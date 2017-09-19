Борис Майоров: Сокращать КХЛ сейчас – резать по живому! Раньше надо было думать
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об очередном сокращении КХЛ по окончании этого сезона.
Напомним, что нынешним летом из состава КХЛ уже вышли новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак». Но останавливаться на этом лига не намерена.
На недавнем Совете директоров КХЛ руководители лиги еще раз подтвердили – по окончании сезона элитный дивизион покинут три клуба. Для того, чтобы определить, кто конкретно попадет под сокращение, будет составлен соответствующий рейтинг, где будет учитываться не только спортивные результаты, но и посещаемость домашних матчей, и комфортабельность дворца, наличие в нем современных технологий.
Казнь назначена. И кто на эшафоте? Называем три клуба, которые покинут КХЛ
– Кто из клубов КХЛ, на ваш взгляд, сейчас главный кандидат на вылет из элиты?
– Я бы не стал торопиться называть конкретные команды, – отвечает Борис Майоров. – Просто, из уважения к ним. Ведь пока все они выступают в КХЛ. И многие из них как раз сейчас предпринимают меры, чтобы закрыть различные спортивные и организационные бреши, к которым лига по окончании сезона может придраться.
Надо понимать, что процесс исключения клубов из КХЛ весьма болезненный. Надо было раньше, когда мы радостно принимали новые команды в лигу, думать о том, что игроков высокого уровня у нас на такое количество топ-команд попросту не хватит. И что мы чересчур спешим – вовлекаем в элитную орбиту клубы из регионов, где хоккея вообще никогда не было.
Сейчас придется резать по живому. А это всегда больно. И для тех, кто режет, и для тех, кого режут.
– Тогда, возможно, стоит постепенно сокращать лигу именно по спортивному принципу. Но при этом давать клубам шанс вернуться в КХЛ после победы в чемпионате ВХЛ.
– Увы, о спортивном принципе у себя в лиге мы все чаще забываем. Особенно это ощущается при составлении календаря. И это плохо. А между тем, все решения в КХЛ должны делаться в интересах клубов, болельщиков, сборных команд и всего нашего хоккея, я имею в виду рост мастерства хоккеистов. Вот четыре момента, на которые лига всегда должна опираться при вынесении любых своих решений.
– Может, стоит начать сокращение с зарубежных команд?
– Действительно, «Слована» или рижского «Динамо» неважнецкие результаты показывают в последнее время. Да и про их финансовые трудности слышать приходилось. Но это уже не ко мне вопрос. С нюансами, по которым клубы сейчас будут убирать или наоборот оставлять в КХЛ я не знаком. Пусть лига сама решит – кто в ее составе лишний.
– Ну а если вдруг окажется, что в ВХЛ отправят «Спартак»?
– Вот в этом случае я, конечно, буду возмущен и ошарашен. Наверное, и болельщики любой другой команды, которую решат отчислить из КХЛ, почувствуют тоже самое.