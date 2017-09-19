Иногда в 30 лет все только начинается. Пять лучших игроков 10-го тура РФПЛ

В игре вратарь Александр Довбня (фото Олег Киреев) Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» отмечает лучших игроков очередного тура чемпионата России.

5. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ, нападающий

Команда: «Тосно»

Чем запомнился: в матче со «Спартаком» (2:2) забил гол и сделал голевую передачу.

В начале сентября Антон Заболотный съездил в сборную России, в составе которой сыграл против «Динамо» (3:0), забив один гол. Вернувшись из национальной команды, нападающий уже в двух матчах подряд отмечается результативными действиями - в игре «Анжи» (2:2) ассистировал партнеру, в матче со «Спартак» и сам забил, и вывел на голевую позицию Маркова, накрыв у чужой штрафной Петковича. И если до вызова в сборную голы на счету Заболотного в премьер-лиге в этом сезоне были (два), то голевых передач нет.

Ворота «Спартака» Заболотный поразил, получив скидку от Дугалича на грани офсайда. По данным WhoScored, всего за матч он нанес два удара. Один гол при таком раскладе - отличный результат.

4. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил победный гол в ворота «Ростова» (2:0).

В девяти турах «Ростов» сразу пять раз сыграл на ноль. Забить донской команде в числе прочих не смогли «Краснодар» (0:0) и «Зенит» (0:0), ныне самые результативные команды лиги. Поэтому для ЦСКА, в этом сезоне не сумевшего поразить ворота сразу двух не претендующих на призовые места команд - «Ахмата» (0:1) и «Урала» (0:0), соперник представлялся неудобным. Но уже в первом тайме свою самую сложную задачу команда Виктора Гончаренко решила - открыла счет. Армейцы забили с помощью стандарта - после подачи Витиньо Василий Березуцкий в высоком прыжке отправил мяч в «девятку» чужих ворот.

Преуспел Березуцкий и в обороне. Пять раз он блокировал удары и передачи соперника - лучший показатель в матче. Семь раз разряжал обстановку у своих ворот выносами мяча - лучший показатель в матче. Трижды Березуцкий преуспел в верховых дуэлях - больше не выиграл никто.



3. Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник

Команда: «Амкар»

Чем запомнился: разрушил больше всех атак «Локомотива» (1:0).

«Амкар» провел очень качественный матч в плане игры в обороне - из убойных позиций игроков «Локо» пермяки теснили. Больше остальных в разрушении преуспел центральный полузащитник Сергей Баланович. Он сорвал шесть атак отборами, три - перехватами, четыре - блокированием передач. Во всех этих компонентах игры он стал лучшим футболистом матча.

В фазе, когда мяч был у «Амкара», Баланович тоже был одним из лучших. Его точность передач составила 78,3% - второй результат в команде после защитника Дмитрия Белорукова (88,9%). Да, показатель не выдающийся, но нормальный для футболиста команды, которая делает ставку на контратаки.

2. ВАНДЕРСОН, полузащитник

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Анжи» (5:1).

Вандерсон вошел в игру лишь на 64-й минуте! Но за отведенное ему время крайний полузащитник забил сразу два супергола. В одном случае он отправил мяч в дальний угол из штрафной площадки, предварительно разобравшись сразу с двумя соперниками - Самарджичем и Данченко. В другом случае Вандерсон закрутил мяч в «девятку» из-за пределов штрафной площади.

Это первые голы бразильца в чемпионате России. Возможно, они помогут ему вернуться в стартовый состав «быков» - последний раз в национальном турнире Вандерсон выходил на поле с первых минут еще 10 августа, тогда «Краснодар» в рамках пятого тура обыграл «Ахмат» (3:2).

В матче с «Анжи» Вандерсон показал удивительную эффективность - из двух его ударов оба пришлись стали голевыми. Также он запомнился одним заработанным штрафным.

Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ здесь

1. Александр ДОВБНЯ, вратарь

Команда: «СКА-Хабаровск»

Чем запомнился: регулярно спасал свою команду в игре с «Ахматом» (2:2).

Сразу восемь раз Довбня спасал свои ворота в минувшем туре - это лучший результат уик-энда. Пять из этих спасений Довбня совершил при ударах из штрафной площади! Причем не просто из штрафной, а с позиций прямо напротив ворот. Фантастическим получилось спасение в первом тайме, когда Довбня перевел мяч в штангу после удара Швеца при розыгрыше углового. Во втором тайме в похожем эпизоде Довбня справился с ударом Митришева. Два угловых - два самых ярких сейва. Зная, что «СКА-Хабаровск» использует зонную оборону, футболисты «Ахмата» навешивали на расстрельные позиции, куда футболисты врывались на скорости. Но забить смогли лишь раз - Довбня больше не дал.

Сейчас Довбне 30 лет. И он феерит - не успела забыться игра со «Спартаком», как спортсмен вновь выдал представление. Удивительно, но в премьер-лиге вратарь дебютировал лишь в этом году. Еще шесть лет назад, в сезоне-2011/12, Довбня играл во второй лиге за клуб «Подолье», выступавший в зоне «Центр». Тогда голкипер сыграл в 24 матчах и пропустил 35 мячей. «Подолье» финишировал на 13 месте в турнире, где выступало всего 14 команд. В конце того сезона Довбне уже исполнилось 25 лет. Казалось бы, время уходит. Но Довбня всем доказал, что заявить о себе в футболе никогда не поздно.