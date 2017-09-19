«У этой России есть бойцовский дух – она всегда борется до конца»

Сборная России Фото: FIBA

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин – об игре сборной России на Евробаскете-2017, где наша команда заняла четвертое место.

– Начнем с матча за 3-е место. Были ли шанс спасти игру с испанцами?

– Если б Фридзон попал тот самый открытый трехочковый в концовке, могли зацепиться. Что ж, не получилось. Но молодцы: боролись, бились, не сдавались до конца! Даже, уже проигрывая, 9 очков в самом конце за 1,5 минуты до конца, Базаревич взял тайм-аут, попытались спасти игру. Это достойно уважения. Этим наша команда и привлекает – всегда борется до конца.

Да, ошибались, но боролись, никогда не опускали руки. Ни один игрок из всей команды. Это такой дух нынешней сборной и хороший пример для молодых.

– В целом, каковы итоги Евробаскета?

– Ну, здесь без матча за 3-е место не обойтись, потому что он по своему сценарию был похож на второй очень важный для нас поединок – полуфинал с Сербией. Опять плохое начало, неудачный вход в игру. Не надо в таких матчах из штанов выпрыгивать, не надо ничего выдумывать, а просто играть так, как умеем.

– И все-таки общий итог?

– Молодцы – вышли из группы! Где даже хозяева, турки, заняли четвертое место. Вся команда – молодцы. И даже те, кто мало играл, выходил и не портил картины. Швед тащил за собой, как настоящий лидер. Нападение строилось через него и он это оправдывал. Конечно, если судить по-гамбургскому счету, всегда можно к чему-то придраться, он я бы не стал этого делать.

Еще раз повторю: молодцы! Подняли интерес к баскетболу в стране, заставили нас болеть до самого конца турнира. Я как раз возвращался со своей командой в автобусе с выездного турнира в воскресенье, все ребята по телефонам смотрели матч, переживали. Конечно, эти дети занимаются баскетболом, и им надо смотреть такие матчи. Но все же – интерес был до конца. А вот, например, турецкие дети уже давно, еще с четвертьфинала, перестали следить за Евробаскетом.

ЧЕ-2017. ИТОГИ

1. Словения

2. Сербия

3. Испания

4. Россия

5. Латвия

6. Германия

7. Италия

8. Греция