«Мельгарехо за 5 миллионов - это смех!» - агент Селюк о трансферах «Спартака»

Арас Озбилис (на переднем плане) был лидером «Кубани», но в «Спартаке» не заиграл. Фото: ТАСС

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита» и «Спартака», в очередной раз похвалил своего клиента Ласина Траоре и сказал, что Артем Дзюба себя еще покажет.

«МНЕ НЕ ВЕРЯТ И БЕРУТ ВСЯКИХ ЭДЕРОВ»

– В футболе трансферный бум – сначала Китай, потом «ПСЖ»!

– Это мыльный пузырь. То же самое в свое время было с акциями. Люди покупали акции разных компаний, они дорожали, люди зарабатывали большие деньги. Потом все лопнуло. В футболе примерно та же история. В Англии, Испании, Франции слишком много денег.

– Неймар и Мбаппе стоят заплаченных за них миллионов?

– Я бы не приобрел их за озвученные суммы. Но «ПСЖ» – представитель богатой страны. Катару ничего не стоит дать такие деньги. Кстати, когда «ПСЖ» подписывал Неймара, я был в Париже. Так очередь за его футболками занимали с вечера и стояли всю ночь! У Неймара 40 миллионов подписчиков в соцсетях. Если хотя бы два миллиона из них купят майки, трансфер окупится. Добавьте сюда рекламные кампании, и в итоге затраты превратятся в инвестиции.

– На вас выходили российские клубы в это трансферное окно?

– Российские клубы, к сожалению, не обращаются к агентам. Каждый работает по знакомой схеме. Помните Леонардо, который играл в «Анжи»? Я его предлагал как свободного агента, ни один российский клуб не заинтересовался. А «Партизан» подписал его на год, он забил 28 мячей, играя левым полузащитником. По истечении контракта клуб продал его за 4 миллиона евро. Вот вам и прибыль!

Я предлагал его «Краснодару», но там платят деньги за Вандерсона. Не так давно я предлагал этого Вандерсона всем российским клубам, причем с зарплатой в 10 тысяч евро в месяц. Никто не взял. Нет проблем, я отдал его в «Хетафе». Бесплатно, хочу заметить. Он играл там с зарплатой в 3 тысячи. А сейчас «Краснодар» платит ему миллионы. Предлагаю качественных футболистов за копейки, говорю, что через год они прибавят и вы заработаете денег. Нет, все хотят тупо украсть.

– Самый яркий пример?

– «Кубань»! Был же нормальный клуб. Я привел Озбилиза за миллион, продали за девять. Привел Ласина Траоре за четыре, продали за семнадцать. Привел Каборе за 500 тысяч, продали за пять миллионов. Причем все это за год. Но дальше решили действовать сами. И где сейчас «Кубань»?

В России много проблемных клубов без денег. То жалуются, то у президента помощи просят. Предлагаю – давайте я укомплектую клуб на минимальных условиях, просто сделайте, чтобы футболист не «бомжевал». Увидите – все изменится. Не верят, не соглашаются.

Абдула Гафар, восемнадцатилетний парень, недавно забил «Спартаку-2». Играет в сборной Буркино-Фасо, которая в рейтинге ФИФА намного выше России! Говорю: «Берите, он играет, забивает». Нет, у нас приглашают какого-то Эдера в «Локомотив», берут Дриусси за 15 миллионов евро. Ну, Дриусси еще ладно, молодой, быстренький, но – 15 миллионов!

«ДЗЮБА ОТБЕРЕТ МЕСТО У ДРИУССИ»

– Кто из отечественных футболистов пригодился бы европейским топ-клубам или хотя бы крепким середнякам?

– В России много талантливых ребят вроде Жамалетдинова. В отсутствие лимита клубы так сильно за них не держались бы. Вот и представьте, что Жамалетдинов уезжает в Англию, а на его место приходит другой. Получается, у нас два талантливых парня на виду: один в Англии, другой – в ЦСКА. Это же хорошо для сборной! А что мы имеем? Пока они молодые, грызут землю, потом им дают огромные зарплаты из-за паспорта, и они уже ходят пешком по полю. Где искать мотивацию, если получаешь бешеные деньги?

– Неужели, получив в России хороший контракт, ребятам не хочется попасть в топ-чемпионаты?

– Это психология. И не все решает сам игрок. Людям из окружения выгодно, чтобы он остался – в России из-за паспорта можно заработать больше. Возьмем того же Яя Туре, он в 19 лет играл в Украине, в донецком «Металлурге». И ничего страшного, пошел дальше и добился сами знаете каких высот. Все дело в менталитете.

– Почему вы почти не занимаетесь россиянами?

– Вопрос цены и качества. Не могу понять, откуда берутся такие зарплаты. В России безденежная «Томь» платит больше, чем денежные европейские клубы.

Артем Дзюба (№22) , по мнению Селюка, скоро отвоюет место в основе «Зенита». Фото: ФК «Зенит»

– Оцените трансферную политику «Зенита». Что думаете о работе Константина Сарсании?

– Работу Сарсании пусть оценивает Фурсенко. Мне нравится Далер Кузяев. Видно, что мотивирован, самоотдача зашкаливает. Два лучших трансфера «Зенита» в это окно – Кузяев и, с точки зрения игры, но не соотношения «цена-качество», Паредес. За него прилично переплатили. Большую роль в трансферной политике «Зенита» играет Манчини. Многие футболисты, в первую очередь, аргентинцы, пришли по его приглашению.

Сарсания – хороший специалист, нет вопросов. Но ты хотя бы не сразу приводи своего футболиста! Речь о Панюкове, которого убрали из вторых лиг Франции и Португалии. У каждого своя моральная составляющая.

А приобретения питерцев – безусловно, хорошие, но не соответствующие критерию «цена-качество». Мы это видим по выступлению в Лиге Европы, где были проблемы. О чем говорить, если проигрывают «Бней Йегуде» и «Утрехту»? Хотя в России они станут чемпионами в любом случае. Фурсенко заявляет, что цель – выиграть Лигу Европы. Я уверен, что не выиграют. От Дриусси, кстати, один плюс: появилась конкуренция. Посмотрите, как ожил и задвигался Кокорин!

– А Дзюба?

– Артем абсолютно не лишний в «Зените». Он себя еще покажет! Может стать полезнее Дриусси, ведь Дзюба игрок другой комплекции и стиля. Артем в пять раз лучше Эдера. Уверен, Дзюба сам не захотел уходить в «Локо», чтобы бороться за место в основе в Питере. Не сомневаюсь, он его у Дриусси отберет и сыграет на чемпионате мира.

«СПАРТАК» ПУСТЬ ЕЩЕ МАУРИСИО ВЕРНЕТ!»

– Что скажете о действиях «Спартака» на трансферном рынке?

– Понять логику Федуна несложно – раз удалось сохранить чемпионский состав, зачем нужны многочисленные покупки? Можно ограничиться точечным усилением. Но есть и другая сторона вопроса. Крупные поражения прошлого сезона (такие, как от «Арсенала» в последнем туре) стали звоночком – некоторые игроки не соответствуют чемпионскому уровню, и их надо убирать.

Но дело в другом. «Спартак» в одно время начал как-то странно «усиливаться» игроками из «Кубани»: Мельгарехо, Озбилиз, Попов. Можно одного взять бесплатно, но покупали за большие деньги, за которые можно серьезно укрепиться топовыми футболистами. Мельгарехо за 5 миллионов – это же курам на смех!

– Педро Роша, Петкович, Пашалич – это те, кто и нужен был под Лигу чемпионов?

– Нет, конечно. Пусть еще Маурисио вернут! Он и бесплатно не нужен. Я больше скажу: даже покупка 30-летнего Адриано мне кажется странной. Понятно, что опытный, в «Шахтере» блистал. Но в Европе ведь он нигде не заиграл. От него все отказались. А я еще до подписания говорил, что это ошибка. Все смеялись: «Селюк опять свое «черное дерево» продвигает». Вы не подумайте, у меня самого есть вопросы к Траоре. Но он за полгода в ЦСКА забил шесть мячей. А Луис Адриано за полгода и десять туров этого чемпионата – четыре! И это в чемпионской команде. Вдобавок зарплата Траоре вдвое меньше, чем у Адриано.

– Есть хотя бы один клуб, чья трансферная работа вам нравится?

– «Ростов». Там покупают списанных со счетов игроков. Реанимируют их и умудряются в Лиге чемпионов побеждать!