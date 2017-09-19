Иногда в 30 лет все только начинается. Пять лучших игроков 10-го тура РФПЛ
«Советский спорт» отмечает лучших игроков очередного тура чемпионата России.
5. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ, нападающий
Команда:
«Тосно»
Чем запомнился: в матче со «Спартаком» (2:2) забил гол и сделал голевую передачу.
В начале сентября Антон Заболотный съездил в сборную России, в составе которой сыграл против «Динамо» (3:0), забив один гол. Вернувшись из национальной команды, нападающий уже в двух матчах подряд отмечается результативными действиями - в игре «Анжи» (2:2) ассистировал партнеру, в матче со «Спартак» и сам забил, и вывел на голевую позицию Маркова, накрыв у чужой штрафной Петковича. И если до вызова в сборную голы на счету Заболотного в премьер-лиге в этом сезоне были (два), то голевых передач нет.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 2:2 90' Антон Заболотный pic.twitter.com/S3Iauk93TU— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Ворота «Спартака» Заболотный поразил, получив скидку от Дугалича на грани офсайда. По данным WhoScored, всего за матч он нанес два удара. Один гол при таком раскладе - отличный результат.
4. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник
Команда:
ЦСКА
Чем запомнился: забил победный гол в ворота «Ростова» (2:0).
В девяти турах «Ростов» сразу пять раз сыграл на ноль. Забить донской команде в числе прочих не смогли «Краснодар» (0:0) и «Зенит» (0:0), ныне самые результативные команды лиги. Поэтому для ЦСКА, в этом сезоне не сумевшего поразить ворота сразу двух не претендующих на призовые места команд - «Ахмата» (0:1) и «Урала» (0:0), соперник представлялся неудобным. Но уже в первом тайме свою самую сложную задачу команда Виктора Гончаренко решила - открыла счет. Армейцы забили с помощью стандарта - после подачи Витиньо Василий Березуцкий в высоком прыжке отправил мяч в «девятку» чужих ворот.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЦСКАРостов 1:0 30' Василий Березуцкий pic.twitter.com/D03eno5InV— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Преуспел
Березуцкий и в обороне. Пять раз он
блокировал удары и передачи соперника
- лучший показатель в матче. Семь раз
разряжал обстановку у своих ворот
выносами мяча - лучший показатель в
матче. Трижды Березуцкий преуспел в
верховых дуэлях - больше не выиграл
никто.
3. Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник
Команда:
«Амкар»
Чем запомнился: разрушил больше всех атак «Локомотива» (1:0).
«Амкар» провел очень качественный матч в плане игры в обороне - из убойных позиций игроков «Локо» пермяки теснили. Больше остальных в разрушении преуспел центральный полузащитник Сергей Баланович. Он сорвал шесть атак отборами, три - перехватами, четыре - блокированием передач. Во всех этих компонентах игры он стал лучшим футболистом матча.
В фазе, когда мяч был у «Амкара», Баланович тоже был одним из лучших. Его точность передач составила 78,3% - второй результат в команде после защитника Дмитрия Белорукова (88,9%). Да, показатель не выдающийся, но нормальный для футболиста команды, которая делает ставку на контратаки.
2. ВАНДЕРСОН, полузащитник
Команда:
«Краснодар»
Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Анжи» (5:1).
Вандерсон вошел в игру лишь на 64-й минуте! Но за отведенное ему время крайний полузащитник забил сразу два супергола. В одном случае он отправил мяч в дальний угол из штрафной площадки, предварительно разобравшись сразу с двумя соперниками - Самарджичем и Данченко. В другом случае Вандерсон закрутил мяч в «девятку» из-за пределов штрафной площади.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:3 67' Вандерсон pic.twitter.com/SjPDKr46n5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:4 71' Вандерсон (дубль) pic.twitter.com/k0AlJ9sNHw— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Это первые голы бразильца в чемпионате России. Возможно, они помогут ему вернуться в стартовый состав «быков» - последний раз в национальном турнире Вандерсон выходил на поле с первых минут еще 10 августа, тогда «Краснодар» в рамках пятого тура обыграл «Ахмат» (3:2).
В матче с «Анжи» Вандерсон показал удивительную эффективность - из двух его ударов оба пришлись стали голевыми. Также он запомнился одним заработанным штрафным.
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1. Александр ДОВБНЯ, вратарь
Команда:
«СКА-Хабаровск»
Чем запомнился: регулярно спасал свою команду в игре с «Ахматом» (2:2).
Сразу восемь раз Довбня спасал свои ворота в минувшем туре - это лучший результат уик-энда. Пять из этих спасений Довбня совершил при ударах из штрафной площади! Причем не просто из штрафной, а с позиций прямо напротив ворот. Фантастическим получилось спасение в первом тайме, когда Довбня перевел мяч в штангу после удара Швеца при розыгрыше углового. Во втором тайме в похожем эпизоде Довбня справился с ударом Митришева. Два угловых - два самых ярких сейва. Зная, что «СКА-Хабаровск» использует зонную оборону, футболисты «Ахмата» навешивали на расстрельные позиции, куда футболисты врывались на скорости. Но забить смогли лишь раз - Довбня больше не дал.
Сейчас Довбне 30 лет. И он феерит - не успела забыться игра со «Спартаком», как спортсмен вновь выдал представление. Удивительно, но в премьер-лиге вратарь дебютировал лишь в этом году. Еще шесть лет назад, в сезоне-2011/12, Довбня играл во второй лиге за клуб «Подолье», выступавший в зоне «Центр». Тогда голкипер сыграл в 24 матчах и пропустил 35 мячей. «Подолье» финишировал на 13 месте в турнире, где выступало всего 14 команд. В конце того сезона Довбне уже исполнилось 25 лет. Казалось бы, время уходит. Но Довбня всем доказал, что заявить о себе в футболе никогда не поздно.