»?
– Вот в этом случае я, конечно, буду возмущен и ошарашен. Наверное, и болельщики любой другой команды, которую решат отчислить из КХЛ, почувствуют тоже самое.

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